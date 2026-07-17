v3.2.0
基于 React Aria 1.18 的 Calendar 周/日视图与年份选择器，以及 Radio、Checkbox、Switch 的破坏性组合方式变更。
Calendar 新增周视图与日视图、重做的年份选择器，以及基于 React Aria 1.18 的范围日历演示。Autocomplete 新增用于大型选项列表的 Virtualizer 示例。Tooltip 新增用于全局显示与隐藏延迟的主题变量。Radio、Checkbox、Switch 迁移到 React Aria 的
*Field +
*Button 组合方式。本次发布同时纳入了虚拟化列表、分组字段自动填充、Toast 与 Fieldset 行为，以及滚动与 RTL 样式方面的补丁修复。
⚠️ 破坏性变更：
Radio、
Checkbox、
Switch 改为显式的
*.Content 组合 ——
*.Control 嵌套进
*.Content，标签变为
*.Content 内的纯文本（不嵌套
<Label>），
Description/
FieldError 变为
*.Content 的兄弟节点。详见破坏性变更。
安装
升级到最新版本：
新增内容
Calendar
Calendar 与
RangeCalendar 新增周视图与日视图，以及来自 React Aria 1.18 的新日历属性。
- 周视图 / 日视图：通过
visibleDuration渲染多周或单日布局
- 多选：在单个
Calendar中选择多个日期
- React Aria 1.18 属性：
weeksInMonth与用于范围选择的
isDateUnavailable(date, anchorDate)
- 内部实现：月份标题使用 React Aria 的
CalendarHeading，年份选择器基于 React Aria calendar hooks 重建
周视图：
日视图：
多选：
Autocomplete
支持通过 Virtualizer 渲染大型选项列表，并补充文档、Storybook 示例，以及针对 popover 尺寸和 listbox 滚动高度的样式修复。
- 虚拟化：在
Autocomplete.Popover内用 React Aria 的
<Virtualizer>包裹
ListBox(#6642)
- Popover 尺寸：listbox 高度上限为
320px并支持内部滚动；搜索框固定在列表上方
虚拟化：
Table.SortableColumnHeader
Table.SortableColumnHeader 用于渲染 sortable 列标题和可选的升降序指示器。放在
Table.Column render prop 中，并传入
sortDirection (#6588)。
- 默认指示器：存在排序方向时显示 chevron
- 自定义指示器：传入
indicator，或用
showIndicator={false}隐藏
- 样式插槽：
.table__sortable-column-header+
.table__sortable-column-indicator
Tooltip 延迟主题变量
Tooltip 现在会从主题 CSS 变量读取默认的显示与隐藏延迟 (#6617)：
--tooltip-delay— 显示 Tooltip 前的延迟（默认：
1500ms）
--tooltip-close-delay— 隐藏 Tooltip 前的延迟（默认：
500ms）
全局覆盖示例：
单个 Tooltip 上的
delay 和
closeDelay 属性仍会覆盖这些值。
行为变更： 使用默认 HeroUI 主题时，Tooltip 延迟现在默认为
1500ms /
500ms，而不是之前的 React Aria 默认值
700ms /
0ms。如需保留旧行为，请显式设置 CSS 变量或 props。
组件修复
- Toast：Toast 队列会串行化 ViewTransition 更新，避免在
toast.promise()关闭 loading toast 并打开成功/失败反馈时出现被跳过的过渡和 AbortError (#6511)。
- Fieldset：
disabled会传递到 React Aria 的 Button、CheckboxGroup、Link、RadioGroup、Slider、ToggleButton 和 ToggleButtonGroup 上下文 (#6596)。
- Autocomplete：Popover 内容包裹在 React Aria 的
Dialog中，打开 popover 时 listbox 不再出现多余的焦点环 (#6627)。
- Tooltip：Trigger 改用
useFocusablehook 而非
<Focusable>包装组件，避免 Tooltip 挂载在
inert子树中（例如位于已打开的 Drawer/Modal 之后）时出现误报的 “child must be focusable” 警告 (#6628)。
样式修复
- Modal / AlertDialog：
scroll-inside对话框通过
max-h-full min-h-0限制高度，使内容区域滚动而非溢出 (#6597)。
