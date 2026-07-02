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HeroUI
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ColorPicker 颜色选择器

可组合的 ColorPicker，在多个颜色组件之间同步颜色值。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import {
  ColorPicker,
  ColorArea,
  ColorSlider,
  ColorSwatch,
  ColorField,
  ColorSwatchPicker,
} from '@heroui/react';

用法

组件结构

ColorPicker 是一个可组合组件，会组合多个颜色相关子组件：

import { ColorPicker, ColorArea, ColorSlider, ColorSwatch, Label } from '@heroui/react';

export default () => (
  <ColorPicker defaultValue="#0485F7">
    <ColorPicker.Trigger>
      <ColorSwatch />
      <Label>Pick a color</Label>
    </ColorPicker.Trigger>
    <ColorPicker.Popover>
      <ColorArea colorSpace="hsb" xChannel="saturation" yChannel="brightness">
        <ColorArea.Thumb />
      </ColorArea>
      <ColorSlider channel="hue" colorSpace="hsb">
        <ColorSlider.Track>
          <ColorSlider.Thumb />
        </ColorSlider.Track>
      </ColorSlider>
    </ColorPicker.Popover>
  </ColorPicker>
);

受控

带 swatch

带输入字段

使用 ColorField 让用户编辑各个颜色通道的数值，并可配合 Select 切换色彩空间。

带滑块

使用多个 ColorSlider 来调整颜色值的各个通道。

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { ColorPicker, ColorArea, ColorSlider, ColorSwatch, Label } from '@heroui/react';

function CustomColorPicker() {
  return (
    <ColorPicker defaultValue="#0485F7">
      <ColorPicker.Trigger className="gap-4">
        <ColorSwatch className="rounded-lg" />
        <Label>Pick a color</Label>
      </ColorPicker.Trigger>
      <ColorPicker.Popover className="p-4 rounded-xl">
        <ColorArea colorSpace="hsb" xChannel="saturation" yChannel="brightness">
          <ColorArea.Thumb />
        </ColorArea>
      </ColorPicker.Popover>
    </ColorPicker>
  );
}

自定义组件类

要自定义 ColorPicker 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .color-picker {
    @apply inline-flex;
  }

  .color-picker__trigger {
    @apply inline-flex items-center gap-4 rounded-lg;
  }

  .color-picker__popover {
    @apply p-4 rounded-xl;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，以确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

ColorPicker 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .color-picker - 基础容器
  • .color-picker__trigger - 触发按钮
  • .color-picker__popover - Popover 容器

交互状态

组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活定制：

  • Focus:focus-visible[data-focus-visible="true"]
  • Disabled:disabled[data-disabled="true"]

API 参考

ColorPicker Props

继承自 React Aria ColorPicker

Prop类型默认值描述
valuestring | Color-当前颜色值（受控）
defaultValuestring | Color-默认颜色值（非受控）
onChange(color: Color) => void-颜色变化时触发的事件处理函数
childrenReact.ReactNode-颜色选择器内容（Trigger、Popover 等）
classNamestring-额外的 CSS 类

ColorPicker.Trigger Props

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode | ((renderProps) => React.ReactNode)-触发器内容或渲染 prop
classNamestring-额外的 CSS 类

ColorPicker.Popover Props

Prop类型默认值描述
placementPlacement"bottom left"Popover 的放置位置
childrenReact.ReactNode-Popover 内容
classNamestring-额外的 CSS 类

Color

表示颜色值。完整 API 见 React Aria Color

Method描述
toString(format)将颜色转换为指定格式的字符串（hex、rgb、hsl、hsb、css）
toFormat(format)将颜色转换为指定格式并返回新的 Color 对象
getChannelValue(channel)返回指定通道的数值
withChannelValue(channel, value)设置通道数值并返回新的 Color

parseColor

import { parseColor } from 'react-aria-components';

// Parse from string
const color = parseColor('#ff0000');
const hslColor = parseColor('hsl(0, 100%, 50%)');

ColorSwatchPicker 颜色色块选择器

允许用户从预置调色板中选择颜色的 swatch 列表。

ComboBox 组合框

将文本输入与 ListBox 结合，用户可通过输入查询把选项列表过滤为匹配项。

本页目录

引入用法组件结构受控带 swatch带输入字段带滑块样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类交互状态API 参考ColorPicker PropsColorPicker.Trigger PropsColorPicker.Popover PropsRelated TypesColorparseColor