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组件
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迁移

DateInput

DateInput 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 DateField 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，DateInput 是单个通过 props 配置的组件：

import { DateInput } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return <DateInput label="Date" name="date" />;
}

在 v3 中，DateField 需要配合 DateInputGroup 使用复合组件，并通过 render prop 渲染各段位（segment）：

import { DateField, DateInputGroup, Label } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <DateField className="w-[256px]" name="date">
      <Label>Date</Label>
      <DateInputGroup>
        <DateInputGroup.Input>
          {(segment) => <DateInputGroup.Segment segment={segment} />}
        </DateInputGroup.Input>
      </DateInputGroup>
    </DateField>
  );
}

主要变化

1. 组件命名

v2： DateInput
v3： DateField

2. 组件结构

v2： 单个带 props 的组件
v3： 复合组件：DateField（根）+ DateInputGroup，其中包含 DateInputGroup.Input（render prop）与 DateInputGroup.Segment；可选 DateInputGroup.PrefixDateInputGroup.Suffix

3. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
label已移除（请使用 Label 组件）
description已移除（请使用 Description 组件）
errorMessage已移除（请使用 FieldError 组件）
value, defaultValue, onChangeDateField相同（React Aria）
minValue, maxValue, granularity, placeholderValueDateField相同
isRequired, isDisabled, isReadOnly, isInvalid, nameDateField相同
createCalendar, validationBehaviorDateField相同
variantDateInputGroup仅简化为 primary | secondary
fullWidthDateFieldDateInputGroup可在根或组上设置
color已移除（请使用 Tailwind CSS）
size已移除（请使用 Tailwind CSS）
radius已移除（请使用 Tailwind CSS）
labelPlacement已移除（请通过布局自行处理）
startContentDateInputGroup.Prefix使用 Prefix 子节点
endContentDateInputGroup.Suffix使用 Suffix 子节点
classNames请在 DateFieldDateInputGroup 各部分使用 className
groupProps已移除（请在 DateInputGroup 上使用 className 或 DOM 属性）
labelProps已移除（请在 Label 上使用 className
fieldProps已移除（请在 DateInputGroup 上使用 className
innerWrapperProps已移除（请在组 / 输入相关部分使用 className
descriptionProps已移除（请在 Description 上使用 className
errorMessageProps已移除（请在 FieldError 上使用 className
inputRef已移除（ref 由 DateField / React Aria 处理）

迁移示例

基础用法

<DateInput label="Date" name="date" />
<DateField className="w-[256px]" name="date">
  <Label>Date</Label>
  <DateInputGroup>
    <DateInputGroup.Input>
      {(segment) => <DateInputGroup.Segment segment={segment} />}
    </DateInputGroup.Input>
  </DateInputGroup>
</DateField>

含描述与错误

<DateInput
  description="Select your birth date"
  label="Birth date"
  name="birthdate"
/>

<DateInput
  errorMessage="Please enter a valid date"
  isInvalid
  label="Date"
  name="date"
/>
import { Description, FieldError, Label } from "@heroui/react";

<DateField className="w-[256px]" name="birthdate">
  <Label>Birth date</Label>
  <DateInputGroup>
    <DateInputGroup.Input>
      {(segment) => <DateInputGroup.Segment segment={segment} />}
    </DateInputGroup.Input>
  </DateInputGroup>
  <Description>Select your birth date</Description>
</DateField>

<DateField className="w-[256px]" isInvalid name="date">
  <Label>Date</Label>
  <DateInputGroup>
    <DateInputGroup.Input>
      {(segment) => <DateInputGroup.Segment segment={segment} />}
    </DateInputGroup.Input>
  </DateInputGroup>
  <FieldError>Please enter a valid date</FieldError>
</DateField>

必填

<DateInput isRequired label="Date" name="date" />
<DateField className="w-[256px]" isRequired name="date">
  <Label>Date</Label>
  <DateInputGroup>
    <DateInputGroup.Input>
      {(segment) => <DateInputGroup.Segment segment={segment} />}
    </DateInputGroup.Input>
  </DateInputGroup>
</DateField>

受控

import { parseDate } from "@internationalized/date";
import { useState } from "react";

const [value, setValue] = useState(null);

