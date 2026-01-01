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HeroUI v3 的所有更新与变更，包含新功能、修复以及破坏性变更。

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最新版本

v3.2.2

2026 年 6 月 19 日

补丁版本：升级到 React Aria 1.19.0react-aria@3.50.0），为 Tabs.ListContainer 添加溢出滚动，修复清除/关闭按钮意外提交表单，以及 CheckboxRadioSwitch 中视觉隐藏输入框导致的溢出滚动。

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v3.2.1

2026 年 6 月 17 日

补丁版本：@heroui/react 不再内置自己的 react-aria 副本。react-aria 的子路径在 Rollup 构建中被外部化，使消费方解析到项目中安装的单一 react-aria，而非内联副本。同时修复了 SwitchGroup 横向布局。

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v3.2.0

2026 年 6 月 6 日

基于 React Aria 1.18 的 Calendar 周/日视图、重做的年份选择器与范围日历演示，新增 Tooltip 延迟主题变量，并纳入随之发布的补丁修复。破坏性变更：RadioCheckboxSwitch 改为显式的 *.Content 组合（控件嵌套进 *.Content，标签为纯文本、不嵌套 <Label>，帮助文本变为兄弟节点）。

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v3.1.0

2026 年 5 月 25 日

小版本发布：新增中文 React 文档与本地化示例，加入更可访问的 soft foreground 令牌和 vibrant palette 选项，统一滚动条系统，修复 useTheme、Toast、Fieldset、Link、浮层问题，并改进 Table、Picker 与 MenuItem 的 RTL 支持。

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v3.0.5

2026 年 5 月 15 日

补丁版本：Text 重命名为 Typography 以解决 tailwind-merge 冲突（⚠️ 破坏性变更），派生颜色令牌重构为无前缀源变量，Checkbox 与 Radio 的 field-border 边框样式对齐，Calendar 悬停改用 accent-soft-foreground 以提升可读性，并新增 CLI 文档页。

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v3.0.4

2026 年 5 月

补丁版本：从 HeroUI Pro 移植的全新 Text 复合组件、文档主题选择器、在 45+ 个组件 CSS 文件中采用 min() 上限约束的圆角令牌、重做的 Table 聚焦环，以及对 Checkbox、Autocomplete、Tooltip 与表单字段内边距的修复。

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v3.0.3

2026 年 4 月 17 日

补丁版本：升级到 React Aria Components 1.17（合并依赖、安装更快、Table 支持可展开行），为 Vite 与 CRA 提供 useTheme Hook，为轻量级组件提供 DOM 多态的 render prop，并修复了 NumberField 的重置问题以及嵌套 Tabs 的样式问题。

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v3.0.2

2026 年 4 月 3 日

修复了多个 bug，Drawer 过渡更加平滑，新增了 --backdrop 主题变量，并优化了 trigger、arrow 与 Tag 的样式。修复了 Autocomplete 弹出层的宽度跟踪问题，浮层触发器现在使用 inline-block，Tag 在间距与无障碍方面也有所改进。

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v3.0.0

2026 年 3 月

面向 React 与 React Native 的彻底重写。包含 75+ Web 组件、37 个原生组件、Tailwind CSS v4、React Aria、复合组件架构、基于 OKLCH token 的 CSS 优先主题、通过 data-reduce-motion 控制动画，并面向利用 MCP Server、Agent Skills 与 LLMs.txt 的 AI 辅助开发而打造。

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HeroUI Pro

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面向 React 与 React Native 的高级组件、模板与 AI 工具。预售价格现已上线。

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v3.0.0-rc.1

2026 年 3 月 14 日

HeroUI v3 RC 1

新增七个组件（DrawerToggleButtonToggleButtonGroupMeterProgressBarProgressCircleToolbar），为 TableListBox 引入了 虚拟化ButtonGroup 新增 ButtonGroup.Separator 与垂直方向支持，React Aria Components 升级到 v1.16.0。

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v3.0.0-beta.8

2026 年 3 月 2 日

HeroUI v3 Beta 8

此版本新增三个组件（BadgePaginationTable），并为 DateFieldTimeField 提供了新的 InputContainer 组合 API。⚠️ 破坏性变更：TextField 的 CSS 类已从 .text-field 重命名为 .textfield

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v3.0.0-beta.7

2026 年 2 月 18 日

HeroUI v3 Beta 7

此版本引入了完整的日期与时间系统，包含四个新组件（CalendarRangeCalendarDatePickerDateRangePicker），新增了 Switch.Content 子组件、显式的 Tabs.Separator 用于按需启用分隔线，以及 ⚠️ 破坏性变更：从 Tabs 中移除 hideSeparator，并将 DateInputGroup / ColorInputGroup 合并到各自的 Field 组件之下。

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v3.0.0-beta.6

2026 年 2 月 6 日

HeroUI v3 Beta 6

此版本引入了完整的颜色系统，包含六个新组件（ColorPickerColorAreaColorSliderColorFieldColorSwatchColorSwatchPicker），对 Toast 进行了重大改进，加入了加载状态与 Promise 支持，Separator 新增变体，以及 ⚠️ 破坏性变更：将 Toast.Container 重命名为 Toast.Provider，并将 CSS 类名统一为连字符格式。

