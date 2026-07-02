ColorPicker 颜色选择器
可组合的 ColorPicker，在多个颜色组件之间同步颜色值。
引入
用法
组件结构
ColorPicker 是一个可组合组件，会组合多个颜色相关子组件：
受控
带 swatch
带输入字段
使用
ColorField 让用户编辑各个颜色通道的数值，并可配合
Select 切换色彩空间。
带滑块
使用多个
ColorSlider 来调整颜色值的各个通道。
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 ColorPicker 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，以确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ColorPicker 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.color-picker- 基础容器
.color-picker__trigger- 触发按钮
.color-picker__popover- Popover 容器
交互状态
组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活定制：
- Focus：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- Disabled：
:disabled或
[data-disabled="true"]
API 参考
ColorPicker Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
string | Color
|-
|当前颜色值（受控）
defaultValue
string | Color
|-
|默认颜色值（非受控）
onChange
(color: Color) => void
|-
|颜色变化时触发的事件处理函数
children
React.ReactNode
|-
|颜色选择器内容（Trigger、Popover 等）
className
string
|-
|额外的 CSS 类
ColorPicker.Trigger Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | ((renderProps) => React.ReactNode)
|-
|触发器内容或渲染 prop
className
string
|-
|额外的 CSS 类
ColorPicker.Popover Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
placement
Placement
"bottom left"
|Popover 的放置位置
children
React.ReactNode
|-
|Popover 内容
className
string
|-
|额外的 CSS 类
Related Types
Color
表示颜色值。完整 API 见 React Aria Color。
|Method
|描述
toString(format)
|将颜色转换为指定格式的字符串（hex、rgb、hsl、hsb、css）
toFormat(format)
|将颜色转换为指定格式并返回新的 Color 对象
getChannelValue(channel)
|返回指定通道的数值
withChannelValue(channel, value)
|设置通道数值并返回新的 Color