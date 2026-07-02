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TextArea 多行文本框

原语级多行文本输入组件，可接受标准 HTML 属性。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { TextArea } from '@heroui/react';

关于校验、标签与错误信息，请参阅 TextField

用法

受控

行数与尺寸调整

全宽

变体

TextArea 支持两种视觉变体：

  • primary（默认）— 常规带阴影样式，适用于大多数场景
  • secondary — 弱强调、无阴影变体，适合用于 Surface 组件内部

在 Surface 内

Surface 组件内部使用时，请使用 variant="secondary"，以应用适合 surface 背景的弱强调变体。

样式

传入 Tailwind CSS 类

import {Label, TextArea} from '@heroui/react';

function CustomTextArea() {
  return (
    <div className="flex flex-col gap-2">
      <Label htmlFor="custom-textarea">Message</Label>
      <TextArea
        id="custom-textarea"
        className="rounded-xl border border-border/70 bg-surface px-4 py-3 text-sm leading-6 shadow-sm"
        placeholder="Let us know how we can help..."
        rows={5}
        style={{resize: "vertical"}}
      />
    </div>
  );
}

自定义组件类

使用 Tailwind 的 @layer components 一次性覆盖共享的 .textarea 类。

@layer components {
  .textarea {
    @apply rounded-xl border border-border bg-surface px-4 py-3 text-sm leading-6 shadow-sm;

    &:hover,
    &[data-hovered="true"] {
      @apply bg-surface-secondary border-border/80;
    }

    &:focus-visible,
    &[data-focus-visible="true"] {
      @apply border-accent ring-2 ring-accent/20;
    }

    &[data-invalid="true"] {
      @apply border-danger bg-danger-soft text-danger;
    }
  }
}

CSS 类

  • .textarea – 底层 <textarea> 元素样式

交互状态

  • 悬停:hover[data-hovered="true"]
  • 可见焦点:focus-visible[data-focus-visible="true"]
  • 无效[data-invalid="true"]
  • 禁用:disabled[aria-disabled="true"]

API 参考

TextArea Props

TextArea 接受所有标准 HTML <textarea> 属性，以及以下属性：

Prop类型默认值描述
classNamestring-与基础样式合并的 Tailwind 类。
rowsnumber3可见文本行数。
colsnumber-文本控件的可见宽度。
valuestring-TextArea 的受控值。
defaultValuestring-非受控初始值。
onChange(event: React.ChangeEvent<HTMLTextAreaElement>) => void-变更处理函数。
placeholderstring-占位符文本。
disabledbooleanfalse禁用 TextArea。
readOnlybooleanfalse将 TextArea 设为只读。
requiredbooleanfalse将 TextArea 标记为必填。
namestring-表单提交时使用的 name。
autoCompletestring-浏览器自动完成提示。
maxLengthnumber-最大字符数。
minLengthnumber-最小字符数。
wrap'soft' | 'hard'-提交时文本如何换行。
fullWidthbooleanfalseTextArea 是否占满容器宽度
variant"primary" | "secondary""primary"组件的视觉变体。primary 为默认带阴影样式。secondary 为弱强调、无阴影变体，适合用于 surface 上。

对于 isInvalidisRequired 等校验 prop 以及错误处理，请将 TextArea 作为子组件与 TextField 一起使用。

TextField 文本输入框

便于组合的文本字段，包含标签、说明与内联校验。

TimeField 时间字段

基于 React Aria TimeField 的时间输入字段，包含标签、说明与校验。

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引入用法受控行数与尺寸调整全宽变体在 Surface 内样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类交互状态API 参考TextArea Props