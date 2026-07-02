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ListBox 列表框

列表框展示一组选项，并允许用户选择一个或多个。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { ListBox } from '@heroui/react';

用法

组件结构

引入 ListBox 组件并通过点语法访问所有子部分。

import { ListBox, Label, Description, Header } from '@heroui/react';

export default () => (
  <ListBox>
    <ListBox.Item>
      <Label />
      <Description />
      <ListBox.ItemIndicator />
    </ListBox.Item>
    <ListBox.Section>
      <Header />
      <ListBox.Item>
        <Label />
      </ListBox.Item>
    </ListBox.Section>
  </ListBox>
)

带分组

多选

带禁用项

自定义勾选图标

受控

自定义渲染函数

虚拟化

ListBox 通过 Virtualizer 支持虚拟化，仅渲染视口内可见的行，从而高效展示大数据集。

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { ListBox } from '@heroui/react';

function CustomListBox() {
  return (
    <ListBox className="border rounded-lg p-2 bg-surface">
      <ListBox.Item id="1" textValue="Item 1" className="hover:bg-surface-secondary">
        Item 1
      </ListBox.Item>
    </ListBox>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 ListBox 组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .list-box {
    @apply rounded-lg border border-border bg-surface p-2;
  }

  .list-box-item {
    @apply rounded px-2 py-1 cursor-pointer;
  }

  .list-box-item--danger {
    @apply text-danger;
  }

  .list-box-item__indicator {
    @apply text-accent;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

ListBox 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .list-box - ListBox 根容器
  • .list-box-item - 单个列表项
  • .list-box-item__indicator - 选中指示图标
  • .list-box-section - 用于分组的区块容器

变体类

  • .list-box--default - 默认变体样式
  • .list-box--danger - 危险变体样式
  • .list-box-item--default - 列表项默认变体
  • .list-box-item--danger - 列表项危险变体

状态类

  • .list-box-item[data-selected="true"] - 选中状态
  • .list-box-item[data-focus-visible="true"] - 聚焦状态
  • .list-box-item[data-disabled="true"] - 禁用状态
  • .list-box-item__indicator[data-visible="true"] - 指示器可见状态

交互状态

该组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性：

  • 悬停：列表项上 :hover[data-hovered="true"]
  • 聚焦：列表项上 :focus-visible[data-focus-visible="true"]
  • 已选中：列表项上 [data-selected="true"]
  • 禁用：列表项上 :disabled[data-disabled="true"]

API 参考

ListBox Props

Prop类型默认值描述
aria-labelstring-ListBox 的无障碍标签。
aria-labelledbystring-标注 ListBox 的元素 id。
selectionMode"none" | "single" | "multiple""single"选择行为。
selectedKeysSelection-受控的选中 key。
defaultSelectedKeysSelection-初始选中 key。
onSelectionChange(keys: Selection) => void-选中变化时调用的事件处理函数。
disabledKeysIterable<Key>-禁用项的 key。
onAction(key: Key) => void-激活某项时调用的事件处理函数。
variant"default" | "danger""default"视觉变体。
classNamestring-额外的 Tailwind CSS 类。
childrenReactNode-ListBox 项与分组。
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ListBoxRenderProps>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

ListBox.Item Props

Prop类型默认值描述
idKey-列表项唯一标识。
textValuestring-用于无障碍与首字母导航的文本值。
isDisabledbooleanfalse是否禁用该项。
variant"default" | "danger""default"视觉变体。
classNamestring-额外的 Tailwind CSS 类。
childrenReactNode | RenderFunction-列表项内容或渲染函数。
render(props: DetailedHTMLProps<LinkWithRequiredHref, HTMLAnchorElement> | React.JSX.IntrinsicElements[keyof React.JSX.IntrinsicElements], renderProps: ListBoxItemRenderProps) => ReactElement-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

ListBox.ItemIndicator Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 Tailwind CSS 类。
childrenReactNode | RenderFunction-自定义指示器内容或渲染函数。

ListBox.Section Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 Tailwind CSS 类。
childrenReactNode-分组内容，包含 Header 与列表项。

