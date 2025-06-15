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Calendar 日历更新

基于 React Aria Calendar 的可组合日期选择器，包含月份网格、导航与年份选择器支持。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { Calendar } from '@heroui/react';

用法

组件结构

import {Calendar} from '@heroui/react';

export default () => (
  <Calendar aria-label="Event date">
    <Calendar.Header>
      <Calendar.Heading />
      <Calendar.NavButton slot="previous" />
      <Calendar.NavButton slot="next" />
    </Calendar.Header>
    <Calendar.Grid>
      <Calendar.GridHeader>
        {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
      </Calendar.GridHeader>
      <Calendar.GridBody>
        {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
      </Calendar.GridBody>
    </Calendar.Grid>
  </Calendar>
)

年份选择器

Calendar.YearPickerTriggerCalendar.YearPickerGrid 以及对应的 body/cell 子组件提供一体化的年份导航模式。

默认值

受控

使用受控的 valuefocusedValue 与外部状态协同，并支持自定义快捷键。

最小与最大日期

不可用日期

使用 isDateUnavailable 禁用周末、节假日或已被预订等日期。

固定周数

weeksInMonth 设为固定值（例如 6），可在月份切换时保持网格高度稳定。在非公历场景中请谨慎使用，与 firstDayOfWeek 类似。

周视图

设置 visibleDuration={{ weeks: n }} 可一次显示一个或多个周。翻页会按可见周范围前进。显示多周时可配合 pageBehavior="single" 每次仅移动一周。

日视图

设置 visibleDuration={{ days: n }} 可显示连续多天的滚动窗口。翻页会按可见天数范围前进。显示多天时配合 pageBehavior="single" 可每次仅移动一天。

多选

设置 selectionMode="multiple" 以选择多个日期。此时 valuedefaultValueonChange 使用日期数组。

禁用

只读

焦点值

使用 focusedValueonFocusChange 以编程方式控制焦点落在哪一天。

单元格指示器

你可以自定义 Calendar.Cell 的子节点，并使用 Calendar.CellIndicator 展示活动等元数据。

多个月份

使用 visibleDurationoffset 渲染多个月份网格，适用于预订与规划场景。在各列头部为 Calendar.Heading 设置 offset（例如 offset={{ months: 1 }}）以显示对应月份标题。

国际化日历

默认情况下，Calendar 使用用户语言环境对应的历法系统显示日期。你可以使用 I18nProvider 包裹 Calendar，并通过 Unicode 历法语言扩展 覆盖。

下方示例展示印度历法系统：

提示： onChange 事件始终返回与 valuedefaultValue 相同历法系统中的日期（若未提供值则为公历），与界面展示的语言环境无关。这样应用逻辑可以始终使用单一历法系统，同时仍可按用户偏好的格式展示日期。

自定义导航图标

Calendar.NavButton 传入子节点即可替换默认的箭头图标。

真实场景示例

自定义样式

样式

传入 Tailwind CSS 类

import {Calendar} from '@heroui/react';

function CustomCalendar() {
  return (
    <Calendar aria-label="Custom calendar" className="w-72 rounded-2xl border border-border bg-surface p-3 shadow-sm">
      <Calendar.Header className="pb-3">
        <Calendar.Heading className="text-default" />
        <Calendar.NavButton slot="previous" className="text-default" />
        <Calendar.NavButton slot="next" className="text-default" />
      </Calendar.Header>
      <Calendar.Grid>
        <Calendar.GridHeader>
          {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
        </Calendar.GridHeader>
        <Calendar.GridBody>
          {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
        </Calendar.GridBody>
      </Calendar.Grid>
    </Calendar>
  );
}

自定义组件类

@layer components {
  .calendar {
    @apply w-72 rounded-2xl border border-border bg-surface p-3 shadow-sm;
  }

  .calendar__heading {
    @apply text-sm font-semibold text-default-700;
  }

  .calendar__cell[data-selected="true"] {
    @apply bg-accent text-accent-foreground;
  }
}

CSS 类

Calendar 在 packages/styles/components/calendar.csspackages/styles/components/calendar-year-picker.css 中使用以下类：

  • .calendar - 根容器。
  • .calendar__header - 包含导航按钮与标题的头部行。
  • .calendar__heading - 当前月份标签。
  • .calendar__nav-button - 上一月/下一月导航控件。
  • .calendar__grid - 主体日期网格。
  • .calendar__grid-header - 星期标题行容器。
  • .calendar__grid-body - 日期行容器。
  • .calendar__header-cell - 星期标题单元格。
  • .calendar__cell - 可交互的日期单元格。
  • .calendar__cell-indicator - 日期单元格内的点状指示器。
  • .calendar-year-picker__trigger - 年份选择器切换按钮。
  • .calendar-year-picker__trigger-heading - 年份选择触发器内的标题文本。
  • .calendar-year-picker__trigger-indicator - 年份选择触发器内的指示图标。
  • .calendar-year-picker__year-grid - 可选年份的覆盖网格。
  • .calendar-year-picker__year-cell - 单个年份选项。

