基于 React Aria 1.18 的 Calendar 周/日视图与年份选择器，以及 Radio、Checkbox、Switch 的破坏性组合方式变更。

2026 年 6 月 15 日

Calendar 新增周视图与日视图、重做的年份选择器，以及基于 React Aria 1.18 的范围日历演示。Autocomplete 新增用于大型选项列表的 Virtualizer 示例。Tooltip 新增用于全局显示与隐藏延迟的主题变量。Radio、Checkbox、Switch 迁移到 React Aria 的 *Field + *Button 组合方式。本次发布同时纳入了虚拟化列表、分组字段自动填充、Toast 与 Fieldset 行为，以及滚动与 RTL 样式方面的补丁修复。

⚠️ 破坏性变更： Radio 、 Checkbox 、 Switch 改为显式的 *.Content 组合 —— *.Control 嵌套进 *.Content ，标签变为 *.Content 内的纯文本（不嵌套 <Label> ）， Description / FieldError 变为 *.Content 的兄弟节点。详见破坏性变更。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

正在使用 AI 助手？ 对它说「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」。它会对比版本并应用必要变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

Calendar 与 RangeCalendar 新增周视图与日视图，以及来自 React Aria 1.18 的新日历属性。

周视图 / 日视图 ：通过 visibleDuration 渲染多周或单日布局

：通过 渲染多周或单日布局 多选 ：在单个 Calendar 中选择多个日期

：在单个 中选择多个日期 React Aria 1.18 属性 ： weeksInMonth 与用于范围选择的 isDateUnavailable(date, anchorDate)

： 与用于范围选择的 内部实现：月份标题使用 React Aria 的 CalendarHeading ，年份选择器基于 React Aria calendar hooks 重建

周视图：

日视图：

多选：

支持通过 Virtualizer 渲染大型选项列表，并补充文档、Storybook 示例，以及针对 popover 尺寸和 listbox 滚动高度的样式修复。

虚拟化 ：在 Autocomplete.Popover 内用 React Aria 的 <Virtualizer> 包裹 ListBox (#6642)

：在 内用 React Aria 的 包裹 (#6642) Popover 尺寸：listbox 高度上限为 320px 并支持内部滚动；搜索框固定在列表上方

虚拟化：

Table.SortableColumnHeader 用于渲染 sortable 列标题和可选的升降序指示器。放在 Table.Column render prop 中，并传入 sortDirection (#6588)。

< Table.Column allowsSorting > {({ sortDirection }) => ( < Table.SortableColumnHeader sortDirection = {sortDirection}> Name </ Table.SortableColumnHeader > )} </ Table.Column >

默认指示器 ：存在排序方向时显示 chevron

：存在排序方向时显示 chevron 自定义指示器 ：传入 indicator ，或用 showIndicator={false} 隐藏

：传入 ，或用 隐藏 样式插槽： .table__sortable-column-header + .table__sortable-column-indicator

Tooltip 现在会从主题 CSS 变量读取默认的显示与隐藏延迟 (#6617)：

--tooltip-delay — 显示 Tooltip 前的延迟（默认： 1500ms ）

— 显示 Tooltip 前的延迟（默认： ） --tooltip-close-delay — 隐藏 Tooltip 前的延迟（默认： 500ms ）

全局覆盖示例：

:root { --tooltip-delay : 700 ms ; --tooltip-close-delay : 0 ms ; }

单个 Tooltip 上的 delay 和 closeDelay 属性仍会覆盖这些值。

行为变更： 使用默认 HeroUI 主题时，Tooltip 延迟现在默认为 1500ms / 500ms ，而不是之前的 React Aria 默认值 700ms / 0ms 。如需保留旧行为，请显式设置 CSS 变量或 props。

Toast ：Toast 队列会串行化 ViewTransition 更新，避免在 toast.promise() 关闭 loading toast 并打开成功/失败反馈时出现被跳过的过渡和 AbortError (#6511)。

：Toast 队列会串行化 ViewTransition 更新，避免在 关闭 loading toast 并打开成功/失败反馈时出现被跳过的过渡和 AbortError (#6511)。 Fieldset ： disabled 会传递到 React Aria 的 Button、CheckboxGroup、Link、RadioGroup、Slider、ToggleButton 和 ToggleButtonGroup 上下文 (#6596)。

