Calendar 日历更新
基于 React Aria Calendar 的可组合日期选择器，包含月份网格、导航与年份选择器支持。
引入
用法
组件结构
年份选择器
Calendar.YearPickerTrigger、
Calendar.YearPickerGrid 以及对应的 body/cell 子组件提供一体化的年份导航模式。
默认值
受控
使用受控的
value 与
focusedValue 与外部状态协同，并支持自定义快捷键。
最小与最大日期
不可用日期
使用
isDateUnavailable 禁用周末、节假日或已被预订等日期。
固定周数
将
weeksInMonth 设为固定值（例如
6），可在月份切换时保持网格高度稳定。在非公历场景中请谨慎使用，与
firstDayOfWeek 类似。
周视图
设置
visibleDuration={{ weeks: n }} 可一次显示一个或多个周。翻页会按可见周范围前进。显示多周时可配合
pageBehavior="single" 每次仅移动一周。
日视图
设置
visibleDuration={{ days: n }} 可显示连续多天的滚动窗口。翻页会按可见天数范围前进。显示多天时配合
pageBehavior="single" 可每次仅移动一天。
多选
设置
selectionMode="multiple" 以选择多个日期。此时
value、
defaultValue 与
onChange 使用日期数组。
禁用
只读
焦点值
使用
focusedValue 与
onFocusChange 以编程方式控制焦点落在哪一天。
单元格指示器
你可以自定义
Calendar.Cell 的子节点，并使用
Calendar.CellIndicator 展示活动等元数据。
多个月份
使用
visibleDuration 与
offset 渲染多个月份网格，适用于预订与规划场景。在各列头部为
Calendar.Heading 设置
offset（例如
offset={{ months: 1 }}）以显示对应月份标题。
国际化日历
默认情况下，Calendar 使用用户语言环境对应的历法系统显示日期。你可以使用
I18nProvider 包裹 Calendar，并通过 Unicode 历法语言扩展 覆盖。
下方示例展示印度历法系统：
提示：
onChange 事件始终返回与
value 或
defaultValue 相同历法系统中的日期（若未提供值则为公历），与界面展示的语言环境无关。这样应用逻辑可以始终使用单一历法系统，同时仍可按用户偏好的格式展示日期。
自定义导航图标
向
Calendar.NavButton 传入子节点即可替换默认的箭头图标。
真实场景示例
自定义样式
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
CSS 类
Calendar 在
packages/styles/components/calendar.css 与
packages/styles/components/calendar-year-picker.css 中使用以下类：
.calendar- 根容器。
.calendar__header- 包含导航按钮与标题的头部行。
.calendar__heading- 当前月份标签。
.calendar__nav-button- 上一月/下一月导航控件。
.calendar__grid- 主体日期网格。
.calendar__grid-header- 星期标题行容器。
.calendar__grid-body- 日期行容器。
.calendar__header-cell- 星期标题单元格。
.calendar__cell- 可交互的日期单元格。
.calendar__cell-indicator- 日期单元格内的点状指示器。
.calendar-year-picker__trigger- 年份选择器切换按钮。
.calendar-year-picker__trigger-heading- 年份选择触发器内的标题文本。
.calendar-year-picker__trigger-indicator- 年份选择触发器内的指示图标。
.calendar-year-picker__year-grid- 可选年份的覆盖网格。
.calendar-year-picker__year-cell- 单个年份选项。
交互状态
Calendar 同时支持伪类与 React Aria 的 data 属性：
- 已选中：
[data-selected="true"]
- 今天：
[data-today="true"]
- 不可用：
[data-unavailable="true"]
- 跨月：
[data-outside-month="true"]
- 悬停：
:hover或
[data-hovered="true"]
- 按下：
:active或
[data-pressed="true"]
- 可见焦点：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- 禁用：
:disabled或
[data-disabled="true"]
API 参考
Calendar Props
Calendar 继承 React Aria Calendar 的全部 props。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
selectionMode
'single' | 'multiple'
'single'
|单选或多选日期。
value
DateValue | null 或
DateValue[] | null
|-
|受控的选中日期。
selectionMode="multiple" 时使用数组。
defaultValue
DateValue | null 或
DateValue[] | null
|-
|初始选中日期（非受控）。
onChange
