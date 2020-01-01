<DateInput

import { Description, FieldError, Label } from "@heroui/react" ;

< DateField className = "w-[256px]" name = "birthdate" >

< Label >Birth date</ Label >

< DateInputGroup >

< DateInputGroup.Input >

{( segment ) => < DateInputGroup.Segment segment = {segment} />}

</ DateInputGroup.Input >

</ DateInputGroup >

< Description >Select your birth date</ Description >

</ DateField >

< DateField className = "w-[256px]" isInvalid name = "date" >

< Label >Date</ Label >

< DateInputGroup >

< DateInputGroup.Input >

{( segment ) => < DateInputGroup.Segment segment = {segment} />}

</ DateInputGroup.Input >

</ DateInputGroup >

< FieldError >Please enter a valid date</ FieldError >