： 会传递到 React Aria 的 Button、CheckboxGroup、Link、RadioGroup、Slider、ToggleButton 和 ToggleButtonGroup 上下文 (#6596)。 Autocomplete ：Popover 内容包裹在 React Aria 的 Dialog 中，打开 popover 时 listbox 不再出现多余的焦点环 (#6627)。

：Popover 内容包裹在 React Aria 的 中，打开 popover 时 listbox 不再出现多余的焦点环 (#6627)。 Tooltip：Trigger 改用 useFocusable hook 而非 <Focusable> 包装组件，避免 Tooltip 挂载在 inert 子树中（例如位于已打开的 Drawer/Modal 之后）时出现误报的 “child must be focusable” 警告 (#6628)。

Modal / AlertDialog ： scroll-inside 对话框通过 max-h-full min-h-0 限制高度，使内容区域滚动而非溢出 (#6597)。

： 对话框通过 限制高度，使内容区域滚动而非溢出 (#6597)。 ScrollShadow ：渐隐遮罩通过 --scroll-shadow-scrollbar-size 为可见的原生滚动条预留空间 (#6598)。

：渐隐遮罩通过 为可见的原生滚动条预留空间 (#6598)。 Table RTL ：列分隔线与拖拽手柄在 RTL 下使用逻辑属性 end-0 定位 (#6606)。

：列分隔线与拖拽手柄在 RTL 下使用逻辑属性 定位 (#6606)。 Link ：移除硬编码的 text-sm ，让链接从父元素继承字号； .link__icon 改为相对单位 size-[0.75em] ，随文本大小缩放，而不再使用固定的 size-2 (#6621)。

：移除硬编码的 ，让链接从父元素继承字号； 改为相对单位 ，随文本大小缩放，而不再使用固定的 (#6621)。 DatePicker / DateRangePicker ：日历 popover 由 max-w-(--trigger-width) 改为 min-w-(--trigger-width) ，确保 popover 至少与触发器一样宽，避免被水平裁剪 (#6622)。

：日历 popover 由 改为 ，确保 popover 至少与触发器一样宽，避免被水平裁剪 (#6622)。 Table ：当 Table 被 React Aria 的 <Virtualizer> 包裹时，secondary 表头的边框与圆角能够正确渲染 —— 列选择器不再把每个虚拟化列都同时视为 first 和 last child (#6624)。

：当 Table 被 React Aria 的 包裹时，secondary 表头的边框与圆角能够正确渲染 —— 列选择器不再把每个虚拟化列都同时视为 first 和 last child (#6624)。 Autocomplete ：Popover 限制为触发器宽度，listbox 高度上限为 320px 并支持内部滚动，避免虚拟化列表溢出 popover (#6642)。

：Popover 限制为触发器宽度，listbox 高度上限为 并支持内部滚动，避免虚拟化列表溢出 popover (#6642)。 ListBox ：将 flex flex-col gap 改为普通块级流 + 兄弟节点间距，避免 React Aria Virtualizer 的内容高度被 flex-shrink 压缩 —— 修复虚拟化滚动时滚动条滑块尺寸变化的问题 (#6636)。

：将 改为普通块级流 + 兄弟节点间距，避免 React Aria Virtualizer 的内容高度被 flex-shrink 压缩 —— 修复虚拟化滚动时滚动条滑块尺寸变化的问题 (#6636)。 InputGroup / NumberField / SearchField ：浏览器自动填充高亮提升到分组容器上，使 prefix、suffix 和增减按钮槽位共享圆角高亮 (#6625)。

：浏览器自动填充高亮提升到分组容器上，使 prefix、suffix 和增减按钮槽位共享圆角高亮 (#6625)。 Spinner ：改用 inline-flex 搭配 shrink-0 （替代 relative ），使旋转动画在非 flex 布局中也能正确渲染，并支持 motion-reduce (#6644)。

：改用 搭配 （替代 ），使旋转动画在非 flex 布局中也能正确渲染，并支持 (#6644)。 Toast：关闭按钮在所有断点下统一使用 -top-1 -right-1 ，与容器内边距对齐 (#6574)。

