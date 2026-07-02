TextArea 多行文本框
原语级多行文本输入组件，可接受标准 HTML 属性。
引入
用法
受控
行数与尺寸调整
全宽
变体
TextArea 支持两种视觉变体：
primary（默认）— 常规带阴影样式，适用于大多数场景
secondary— 弱强调、无阴影变体，适合用于 Surface 组件内部
在 Surface 内
在 Surface 组件内部使用时，请使用
variant="secondary"，以应用适合 surface 背景的弱强调变体。
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
使用 Tailwind 的
@layer components 一次性覆盖共享的
.textarea 类。
CSS 类
.textarea– 底层
<textarea>元素样式
交互状态
- 悬停：
:hover或
[data-hovered="true"]
- 可见焦点：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- 无效：
[data-invalid="true"]
- 禁用：
:disabled或
[aria-disabled="true"]
API 参考
TextArea Props
TextArea 接受所有标准 HTML
<textarea> 属性，以及以下属性：
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|与基础样式合并的 Tailwind 类。
rows
number
3
|可见文本行数。
cols
number
|-
|文本控件的可见宽度。
value
string
|-
|TextArea 的受控值。
defaultValue
string
|-
|非受控初始值。
onChange
(event: React.ChangeEvent<HTMLTextAreaElement>) => void
|-
|变更处理函数。
placeholder
string
|-
|占位符文本。
disabled
boolean
false
|禁用 TextArea。
readOnly
boolean
false
|将 TextArea 设为只读。
required
boolean
false
|将 TextArea 标记为必填。
name
string
|-
|表单提交时使用的 name。
autoComplete
string
|-
|浏览器自动完成提示。
maxLength
number
|-
|最大字符数。
minLength
number
|-
|最小字符数。
wrap
'soft' | 'hard'
|-
|提交时文本如何换行。
fullWidth
boolean
false
|TextArea 是否占满容器宽度
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|组件的视觉变体。
primary 为默认带阴影样式。
secondary 为弱强调、无阴影变体，适合用于 surface 上。
对于
isInvalid、
isRequired等校验 prop 以及错误处理，请将 TextArea 作为子组件与 TextField 一起使用。