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v3.0.0-beta.5

  • 修复构建问题

v3.0.0-beta.4

2026 年 1 月 20 日

HeroUI v3 Beta 4

已修复关键构建问题：此版本（beta.4）存在一个关键构建问题，已在 beta.5 中修复。请升级到 @heroui/styles@3.0.0-beta.5@heroui/react@3.0.0-beta.5，以确保 TypeScript 声明文件能正确生成、导出能正确解析。

此版本引入了用于可视化主题定制的全新主题构建器、三个新组件（AutocompleteBreadcrumbsToast），为 Tabs 添加了 secondary 变体，为 InputInputGroup 添加了 primary / secondary 变体，以及 ⚠️ 破坏性变更：移除了 Link 的下划线变体，并从表单组件中移除了 isInSurface prop。

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v3.0.0-beta.3

2025 年 12 月 19 日

HeroUI v3 Beta 3

此版本引入了七个新组件（ButtonGroupDateFieldErrorMessageScrollShadowSearchFieldTagGroupTimeField），为表单与输入组件添加了 fullWidth 支持，为 TabsButtonGroupAccordion 引入 hideSeparator 以获得更简洁的布局，包含若干样式修复，以及 ⚠️ 破坏性变更：移除 asChild prop，并更新了 AlertDialogModal 的 backdrop 变体。

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v3.0.0-beta.2

2025 年 11 月 20 日

HeroUI v3 Beta 2

此版本引入了六个重要的新组件（AlertDialogComboBoxDropdownInputGroupModalNumberField），增强了主题兼容性与动效偏好支持，改进了 Select 组件的 API（包含 ⚠️ 破坏性变更），并附带多项优化和 bug 修复。

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v3.0.0-beta.1

2025 年 11 月 6 日

此版本对 HeroUI v3 进行了全面重新设计，将 v2 的美观与动效与 v3 的简洁性融为一体。所有组件均经过重新设计，新增 8 个组件（AlertCheckboxInputOTPListBoxSelectSliderSurface），并对设计系统进行了彻底重构，包括更完善的颜色 token、阴影体系与整体架构。本版本还包含对设计系统变量、组件 API 以及灵活组件模式的破坏性变更。

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早期版本

v3.0.0-alpha.35

2025 年 10 月 21 日

React Server Components 支持

  • 修复了复合组件在 React Server Components（RSC）中无法正常工作的关键问题
  • 将复合组件模式的逻辑从组件移至 index 文件，解决 "use client" 冲突
  • （⚠️ 破坏性变更）：主组件现在需要 .Root 后缀（例如 <Avatar><Avatar.Root>
  • 命名导出保持不变，并完全继续支持

React 19 相关改进

  • 移除了 forwardRefReact 19 现已原生支持）
  • 简化了 Context 的使用方式（Context.ProviderReact 19

Switch 组件重构

  • （⚠️ 破坏性变更）：将 Switch 与 SwitchGroup 拆分为独立组件
  • 更简洁的 API：<SwitchGroup> 取代 <Switch.Group><Switch.GroupItems>
  • 与 Radio / RadioGroup 模式保持一致
  • 各自拥有独立的样式、类型和实现

受影响的组件

以下复合组件均需要使用 .Root 后缀：AccordionAvatarCardDisclosureFieldsetKbdLinkPopoverRadioSwitchTabsTooltip

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v3.0.0-alpha.34

2025 年 10 月 15 日

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v3.0.0-alpha.33

2025 年 10 月 5 日

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v3.0.0-alpha.32

2025 年 10 月 1 日

重新设计了 Card 组件，引入了新变体，新增了 CloseButton 组件，发布了面向 AI 编码助手的 MCP 服务器，并改进了文档。

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v3.0.0-alpha.31

2025 年 9 月 22 日

  • 🎨 展示页面 - 使用 HeroUI 构建的站点案例集
  • 🌀 DisclosureGroup 组件 - 将多个 Disclosure 组合在一起
  • 📇 Card 组件（预览） - Card 组件的首个版本
  • 🔀 Switch 组件（预览） - 用于设置项的切换开关

发布周期

HeroUI v3 现已稳定。后续版本将遵循固定的发布周期：

  • 补丁版本：按需修复 bug 与小幅优化
  • 次要版本：新增组件与功能，通常每月一次
  • 主版本：包含架构层面的变更，并提供迁移指南

参与贡献

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v3.2.2

补丁版本：将 React Aria 升级到 1.19.0，为 Tabs.ListContainer 添加溢出滚动，并修复清除/关闭按钮意外提交表单以及视觉隐藏输入框导致溢出滚动的问题。

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最新版本v3.2.2v3.2.1v3.2.0v3.1.0v3.0.5v3.0.4v3.0.3v3.0.2v3.0.0HeroUI Prov3.0.0-rc.1v3.0.0-beta.8v3.0.0-beta.7v3.0.0-beta.6v3.0.0-beta.5v3.0.0-beta.4v3.0.0-beta.3v3.0.0-beta.2v3.0.0-beta.1早期版本v3.0.0-alpha.35React Server Components 支持React 19 相关改进Switch 组件重构受影响的组件v3.0.0-alpha.34v3.0.0-alpha.33v3.0.0-alpha.32v3.0.0-alpha.31发布周期参与贡献