React Aria Components ： 1.17.0 → 1.18.0 (#6586)。1.18 引入了 toggles 所采用的 *Field + *Button 组合方式、 CalendarHeading ，以及 isDateUnavailable(date, anchorDate) 。

： → (#6586)。1.18 引入了 toggles 所采用的 + 组合方式、 ，以及 。 @internationalized/date ： 3.12.1 → 3.12.2

： → React Aria / Stately 辅助包： @react-aria/* 、 @react-stately/* 与 @react-types/shared 补丁更新

这些组件现在在底层使用 React Aria 的 *Field + *Button 组合方式。 X.Content 现在是可点击的 label（React Aria 的 *Button ）。共有三点变化：

X.Control 移进 X.Content —— 它们以前是兄弟节点。

—— 它们以前是兄弟节点。 标签是 X.Content 内部的纯文本 —— X.Content 渲染的是 <label> 元素，所以不要嵌套 <Label> 组件（嵌套的 <label> 是无效 HTML）。若要使用独立的 Label ，请把它放在 外部 ，并用 htmlFor + 组件 id 关联。

—— 渲染的是 元素，所以不要嵌套 组件（嵌套的 是无效 HTML）。若要使用独立的 ，请把它放在 ，并用 + 组件 关联。 Description / FieldError 移到外部，作为 X.Content 的兄弟节点，这样它们会通过 aria-describedby 朗读，而不会被并入无障碍名称。

Checkbox

// v3.1 < Checkbox > < Checkbox.Control > < Checkbox.Indicator /> </ Checkbox.Control > < Checkbox.Content > < Label >Accept terms</ Label > < Description >You agree to our terms</ Description > </ Checkbox.Content > </ Checkbox > // v3.2 < Checkbox > < Checkbox.Content > < Checkbox.Control > < Checkbox.Indicator /> </ Checkbox.Control > Accept terms </ Checkbox.Content > < Description >You agree to our terms</ Description > </ Checkbox >

Radio

// v3.1 < Radio value = "a" > < Radio.Control > < Radio.Indicator /> </ Radio.Control > < Radio.Content > < Label >Option A</ Label > </ Radio.Content > </ Radio > // v3.2 < Radio value = "a" > < Radio.Content > < Radio.Control > < Radio.Indicator /> </ Radio.Control > Option A </ Radio.Content > </ Radio >

Switch

// v3.1 < Switch > < Switch.Control > < Switch.Thumb /> </ Switch.Control > < Switch.Content > < Label >Enable notifications</ Label > </ Switch.Content > </ Switch > // v3.2 < Switch > < Switch.Content > < Switch.Control > < Switch.Thumb /> </ Switch.Control > Enable notifications </ Switch.Content > </ Switch >

迁移对照

v3.1 v3.2 X.Control 与 X.Content 为兄弟节点 X.Control 嵌套进 X.Content X.Content 是包裹 Label + 帮助文本的布局 <div> X.Content 是包裹 X.Control + 标签文本的可点击 <label> 通过 X.Content 内的 <Label> 提供标签 标签是 X.Content 内的纯文本（不嵌套 <Label> ） Description / FieldError 位于 X.Content 内 Description / FieldError 作为 X.Content 的兄弟节点

外部标签 —— 若要使用独立的 Label ，请把它放在组件外部，并用 htmlFor + 组件 id 关联：

< div className = "flex items-center gap-3" > < Checkbox id = "terms" > < Checkbox.Content > < Checkbox.Control > < Checkbox.Indicator /> </ Checkbox.Control > </ Checkbox.Content > </ Checkbox > < Label htmlFor = "terms" >Accept terms</ Label > </ div >

仅含控件的 Checkbox 和 Switch（没有标签，例如表格行选择或图标开关）仍需用 X.Content 作为可点击包装。请把 Checkbox.Control / Switch.Control 放进 X.Content ，省略标签，并在根组件上传入 aria-label 。

各组件完整迁移指南：Checkbox、Checkbox Group、Radio、Radio Group、Switch。

感谢所有为本次发布做出贡献的人！