ListBox 列表框
列表框展示一组选项，并允许用户选择一个或多个。
引入
用法
组件结构
引入 ListBox 组件并通过点语法访问所有子部分。
带分组
多选
带禁用项
自定义勾选图标
受控
自定义渲染函数
虚拟化
ListBox 通过 Virtualizer 支持虚拟化，仅渲染视口内可见的行，从而高效展示大数据集。
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 ListBox 组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ListBox 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.list-box- ListBox 根容器
.list-box-item- 单个列表项
.list-box-item__indicator- 选中指示图标
.list-box-section- 用于分组的区块容器
变体类
.list-box--default- 默认变体样式
.list-box--danger- 危险变体样式
.list-box-item--default- 列表项默认变体
.list-box-item--danger- 列表项危险变体
状态类
.list-box-item[data-selected="true"]- 选中状态
.list-box-item[data-focus-visible="true"]- 聚焦状态
.list-box-item[data-disabled="true"]- 禁用状态
.list-box-item__indicator[data-visible="true"]- 指示器可见状态
交互状态
该组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性：
- 悬停：列表项上
:hover或
[data-hovered="true"]
- 聚焦：列表项上
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- 已选中：列表项上
[data-selected="true"]
- 禁用：列表项上
:disabled或
[data-disabled="true"]
API 参考
ListBox Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
aria-label
string
|-
|ListBox 的无障碍标签。
aria-labelledby
string
|-
|标注 ListBox 的元素 id。
selectionMode
"none" | "single" | "multiple"
"single"
|选择行为。
selectedKeys
Selection
|-
|受控的选中 key。
defaultSelectedKeys
Selection
|-
|初始选中 key。
onSelectionChange
(keys: Selection) => void
|-
|选中变化时调用的事件处理函数。
disabledKeys
Iterable<Key>
|-
|禁用项的 key。
onAction
(key: Key) => void
|-
|激活某项时调用的事件处理函数。
variant
"default" | "danger"
"default"
|视觉变体。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|ListBox 项与分组。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ListBoxRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
ListBox.Item Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
id
Key
|-
|列表项唯一标识。
textValue
string
|-
|用于无障碍与首字母导航的文本值。
isDisabled
boolean
false
|是否禁用该项。
variant
"default" | "danger"
"default"
|视觉变体。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|列表项内容或渲染函数。
render
(props: DetailedHTMLProps<LinkWithRequiredHref, HTMLAnchorElement> | React.JSX.IntrinsicElements[keyof React.JSX.IntrinsicElements], renderProps: ListBoxItemRenderProps) => ReactElement
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
ListBox.ItemIndicator Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|自定义指示器内容或渲染函数。
ListBox.Section Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|分组内容，包含 Header 与列表项。
RenderProps
在 ListBox.Item 或 ListBox.ItemIndicator 中使用渲染函数时，会传入以下值：
|Prop
|类型
|描述
isSelected
boolean
|该项是否选中。
isFocused
boolean
|该项是否聚焦。
isDisabled
boolean
|该项是否禁用。
isPressed
boolean
|该项是否处于按下状态。
ListLayout
|Name
|类型
|默认值
|描述
rowHeight
number | undefined
|48
|行固定高度（px）。
estimatedRowHeight
number | undefined
|—
|行高可变时的估算高度。
headingHeight
number | undefined
|48
|分组标题固定高度（px）。
estimatedHeadingHeight
number | undefined
|—
|标题高度可变时的估算高度。
loaderHeight
number | undefined
|48
|加载器元素固定高度（px）。该加载器用于在根级或嵌套行/分组中渲染「加载更多」等内容。
dropIndicatorThickness
number | undefined
|2
|放置指示线厚度。
gap
number | undefined
|0
|项之间的间距。
padding
number | undefined
|0
|列表内边距。
示例
基础用法
带分组
受控选择
自定义指示器
无障碍
ListBox 组件实现 ARIA listbox 模式，并提供：
- 完整键盘导航支持
- 屏幕阅读器对选中变化的播报
- 合理的焦点管理
- 禁用状态支持
- 首字母导航（typeahead）搜索能力
更多信息见 React Aria ListBox 文档。