交互状态

Calendar 同时支持伪类与 React Aria 的 data 属性：

  • 已选中[data-selected="true"]
  • 今天[data-today="true"]
  • 不可用[data-unavailable="true"]
  • 跨月[data-outside-month="true"]
  • 悬停:hover[data-hovered="true"]
  • 按下:active[data-pressed="true"]
  • 可见焦点:focus-visible[data-focus-visible="true"]
  • 禁用:disabled[data-disabled="true"]

API 参考

Calendar Props

Calendar 继承 React Aria Calendar 的全部 props。

Prop类型默认值描述
selectionMode'single' | 'multiple''single'单选或多选日期。
valueDateValue | nullDateValue[] | null-受控的选中日期。selectionMode="multiple" 时使用数组。
defaultValueDateValue | nullDateValue[] | null-初始选中日期（非受控）。
onChange(value: DateValue | null)(value: DateValue[] | null) => void-选中变化时调用。
focusedValueDateValue-受控的焦点日期。
onFocusChange(value: DateValue) => void-焦点移动到其它日期时调用。
minValueDateValue历法感知的 1900-01-01最早可选日期。
maxValueDateValue历法感知的 2099-12-31最晚可选日期。
weeksInMonthnumber-一个月的周数。该值会覆盖区域设置的默认值。
isDateUnavailable(date: DateValue) => boolean-将日期标记为不可用。
firstDayOfWeek'sun' | 'mon' | 'tue' | 'wed' | 'thu' | 'fri' | 'sat'-覆盖区域设置的一周起始日。
pageBehavior'visible' | 'single''visible'翻页按可见范围或单步前进。
selectionAlignment'start' | 'center' | 'end''center'初始渲染时按选中项对齐可见范围。
isDisabledbooleanfalse禁用交互与选择。
isReadOnlybooleanfalse内容只读，无法更改选中。
isInvalidbooleanfalse将日历标记为无效以配合校验 UI。
visibleDuration{months?: number; weeks?: number; days?: number}{months: 1}可见时间范围。使用 { months: n } 为月视图，{ weeks: n } 为周视图，{ days: n } 为日视图。
defaultYearPickerOpenbooleanfalse内置年份选择器的初始展开状态。
isYearPickerOpenboolean-受控的年份选择器展开状态。
onYearPickerOpenChange(isOpen: boolean) => void-年份选择器展开状态变化时调用。

组合部件

Component描述
Calendar.Header导航与标题的头部容器。
Calendar.Heading可见范围的格式化标题。支持 offset（多月份布局）与 format（月/年/日格式选项）。
Calendar.NavButton上一月/下一月导航控件（slot="previous"slot="next"）。
Calendar.Grid单个月的日期网格（多月份布局支持 offset）。
Calendar.GridHeader星期标题容器。
Calendar.GridBody日期单元格主体容器。
Calendar.HeaderCell星期标签单元格。
Calendar.Cell单个日期单元格。
Calendar.CellIndicator用于自定义元数据的可选指示元素。
Calendar.YearPickerTrigger切换年份选择模式的触发器。
Calendar.YearPickerTriggerHeading年份选择触发器内的本地化标题内容。
Calendar.YearPickerTriggerIndicator年份选择触发器内的切换图标。
Calendar.YearPickerGrid年份选择覆盖网格容器。
Calendar.YearPickerGridBody年份网格单元格的 body 渲染器。
Calendar.YearPickerCell单个年份选项单元格。

年份选择器子组件

年份选择器子组件继承 React Aria useCalendarHeadinguseCalendarYearPicker 的格式化属性。

组件属性类型默认值描述
Calendar.YearPickerTriggerHeadingformatDateFormatterOptions-自定义月/年标题（如 {month: 'short'}）。
Calendar.YearPickerTriggerHeadingoffset{months?: number}-相对聚焦日期偏移标题（多月布局）。
Calendar.YearPickerGridformatDateFormatterOptions{year: 'numeric'}自定义年份单元格标签（纪元、历法系统等）。
Calendar.YearPickerGridvisibleYearsnumbermin–max 跨度或 20滑动窗口中显示的年份数量。当同时设置 minValuemaxValue 时，默认为二者之间的完整范围。

Calendar.Cell Render Props

Calendar.Cellchildren 为函数时，可使用 React Aria 的渲染参数：

Prop类型描述
formattedDatestring单元格日期的本地化标签。
isSelectedboolean该日期是否被选中。
isUnavailableboolean该日期是否不可用。
isDisabledboolean单元格是否禁用。
isOutsideMonthboolean是否属于相邻月份。

支持的历法系统及其标识符完整列表见：

  • @internationalized/date — 各日期组件共用的日期类型（CalendarDateCalendarDateTimeZonedDateTime）与工具函数
  • I18nProvider — 为子树覆盖语言环境
  • useLocale — 读取当前语言环境与书写方向

ButtonGroup 按钮组

将相关按钮组合在一起，并提供一致的样式与间距。

Card 卡片

用于分组相关内容与操作的灵活容器组件。

本页目录

引入用法组件结构年份选择器默认值受控最小与最大日期不可用日期固定周数周视图日视图多选禁用只读焦点值单元格指示器多个月份国际化日历自定义导航图标真实场景示例自定义样式样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类交互状态API 参考Calendar Props组合部件年份选择器子组件Calendar.Cell Render PropsRelated packages