v3.0.0-beta.4

全新的主题构建器、三个新组件（Autocomplete、Breadcrumbs、Toast）、Tabs 的 secondary 变体、Input / InputGroup 变体，以及多项改进。

2026 年 1 月 20 日

已修复关键构建问题：此版本（beta.4）存在一个关键构建问题，已在 beta.5 中修复。请升级到 @heroui/styles@3.0.0-beta.5 与 @heroui/react@3.0.0-beta.5 ，以确保 TypeScript 声明文件能正确生成、导出能正确解析。

此版本引入了用于可视化主题定制的全新 主题构建器，三个新组件（Autocomplete、Breadcrumbs、Toast），为 Tabs 添加 secondary 变体，为 Input 与 InputGroup 添加 primary / secondary 变体，InputGroup 新增对 TextArea 的支持，以及 ⚠️ 破坏性变更：移除 Link 的下划线变体，并从表单组件中移除 isInSurface prop。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@beta @heroui/react@beta pnpm add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta yarn add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta bun add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

我们很高兴推出 主题构建器 —— 用于创建与定制 HeroUI 主题的强大可视化工具。可在实时预览中构建你专属的主题，并导出可直接使用的 CSS。

主要特性：

可视化颜色编辑 ：通过 OKLCH 颜色选择器以及直观的亮度、色度、色相滑块来调整颜色

：通过 OKLCH 颜色选择器以及直观的亮度、色度、色相滑块来调整颜色 实时预览 ：在实时组件预览中立即查看你的修改

：在实时组件预览中立即查看你的修改 自定义强调色 ：定义你的品牌色，并观察它如何贯穿到所有组件

：定义你的品牌色，并观察它如何贯穿到所有组件 预设主题 ：从精选预设（如 Default、Airbnb、Coinbase、Discord）入手

：从精选预设（如 Default、Airbnb、Coinbase、Discord）入手 导出即可用 ：生成 CSS 变量，直接复制到你的项目即可

：生成 CSS 变量，直接复制到你的项目即可 浅色与深色模式 ：可联动也可独立地同时定制两套主题

：可联动也可独立地同时定制两套主题 键盘快捷键：支持撤销 / 重做以及快速操作，提升工作流效率

立即在 v3.heroui.com/themes 上试用。

本次发布共引入 3 个 新的基础组件：

Autocomplete ：将 Select 与过滤功能结合，让用户可以在选项列表中搜索并选择。（文档）

：将 Select 与过滤功能结合，让用户可以在选项列表中搜索并选择。（文档） Breadcrumbs ：导航面包屑，用于展示当前页面在层级结构中的位置。（文档）

：导航面包屑，用于展示当前页面在层级结构中的位置。（文档） Toast：用于展示临时通知与消息，支持自动关闭以及自定义放置位置。（文档）

该组件目前处于预览阶段，部分功能可能尚未按预期工作。

为 Tabs 新增 secondary 变体，使用下划线指示器样式。该变体同时支持水平与垂直方向。

用法：

< Tabs variant = "secondary" > < Tabs.ListContainer > < Tabs.List aria-label = "Options" > < Tabs.Tab id = "overview" > Overview < Tabs.Indicator /> </ Tabs.Tab > < Tabs.Tab id = "analytics" > Analytics < Tabs.Indicator /> </ Tabs.Tab > </ Tabs.List > </ Tabs.ListContainer > < Tabs.Panel id = "overview" >Content</ Tabs.Panel > < Tabs.Panel id = "analytics" >Content</ Tabs.Panel > </ Tabs >

