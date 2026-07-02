v3.0.0-beta.4
全新的主题构建器、三个新组件（Autocomplete、Breadcrumbs、Toast）、Tabs 的 secondary 变体、Input / InputGroup 变体，以及多项改进。
已修复关键构建问题：此版本（beta.4）存在一个关键构建问题，已在 beta.5 中修复。请升级到
@heroui/styles@3.0.0-beta.5 与
@heroui/react@3.0.0-beta.5，以确保 TypeScript 声明文件能正确生成、导出能正确解析。
此版本引入了用于可视化主题定制的全新 主题构建器，三个新组件（Autocomplete、Breadcrumbs、Toast），为 Tabs 添加 secondary 变体，为 Input 与 InputGroup 添加 primary / secondary 变体，InputGroup 新增对 TextArea 的支持，以及 ⚠️ 破坏性变更：移除 Link 的下划线变体，并从表单组件中移除
isInSurface prop。
安装
升级到最新版本：
新增功能
主题构建器
我们很高兴推出 主题构建器 —— 用于创建与定制 HeroUI 主题的强大可视化工具。可在实时预览中构建你专属的主题，并导出可直接使用的 CSS。
主要特性：
- 可视化颜色编辑：通过 OKLCH 颜色选择器以及直观的亮度、色度、色相滑块来调整颜色
- 实时预览：在实时组件预览中立即查看你的修改
- 自定义强调色：定义你的品牌色，并观察它如何贯穿到所有组件
- 预设主题：从精选预设（如 Default、Airbnb、Coinbase、Discord）入手
- 导出即可用：生成 CSS 变量，直接复制到你的项目即可
- 浅色与深色模式：可联动也可独立地同时定制两套主题
- 键盘快捷键：支持撤销 / 重做以及快速操作，提升工作流效率
立即在 v3.heroui.com/themes 上试用。
新组件
本次发布共引入 3 个 新的基础组件：
- Autocomplete：将 Select 与过滤功能结合，让用户可以在选项列表中搜索并选择。（文档）
- Breadcrumbs：导航面包屑，用于展示当前页面在层级结构中的位置。（文档）
- Toast：用于展示临时通知与消息，支持自动关闭以及自定义放置位置。（文档）
Autocomplete
Breadcrumbs
Toast
该组件目前处于预览阶段，部分功能可能尚未按预期工作。
组件改进
Tabs 的 secondary 变体
为 Tabs 新增
secondary 变体，使用下划线指示器样式。该变体同时支持水平与垂直方向。
用法：
Input 变体
为 Input 组件新增
primary 与
secondary 变体：
primary（默认）：带阴影的标准样式，适用于大多数场景
secondary：不带阴影的低调变体，适合在 Surface 组件内部使用
InputGroup 增强
InputGroup 组件获得多项改进：
TextArea 支持：可使用
InputGroup.TextArea 来构建带有 prefix 与 suffix 的多行文本输入。
变体：新增与 Input 组件相匹配的
primary 与
secondary 变体。
Button 与 ButtonGroup 的 outline 变体
为 Button 与 ButtonGroup 同时新增
outline 变体，用于呈现描边样式。
AlertDialog 尺寸支持
为 AlertDialog 组件新增尺寸支持，让你可以控制对话框的大小。
Checkbox 动画改进
为 Checkbox 提供更快的动画与更粗的描边宽度，反馈更明显。
Link 的文本装饰
Link 组件现在使用 Tailwind CSS 类来设置文本装饰，而不再依赖内置变体。这样既更灵活，也更贴合 Tailwind 的使用习惯。
可用的 Tailwind 工具类：
underline—— 始终显示下划线
no-underline—— 移除下划线
hover:underline—— 仅在悬停时显示下划线
decoration-primary、
decoration-secondary等 —— 设置下划线颜色
decoration-1、
decoration-2、
decoration-4—— 控制下划线粗细
underline-offset-1、
underline-offset-2等 —— 调整下划线偏移
⚠️ 破坏性变更
Link 组件 —— 移除下划线相关变体
Link 组件内置的
underline 与
underlineOffset prop 已被移除。请改用 Tailwind CSS 类来控制文本装饰。
之前：
之后：
可用的 Tailwind 类：
underline、
no-underline、
hover:underline—— 装饰线
decoration-primary、
decoration-muted等 —— 装饰线颜色
decoration-solid、
decoration-dashed、
decoration-dotted—— 装饰线样式
decoration-1、
decoration-2、
decoration-4—— 装饰线粗细
underline-offset-1、
underline-offset-2、
underline-offset-4—— 下划线偏移
详见 Link 文档。
表单组件 —— 移除
isInSurface prop
isInSurface prop 以及自动 surface 检测已从基于表单的组件中移除。当你将表单组件放置在 Surface、Card 或其他基于 Surface 的容器中时，请改用
variant="secondary"。
之前：
之后：
受影响的组件：
- Input
- InputGroup
- TextField
- TextArea
- SearchField
- NumberField
- DateField
- TimeField
- Select
- ComboBox
- Autocomplete
secondary 变体提供不带阴影的低调样式，更适合在 surface 背景上使用。
样式修复
- Button：更新 secondary 按钮颜色，提升视觉一致性
- Checkbox：优化动画速度并加粗描边，反馈更明显（详见 Checkbox 动画改进）
- Link：更新装饰线样式与过渡时长
- Focus Visible：在 focus-visible 选择器中加入
:not(:focus)，避免与 hover 状态冲突
- Separator：将固定样式仅应用到水平方向的分隔线
Bug 修复
- 修复使用按钮变体样式的 Link
- 修复 Safari 中 BEM 样式下 Fieldset 的 Flexbox 兼容性问题
- 修复 SearchField 在空状态时未正确禁用清除按钮的问题
- 修复 ButtonGroup 的 context 仅对直接子元素生效的问题
- 修复 ButtonGroup 中
BUTTON_GROUP_CHILD重新导出的类型声明
依赖更新
直接从 React Aria Components 重新导出
HeroUI 现在直接从
react-aria-components 重新导出了一系列基元与工具，方便你访问。这些导出对于 React Aria 框架配置 尤其有用。
Provider：
RouterProvider—— 配置 React Aria 的 Link 使用客户端路由器
I18nProvider—— 设置 React Aria Components 使用的 locale
Hook 与工具：
isRTL—— 检查某个 locale 是否为从右到左
useLocale—— 访问当前 locale 与方向
useFilter—— 对集合进行过滤与排序
组件：
Collection—— 用于管理列表的集合组件
ListBoxLoadMoreItem—— 用于加载更多条目的 ListBox 项
国际化工具：
getLocalizationScript—— 获取用于服务端渲染的本地化脚本（来自
react-aria-components/i18n）
以上这些都可以直接从
@heroui/react 引入：
链接
贡献者
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！