RenderProps

在 ListBox.Item 或 ListBox.ItemIndicator 中使用渲染函数时，会传入以下值：

Prop类型描述
isSelectedboolean该项是否选中。
isFocusedboolean该项是否聚焦。
isDisabledboolean该项是否禁用。
isPressedboolean该项是否处于按下状态。

ListLayout

Name类型默认值描述
rowHeightnumber | undefined48行固定高度（px）。
estimatedRowHeightnumber | undefined行高可变时的估算高度。
headingHeightnumber | undefined48分组标题固定高度（px）。
estimatedHeadingHeightnumber | undefined标题高度可变时的估算高度。
loaderHeightnumber | undefined48加载器元素固定高度（px）。该加载器用于在根级或嵌套行/分组中渲染「加载更多」等内容。
dropIndicatorThicknessnumber | undefined2放置指示线厚度。
gapnumber | undefined0项之间的间距。
paddingnumber | undefined0列表内边距。

示例

基础用法

import { ListBox, Label, Description } from '@heroui/react';

<ListBox aria-label="Users" selectionMode="single">
  <ListBox.Item id="1" textValue="Bob">
    <Label>Bob</Label>
    <Description>bob@heroui.com</Description>
  </ListBox.Item>
  <ListBox.Item id="2" textValue="Alice">
    <Label>Alice</Label>
    <Description>alice@heroui.com</Description>
  </ListBox.Item>
</ListBox>

带分组

import { ListBox, Header, Separator } from '@heroui/react';

<ListBox aria-label="Actions" selectionMode="none" onAction={(key) => console.log(key)}>
  <ListBox.Section>
    <Header>Actions</Header>
    <ListBox.Item id="new" textValue="New file">New file</ListBox.Item>
    <ListBox.Item id="edit" textValue="Edit file">Edit file</ListBox.Item>
  </ListBox.Section>
  <Separator />
  <ListBox.Section>
    <Header>Danger zone</Header>
    <ListBox.Item id="delete" textValue="Delete" variant="danger">Delete</ListBox.Item>
  </ListBox.Section>
</ListBox>

受控选择

import { ListBox, Selection } from '@heroui/react';
import { useState } from 'react';

function ControlledListBox() {
  const [selected, setSelected] = useState<Selection>(new Set(["1"]));

  return (
    <ListBox
      aria-label="Options"
      selectedKeys={selected}
      selectionMode="multiple"
      onSelectionChange={setSelected}
    >
      <ListBox.Item id="1" textValue="Option 1">Option 1</ListBox.Item>
      <ListBox.Item id="2" textValue="Option 2">Option 2</ListBox.Item>
      <ListBox.Item id="3" textValue="Option 3">Option 3</ListBox.Item>
    </ListBox>
  );
}

自定义指示器

import { ListBox, ListBoxItemIndicator } from '@heroui/react';
import { Icon } from '@iconify/react';

<ListBox aria-label="Options" selectionMode="multiple">
  <ListBox.Item id="1" textValue="Option 1">
    Option 1
    <ListBox.ItemIndicator>
      {({isSelected}) =>
        isSelected ? <Icon icon="gravity-ui:check" /> : null
      }
    </ListBox.ItemIndicator>
  </ListBox.Item>
</ListBox>

无障碍

ListBox 组件实现 ARIA listbox 模式，并提供：

  • 完整键盘导航支持
  • 屏幕阅读器对选中变化的播报
  • 合理的焦点管理
  • 禁用状态支持
  • 首字母导航（typeahead）搜索能力

更多信息见 React Aria ListBox 文档

Link 链接

用于导航的样式化锚点组件，内置图标支持。

Meter 计量条

Meter 表示已知范围内的数量，或一个比例值。

本页目录

引入用法组件结构带分组多选带禁用项自定义勾选图标受控自定义渲染函数虚拟化样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类变体类状态类交互状态API 参考ListBox PropsListBox.Item PropsListBox.ItemIndicator PropsListBox.Section PropsRenderPropsListLayout示例基础用法带分组受控选择自定义指示器无障碍