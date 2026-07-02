Pagination 分页
分页导航：可组合的页码链接、上一页/下一页按钮与省略号指示器。
引入
用法
组件结构
导入 Pagination 组件后，可通过点号访问各个子部分。
尺寸
带省略号
简化（上一页 / 下一页）
带摘要
自定义图标
你可以通过为
PreviousIcon 与
NextIcon 传入自定义子节点来替换默认的 chevron 图标。
受控
禁用
样式
传入 Tailwind CSS 类
你可以单独定制 Pagination 的各个子部分：
自定义组件类
要自定义 Pagination 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，以确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Pagination 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础与布局类
.pagination- 根导航容器（flex 布局）
.pagination__summary- 左侧信息文本容器
.pagination__content- 分页项容器
.pagination__item- 单个分页项包裹层
.pagination__link- 页码按钮（ghost 按钮样式）
.pagination__link--nav- 导航按钮修饰符（Previous/Next）
.pagination__ellipsis- 省略号指示器
尺寸类
.pagination--sm- 小尺寸变体
.pagination--md- 中尺寸变体（默认）
.pagination--lg- 大尺寸变体
交互状态
组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活定制：
- Active page：
[data-active="true"]或
[aria-current="page"]
- Hover：
:hover或
[data-hovered="true"]
- Focus：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- Disabled：
:disabled或
[aria-disabled="true"]
- Pressed：
:active或
[data-pressed="true"]
API 参考
Pagination Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
size
"sm" | "md" | "lg"
"md"
|分页控件的尺寸
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|分页部件（Summary、Content 等）
Pagination.Summary Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|摘要内容（例如 "Showing 1-10 of 120"）
Pagination.Content Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|分页项
Pagination.Item Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|项内容（Link、Previous、Next 或 Ellipsis）
Pagination.Link Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isActive
boolean
false
|是否为当前页
isDisabled
boolean
false
|是否禁用链接
onPress
(e: PressEvent) => void
|-
|按下事件处理函数（来自 React Aria）
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|页码内容
Pagination.Previous / Pagination.Next Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isDisabled
boolean
false
|是否禁用按钮
onPress
(e: PressEvent) => void
|-
|按下事件处理函数（来自 React Aria）
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|按钮内容（可与 PreviousIcon/NextIcon 组合）
Pagination.PreviousIcon / Pagination.NextIcon Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode
|Default chevron SVG
|用于替换默认 chevron 的自定义图标
Pagination.Ellipsis Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
无障碍
Pagination 基于 React Aria 的 Button 原语实现所有可交互元素，并提供：
- 语义化
<nav>元素，包含
aria-label="pagination"与
role="navigation"
- 通过在当前链接上使用
aria-current="page"标示活动页
- 通过 Tab 键在全部可交互元素间进行键盘导航
- 通过 React Aria 在鼠标、触摸与键盘交互之间统一处理按下事件
- 键盘导航时通过
:focus-visible显示焦点环
- 省略号使用
aria-hidden="true"，避免干扰屏幕阅读器
- 通过
isDisabled向辅助技术正确传达禁用状态
说明： Pagination 按钮请使用
onPress而不是
onClick。React Aria 的
onPress会规范化不同指针类型的按下行为，并提供开箱即用的无障碍改进。