Button 按钮
可点击的按钮组件，支持多种变体与状态。
引入
用法
变体
带图标
仅图标
加载中
加载状态
尺寸
全宽
禁用状态
社交按钮
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 Button 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
添加自定义变体
你可以通过封装 HeroUI 组件并添加自定义变体来扩展其能力。
添加涟漪效果
Button 组件支持通过组合方式实现涟漪效果，你可以将涟漪组件作为子节点嵌套。此示例使用 m3-ripple。
CSS 类
Button 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础与尺寸类
.button- 按钮基础样式
.button--sm- 小尺寸变体
.button--md- 中尺寸变体
.button--lg- 大尺寸变体
变体类
.button--primary
.button--secondary
.button--tertiary
.button--outline
.button--ghost
.button--danger
修饰符类
.button--icon-only
.button--icon-only.button--sm
.button--icon-only.button--lg
交互状态
该按钮同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以提供更灵活的状态控制：
- 悬停：
:hover或
[data-hovered="true"]
- 激活/按压：
:active或
[data-pressed="true"]（包含缩放变换）
- 聚焦：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]（显示焦点环）
- 禁用：
:disabled或
[aria-disabled="true"]（降低透明度，禁用指针事件）
- 等待中：
[data-pending]（加载期间禁用指针事件）
API 参考
Button Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
variant
'primary' | 'secondary' | 'tertiary' | 'outline' | 'ghost' | 'danger'
'primary'
|视觉样式变体
size
'sm' | 'md' | 'lg'
'md'
|按钮尺寸
fullWidth
boolean
false
|按钮是否占满容器宽度
isDisabled
boolean
false
|按钮是否禁用
isPending
boolean
false
|按钮是否处于加载状态
isIconOnly
boolean
false
|按钮是否仅包含图标
onPress
(e: PressEvent) => void
|-
|按钮被按下时的事件处理函数
children
React.ReactNode | (values: ButtonRenderProps) => React.ReactNode
|-
|按钮内容或渲染 prop
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ButtonRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
ButtonRenderProps
使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：
|Prop
|类型
|描述
isPending
boolean
|按钮是否处于加载状态
isPressed
boolean
|按钮当前是否被按压
isHovered
boolean
|按钮是否处于悬停状态
isFocused
boolean
|按钮是否处于聚焦状态
isFocusVisible
boolean
|按钮是否应显示焦点指示
isDisabled
boolean
|按钮是否禁用