- ScrollShadow：渐隐遮罩通过
--scroll-shadow-scrollbar-size为可见的原生滚动条预留空间 (#6598)。
- Table RTL：列分隔线与拖拽手柄在 RTL 下使用逻辑属性
end-0定位 (#6606)。
- Link：移除硬编码的
text-sm，让链接从父元素继承字号；
.link__icon改为相对单位
size-[0.75em]，随文本大小缩放，而不再使用固定的
size-2(#6621)。
- DatePicker / DateRangePicker：日历 popover 由
max-w-(--trigger-width)改为
min-w-(--trigger-width)，确保 popover 至少与触发器一样宽，避免被水平裁剪 (#6622)。
- Table：当 Table 被 React Aria 的
<Virtualizer>包裹时，secondary 表头的边框与圆角能够正确渲染 —— 列选择器不再把每个虚拟化列都同时视为 first 和 last child (#6624)。
- Autocomplete：Popover 限制为触发器宽度，listbox 高度上限为
320px并支持内部滚动，避免虚拟化列表溢出 popover (#6642)。
- ListBox：将
flex flex-col gap改为普通块级流 + 兄弟节点间距，避免 React Aria Virtualizer 的内容高度被 flex-shrink 压缩 —— 修复虚拟化滚动时滚动条滑块尺寸变化的问题 (#6636)。
- InputGroup / NumberField / SearchField：浏览器自动填充高亮提升到分组容器上，使 prefix、suffix 和增减按钮槽位共享圆角高亮 (#6625)。
- Spinner：改用
inline-flex搭配
shrink-0（替代
relative），使旋转动画在非 flex 布局中也能正确渲染，并支持
motion-reduce(#6644)。
- Toast：关闭按钮在所有断点下统一使用
-top-1 -right-1，与容器内边距对齐 (#6574)。
依赖
- React Aria Components：
1.17.0→
1.18.0(#6586)。1.18 引入了 toggles 所采用的
*Field+
*Button组合方式、
CalendarHeading，以及
isDateUnavailable(date, anchorDate)。
- @internationalized/date：
3.12.1→
3.12.2
- React Aria / Stately 辅助包：
@react-aria/*、
@react-stately/*与
@react-types/shared补丁更新
⚠️ Breaking Changes
Radio、Checkbox 与 Switch：显式
*.Content 组合
这些组件现在在底层使用 React Aria 的
*Field +
*Button 组合方式。
X.Content 现在是可点击的 label（React Aria 的
*Button）。共有三点变化：
X.Control移进
X.Content—— 它们以前是兄弟节点。
- 标签是
X.Content内部的纯文本 ——
X.Content渲染的是
<label>元素，所以不要嵌套
<Label>组件（嵌套的
<label>是无效 HTML）。若要使用独立的
Label，请把它放在外部，并用
htmlFor+ 组件
id关联。
Description/
FieldError移到外部，作为
X.Content的兄弟节点，这样它们会通过
aria-describedby朗读，而不会被并入无障碍名称。
Checkbox
Radio
Switch
迁移对照
|v3.1
|v3.2
X.Control 与
X.Content 为兄弟节点
X.Control 嵌套进
X.Content
X.Content 是包裹
Label + 帮助文本的布局
<div>
X.Content 是包裹
X.Control + 标签文本的可点击
<label>
|通过
X.Content 内的
<Label> 提供标签
|标签是
X.Content 内的纯文本（不嵌套
<Label>）
Description /
FieldError 位于
X.Content 内
Description /
FieldError 作为
X.Content 的兄弟节点
外部标签 —— 若要使用独立的
Label，请把它放在组件外部，并用
htmlFor + 组件
id 关联：
仅含控件的 Checkbox 和 Switch（没有标签，例如表格行选择或图标开关）仍需用
X.Content 作为可点击包装。请把
Checkbox.Control /
Switch.Control 放进
X.Content，省略标签，并在根组件上传入
aria-label。
各组件完整迁移指南：Checkbox、Checkbox Group、Radio、Radio Group、Switch。
链接
- Calendar 文档
- Autocomplete 文档
- Tooltip 文档
- Checkbox 文档
- Radio Group 文档
- Switch 文档
- 组件文档
- GitHub 仓库
- GitHub PR #6616
贡献者
感谢所有为本次发布做出贡献的人！