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HeroUI
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Pagination 分页

分页导航：可组合的页码链接、上一页/下一页按钮与省略号指示器。

Storybook源代码样式源代码

引入

import { Pagination } from '@heroui/react';

用法

组件结构

导入 Pagination 组件后，可通过点号访问各个子部分。

import { Pagination } from '@heroui/react';

export default () => (
  <Pagination>
    <Pagination.Summary>Showing 1-10 of 100 results</Pagination.Summary>
    <Pagination.Content>
      <Pagination.Item>
        <Pagination.Previous>
          <Pagination.PreviousIcon />
          <span>Previous</span>
        </Pagination.Previous>
      </Pagination.Item>
      <Pagination.Item>
        <Pagination.Link isActive>1</Pagination.Link>
      </Pagination.Item>
      <Pagination.Item>
        <Pagination.Ellipsis />
      </Pagination.Item>
      <Pagination.Item>
        <Pagination.Link>10</Pagination.Link>
      </Pagination.Item>
      <Pagination.Item>
        <Pagination.Next>
          <span>Next</span>
          <Pagination.NextIcon />
        </Pagination.Next>
      </Pagination.Item>
    </Pagination.Content>
  </Pagination>
);

尺寸

带省略号

简化（上一页 / 下一页）

带摘要

自定义图标

你可以通过为 PreviousIconNextIcon 传入自定义子节点来替换默认的 chevron 图标。

受控

禁用

样式

传入 Tailwind CSS 类

你可以单独定制 Pagination 的各个子部分：

import { Pagination } from '@heroui/react';

function CustomPagination() {
  return (
    <Pagination className="gap-8">
      <Pagination.Content className="gap-2">
        <Pagination.Item>
          <Pagination.Link className="rounded-md" isActive>1</Pagination.Link>
        </Pagination.Item>
      </Pagination.Content>
    </Pagination>
  );
}

自定义组件类

要自定义 Pagination 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .pagination {
    @apply gap-8;
  }

  .pagination__link {
    @apply rounded-md;
  }

  .pagination__summary {
    @apply text-xs font-semibold;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，以确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

Pagination 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础与布局类

  • .pagination - 根导航容器（flex 布局）
  • .pagination__summary - 左侧信息文本容器
  • .pagination__content - 分页项容器
  • .pagination__item - 单个分页项包裹层
  • .pagination__link - 页码按钮（ghost 按钮样式）
  • .pagination__link--nav - 导航按钮修饰符（Previous/Next）
  • .pagination__ellipsis - 省略号指示器

尺寸类

  • .pagination--sm - 小尺寸变体
  • .pagination--md - 中尺寸变体（默认）
  • .pagination--lg - 大尺寸变体

交互状态

组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活定制：

  • Active page[data-active="true"][aria-current="page"]
  • Hover:hover[data-hovered="true"]
  • Focus:focus-visible[data-focus-visible="true"]
  • Disabled:disabled[aria-disabled="true"]
  • Pressed:active[data-pressed="true"]

API 参考

Pagination Props

Prop类型默认值描述
size"sm" | "md" | "lg""md"分页控件的尺寸
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReactNode-分页部件（Summary、Content 等）

Pagination.Summary Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReactNode-摘要内容（例如 "Showing 1-10 of 120"）

Pagination.Content Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReactNode-分页项

Pagination.Item Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReactNode-项内容（Link、Previous、Next 或 Ellipsis）
Prop类型默认值描述
isActivebooleanfalse是否为当前页
isDisabledbooleanfalse是否禁用链接
onPress(e: PressEvent) => void-按下事件处理函数（来自 React Aria）
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReactNode-页码内容

Pagination.Previous / Pagination.Next Props

Prop类型默认值描述
isDisabledbooleanfalse是否禁用按钮
onPress(e: PressEvent) => void-按下事件处理函数（来自 React Aria）
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReactNode-按钮内容（可与 PreviousIcon/NextIcon 组合）

Pagination.PreviousIcon / Pagination.NextIcon Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReactNodeDefault chevron SVG用于替换默认 chevron 的自定义图标

Pagination.Ellipsis Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类

无障碍

Pagination 基于 React Aria 的 Button 原语实现所有可交互元素，并提供：

  • 语义化 <nav> 元素，包含 aria-label="pagination"role="navigation"
  • 通过在当前链接上使用 aria-current="page" 标示活动页
  • 通过 Tab 键在全部可交互元素间进行键盘导航
  • 通过 React Aria 在鼠标、触摸与键盘交互之间统一处理按下事件
  • 键盘导航时通过 :focus-visible 显示焦点环
  • 省略号使用 aria-hidden="true"，避免干扰屏幕阅读器
  • 通过 isDisabled 向辅助技术正确传达禁用状态

说明： Pagination 按钮请使用 onPress 而不是 onClick。React Aria 的 onPress 会规范化不同指针类型的按下行为，并提供开箱即用的无障碍改进。

NumberField 数字输入框

数字输入字段，包含增减按钮、校验与国际化格式化能力。

Popover 弹出框

在由按钮或任意自定义元素触发后，于 portal 中展示丰富内容。

本页目录

引入用法组件结构尺寸带省略号简化（上一页 / 下一页）带摘要自定义图标受控禁用样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础与布局类尺寸类交互状态API 参考Pagination PropsPagination.Summary PropsPagination.Content PropsPagination.Item PropsPagination.Link PropsPagination.Previous / Pagination.Next PropsPagination.PreviousIcon / Pagination.NextIcon PropsPagination.Ellipsis Props无障碍