RangeCalendar 范围日历

import {RangeCalendar} from '@heroui/react' ; function CustomRangeCalendar () { return ( < RangeCalendar aria-label = "Trip dates" className = "w-80 rounded-2xl border border-border bg-surface p-3 shadow-sm" > < RangeCalendar.Header className = "pb-3" > < RangeCalendar.Heading className = "text-default" /> < RangeCalendar.NavButton slot = "previous" className = "text-default" /> < RangeCalendar.NavButton slot = "next" className = "text-default" /> </ RangeCalendar.Header > < RangeCalendar.Grid > < RangeCalendar.GridHeader > {( day ) => < RangeCalendar.HeaderCell >{day}</ RangeCalendar.HeaderCell >} </ RangeCalendar.GridHeader > < RangeCalendar.GridBody > {( date ) => < RangeCalendar.Cell date = {date} />} </ RangeCalendar.GridBody > </ RangeCalendar.Grid > </ RangeCalendar > ); }