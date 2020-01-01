DateInput 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
DateInput 是单个通过 props 配置的组件：
在 v3 中，
DateField 需要配合
DateInputGroup 使用复合组件，并通过 render prop 渲染各段位（segment）：
v2：
DateInput
v3：
DateField
v2： 单个带 props 的组件
v3： 复合组件：
DateField（根）+
DateInputGroup，其中包含
DateInputGroup.Input（render prop）与
DateInputGroup.Segment；可选
DateInputGroup.Prefix 与
DateInputGroup.Suffix
|v2 prop
|v3 位置
|说明
label
|—
|已移除（请使用
Label 组件）
description
|—
|已移除（请使用
Description 组件）
errorMessage
|—
|已移除（请使用
FieldError 组件）
value,
defaultValue,
onChange
DateField
|相同（React Aria）
minValue,
maxValue,
granularity,
placeholderValue
DateField
|相同
isRequired,
isDisabled,
isReadOnly,
isInvalid,
name
DateField
|相同
createCalendar,
validationBehavior
DateField
|相同
variant
DateInputGroup
|仅简化为
primary |
secondary
fullWidth
DateField 或
DateInputGroup
|可在根或组上设置
color
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
size
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
radius
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
labelPlacement
|—
|已移除（请通过布局自行处理）
startContent
DateInputGroup.Prefix
|使用 Prefix 子节点
endContent
DateInputGroup.Suffix
|使用 Suffix 子节点
classNames
|—
|请在
DateField 与
DateInputGroup 各部分使用
className
groupProps
|—
|已移除（请在
DateInputGroup 上使用
className 或 DOM 属性）
labelProps
|—
|已移除（请在
Label 上使用
className）
fieldProps
|—
|已移除（请在
DateInputGroup 上使用
className）
innerWrapperProps
|—
|已移除（请在组 / 输入相关部分使用
className）
descriptionProps
|—
|已移除（请在
Description 上使用
className）
errorMessageProps
|—
|已移除（请在
FieldError 上使用
className）
inputRef
|—
|已移除（ref 由
DateField / React Aria 处理）
v3
DateField 的结构如下：
- 组件已重命名：
DateInput →
DateField
- 组件结构：必须使用复合组件：
DateField（根）、
DateInputGroup，以及
DateInputGroup.Input（render prop）与
DateInputGroup.Segment
- 标签 / 描述 / 错误：请使用独立组件（
Label、
Description、
FieldError）
- 日期相关 prop 不变：
value、
defaultValue、
onChange、
minValue、
maxValue、
granularity、
placeholderValue、
isRequired、
isDisabled、
isInvalid、
name、
createCalendar 等仍位于
DateField
-
DateInputGroup 的变体：v3 仅在
DateInputGroup 上支持
variant="primary" 与
variant="secondary"；
color、
size、
radius 已移除 — 请使用 Tailwind CSS
- 起始 / 结束内容：
startContent /
endContent →
DateInputGroup.Prefix 与
DateInputGroup.Suffix
-
labelPlacement 已移除：请通过布局自行处理
- DOM / 类名相关 prop：
groupProps、
labelProps、
fieldProps、
classNames 已移除 — 请在对应部分使用
className（及标准 DOM 属性）