(value: DateValue | null) 或
(value: DateValue[] | null) => void
|-
|选中变化时调用。
focusedValue
DateValue
|-
|受控的焦点日期。
onFocusChange
(value: DateValue) => void
|-
|焦点移动到其它日期时调用。
minValue
DateValue
|历法感知的
1900-01-01
|最早可选日期。
maxValue
DateValue
|历法感知的
2099-12-31
|最晚可选日期。
weeksInMonth
number
|-
|一个月的周数。该值会覆盖区域设置的默认值。
isDateUnavailable
(date: DateValue) => boolean
|-
|将日期标记为不可用。
firstDayOfWeek
'sun' | 'mon' | 'tue' | 'wed' | 'thu' | 'fri' | 'sat'
|-
|覆盖区域设置的一周起始日。
pageBehavior
'visible' | 'single'
'visible'
|翻页按可见范围或单步前进。
selectionAlignment
'start' | 'center' | 'end'
'center'
|初始渲染时按选中项对齐可见范围。
isDisabled
boolean
false
|禁用交互与选择。
isReadOnly
boolean
false
|内容只读，无法更改选中。
isInvalid
boolean
false
|将日历标记为无效以配合校验 UI。
visibleDuration
{months?: number; weeks?: number; days?: number}
{months: 1}
|可见时间范围。使用
{ months: n } 为月视图，
{ weeks: n } 为周视图，
{ days: n } 为日视图。
defaultYearPickerOpen
boolean
false
|内置年份选择器的初始展开状态。
isYearPickerOpen
boolean
|-
|受控的年份选择器展开状态。
onYearPickerOpenChange
(isOpen: boolean) => void
|-
|年份选择器展开状态变化时调用。
组合部件
|Component
|描述
Calendar.Header
|导航与标题的头部容器。
Calendar.Heading
|可见范围的格式化标题。支持
offset（多月份布局）与
format（月/年/日格式选项）。
Calendar.NavButton
|上一月/下一月导航控件（
slot="previous" 或
slot="next"）。
Calendar.Grid
|单个月的日期网格（多月份布局支持
offset）。
Calendar.GridHeader
|星期标题容器。
Calendar.GridBody
|日期单元格主体容器。
Calendar.HeaderCell
|星期标签单元格。
Calendar.Cell
|单个日期单元格。
Calendar.CellIndicator
|用于自定义元数据的可选指示元素。
Calendar.YearPickerTrigger
|切换年份选择模式的触发器。
Calendar.YearPickerTriggerHeading
|年份选择触发器内的本地化标题内容。
Calendar.YearPickerTriggerIndicator
|年份选择触发器内的切换图标。
Calendar.YearPickerGrid
|年份选择覆盖网格容器。
Calendar.YearPickerGridBody
|年份网格单元格的 body 渲染器。
Calendar.YearPickerCell
|单个年份选项单元格。
年份选择器子组件
年份选择器子组件继承 React Aria
useCalendarHeading 与
useCalendarYearPicker 的格式化属性。
|组件
|属性
|类型
|默认值
|描述
Calendar.YearPickerTriggerHeading
format
DateFormatterOptions
|-
|自定义月/年标题（如
{month: 'short'}）。
Calendar.YearPickerTriggerHeading
offset
{months?: number}
|-
|相对聚焦日期偏移标题（多月布局）。
Calendar.YearPickerGrid
format
DateFormatterOptions
{year: 'numeric'}
|自定义年份单元格标签（纪元、历法系统等）。
Calendar.YearPickerGrid
visibleYears
number
|min–max 跨度或
20
|滑动窗口中显示的年份数量。当同时设置
minValue 与
maxValue 时，默认为二者之间的完整范围。
Calendar.Cell Render Props
当
Calendar.Cell 的
children 为函数时，可使用 React Aria 的渲染参数：
|Prop
|类型
|描述
formattedDate
string
|单元格日期的本地化标签。
isSelected
boolean
|该日期是否被选中。
isUnavailable
boolean
|该日期是否不可用。
isDisabled
boolean
|单元格是否禁用。
isOutsideMonth
boolean
|是否属于相邻月份。
支持的历法系统及其标识符完整列表见：
Related packages
@internationalized/date— 各日期组件共用的日期类型（
CalendarDate、
CalendarDateTime、
ZonedDateTime）与工具函数
I18nProvider— 为子树覆盖语言环境
useLocale— 读取当前语言环境与书写方向