<DateInput
  label="Date"
  name="date"
  value={value}
  onChange={setValue}
/>
import type { DateValue } from "@internationalized/date";
import { useState } from "react";

const [value, setValue] = useState<DateValue | null>(null);

<DateField
  className="w-[256px]"
  name="date"
  value={value}
  onChange={setValue}
>
  <Label>Date</Label>
  <DateInputGroup>
    <DateInputGroup.Input>
      {(segment) => <DateInputGroup.Segment segment={segment} />}
    </DateInputGroup.Input>
  </DateInputGroup>
</DateField>

最小值、最大值与粒度

import { parseDate } from "@internationalized/date";

<DateInput
  granularity="day"
  label="Date"
  maxValue={parseDate("2025-12-31")}
  minValue={parseDate("2020-01-01")}
  name="date"
/>
import { parseDate } from "@internationalized/date";

<DateField
  className="w-[256px]"
  granularity="day"
  maxValue={parseDate("2025-12-31")}
  minValue={parseDate("2020-01-01")}
  name="date"
>
  <Label>Date</Label>
  <DateInputGroup>
    <DateInputGroup.Input>
      {(segment) => <DateInputGroup.Segment segment={segment} />}
    </DateInputGroup.Input>
  </DateInputGroup>
</DateField>

起始与结束内容

<DateInput
  endContent={<CalendarIcon />}
  label="Date"
  name="date"
  startContent={<CalendarIcon />}
/>
<DateField className="w-[256px]" name="date">
  <Label>Date</Label>
  <DateInputGroup>
    <DateInputGroup.Prefix>
      <CalendarIcon />
    </DateInputGroup.Prefix>
    <DateInputGroup.Input>
      {(segment) => <DateInputGroup.Segment segment={segment} />}
    </DateInputGroup.Input>
    <DateInputGroup.Suffix>
      <CalendarIcon />
    </DateInputGroup.Suffix>
  </DateInputGroup>
</DateField>

变体

<DateInput label="Date" name="date" variant="bordered" />
<DateInput color="primary" label="Date" name="date" size="lg" />
<DateField className="w-[256px]" name="date">
  <Label>Date</Label>
  <DateInputGroup variant="primary">
    <DateInputGroup.Input>
      {(segment) => <DateInputGroup.Segment segment={segment} />}
    </DateInputGroup.Input>
  </DateInputGroup>
</DateField>

<DateField className="w-[256px]" name="date">
  <Label>Date</Label>
  <DateInputGroup variant="secondary">
    <DateInputGroup.Input>
      {(segment) => <DateInputGroup.Segment segment={segment} />}
    </DateInputGroup.Input>
  </DateInputGroup>
</DateField>

组件组成

v3 DateField 的结构如下：

DateField (Root)
  ├── Label (optional)
  ├── DateInputGroup
  │   ├── DateInputGroup.Prefix (optional)
  │   ├── DateInputGroup.Input → (segment) => DateInputGroup.Segment
  │   └── DateInputGroup.Suffix (optional)
  ├── Description (optional)
  └── FieldError (optional)

总结

  1. 组件已重命名DateInputDateField
  2. 组件结构：必须使用复合组件：DateField（根）、DateInputGroup，以及 DateInputGroup.Input（render prop）与 DateInputGroup.Segment
  3. 标签 / 描述 / 错误：请使用独立组件（LabelDescriptionFieldError
  4. 日期相关 prop 不变valuedefaultValueonChangeminValuemaxValuegranularityplaceholderValueisRequiredisDisabledisInvalidnamecreateCalendar 等仍位于 DateField
  5. DateInputGroup 的变体：v3 仅在 DateInputGroup 上支持 variant="primary"variant="secondary"colorsizeradius 已移除 — 请使用 Tailwind CSS
  6. 起始 / 结束内容startContent / endContentDateInputGroup.PrefixDateInputGroup.Suffix
  7. labelPlacement 已移除：请通过布局自行处理
  8. DOM / 类名相关 propgroupPropslabelPropsfieldPropsclassNames 已移除 — 请在对应部分使用 className（及标准 DOM 属性）

本页目录

结构变化主要变化1. 组件命名2. 组件结构3. Prop 变更迁移示例基础用法含描述与错误必填受控最小值、最大值与粒度起始与结束内容变体组件组成总结