为 Input 组件新增 primary 与 secondary 变体：

primary （默认）：带阴影的标准样式，适用于大多数场景

（默认）：带阴影的标准样式，适用于大多数场景 secondary ：不带阴影的低调变体，适合在 Surface 组件内部使用

InputGroup 组件获得多项改进：

TextArea 支持：可使用 InputGroup.TextArea 来构建带有 prefix 与 suffix 的多行文本输入。

变体：新增与 Input 组件相匹配的 primary 与 secondary 变体。

为 Button 与 ButtonGroup 同时新增 outline 变体，用于呈现描边样式。

为 AlertDialog 组件新增尺寸支持，让你可以控制对话框的大小。

为 Checkbox 提供更快的动画与更粗的描边宽度，反馈更明显。

Link 组件现在使用 Tailwind CSS 类来设置文本装饰，而不再依赖内置变体。这样既更灵活，也更贴合 Tailwind 的使用习惯。

可用的 Tailwind 工具类：

underline —— 始终显示下划线

—— 始终显示下划线 no-underline —— 移除下划线

—— 移除下划线 hover:underline —— 仅在悬停时显示下划线

—— 仅在悬停时显示下划线 decoration-primary 、 decoration-secondary 等 —— 设置下划线颜色

、 等 —— 设置下划线颜色 decoration-1 、 decoration-2 、 decoration-4 —— 控制下划线粗细

、 、 —— 控制下划线粗细 underline-offset-1 、 underline-offset-2 等 —— 调整下划线偏移

Link 组件内置的 underline 与 underlineOffset prop 已被移除。请改用 Tailwind CSS 类来控制文本装饰。

之前：

< Link href = "#" underline = "hover" underlineOffset = { 4 }> Link text </ Link >

之后：

< Link href = "#" className = "hover:underline underline-offset-4" > Link text </ Link >

可用的 Tailwind 类：

underline 、 no-underline 、 hover:underline —— 装饰线

、 、 —— 装饰线 decoration-primary 、 decoration-muted 等 —— 装饰线颜色

、 等 —— 装饰线颜色 decoration-solid 、 decoration-dashed 、 decoration-dotted —— 装饰线样式

、 、 —— 装饰线样式 decoration-1 、 decoration-2 、 decoration-4 —— 装饰线粗细

、 、 —— 装饰线粗细 underline-offset-1 、 underline-offset-2 、 underline-offset-4 —— 下划线偏移

详见 Link 文档。

isInSurface prop 以及自动 surface 检测已从基于表单的组件中移除。当你将表单组件放置在 Surface、Card 或其他基于 Surface 的容器中时，请改用 variant="secondary" 。

之前：

< Surface > { /* Input automatically detected surface context */ } < Input isInSurface /> </ Surface >

之后：

< Surface > { /* Use variant="secondary" for surface backgrounds */ } < Input variant = "secondary" /> </ Surface >

受影响的组件：

Input

InputGroup

TextField

TextArea

SearchField

NumberField

DateField

TimeField

Select

ComboBox

Autocomplete

secondary 变体提供不带阴影的低调样式，更适合在 surface 背景上使用。

Button ：更新 secondary 按钮颜色，提升视觉一致性

：更新 secondary 按钮颜色，提升视觉一致性 Checkbox ：优化动画速度并加粗描边，反馈更明显（详见 Checkbox 动画改进）

：优化动画速度并加粗描边，反馈更明显（详见 Checkbox 动画改进） Link ：更新装饰线样式与过渡时长

：更新装饰线样式与过渡时长 Focus Visible ：在 focus-visible 选择器中加入 :not(:focus) ，避免与 hover 状态冲突

：在 focus-visible 选择器中加入 ，避免与 hover 状态冲突 Separator：将固定样式仅应用到水平方向的分隔线

修复使用按钮变体样式的 Link

修复 Safari 中 BEM 样式下 Fieldset 的 Flexbox 兼容性问题

修复 SearchField 在空状态时未正确禁用清除按钮的问题

修复 ButtonGroup 的 context 仅对直接子元素生效的问题

修复 ButtonGroup 中 BUTTON_GROUP_CHILD 重新导出的类型声明

HeroUI 现在直接从 react-aria-components 重新导出了一系列基元与工具，方便你访问。这些导出对于 React Aria 框架配置 尤其有用。

Provider：

RouterProvider —— 配置 React Aria 的 Link 使用客户端路由器

—— 配置 React Aria 的 Link 使用客户端路由器 I18nProvider —— 设置 React Aria Components 使用的 locale

Hook 与工具：

isRTL —— 检查某个 locale 是否为从右到左

—— 检查某个 locale 是否为从右到左 useLocale —— 访问当前 locale 与方向

—— 访问当前 locale 与方向 useFilter —— 对集合进行过滤与排序

组件：

Collection —— 用于管理列表的集合组件

—— 用于管理列表的集合组件 ListBoxLoadMoreItem —— 用于加载更多条目的 ListBox 项

国际化工具：

getLocalizationScript —— 获取用于服务端渲染的本地化脚本（来自 react-aria-components/i18n ）

以上这些都可以直接从 @heroui/react 引入：

import { RouterProvider, I18nProvider, isRTL, useLocale, useFilter, getLocalizationScript } from "@heroui/react" ;

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！