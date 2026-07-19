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DateRangePicker 日期范围选择器

基于 React Aria DateRangePicker 的可组合日期范围选择器，由 DateField 与 RangeCalendar 组合而成。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { DateField, DateRangePicker, Label, RangeCalendar } from '@heroui/react';

用法

组件结构

DateRangePicker 采用组合优先的 API。请显式组合 DateFieldRangeCalendar，以便完全控制结构与样式。

import {DateField, DateRangePicker, Label, RangeCalendar} from '@heroui/react';

export default () => (
  <DateRangePicker>
    <Label />
    <DateField.Group>
      <DateField.InputContainer>
        <DateField.Input slot="start">
          {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
        </DateField.Input>
        <DateRangePicker.RangeSeparator />
        <DateField.Input slot="end">
          {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
        </DateField.Input>
      </DateField.InputContainer>
      <DateField.Suffix>
        <DateRangePicker.Trigger>
          <DateRangePicker.TriggerIndicator />
        </DateRangePicker.Trigger>
      </DateField.Suffix>
    </DateField.Group>
    <DateRangePicker.Popover>
      <RangeCalendar aria-label="Choose trip dates">
        <RangeCalendar.Header>
          <RangeCalendar.YearPickerTrigger>
            <RangeCalendar.YearPickerTriggerHeading />
            <RangeCalendar.YearPickerTriggerIndicator />
          </RangeCalendar.YearPickerTrigger>
          <RangeCalendar.NavButton slot="previous" />
          <RangeCalendar.NavButton slot="next" />
        </RangeCalendar.Header>
        <RangeCalendar.Grid>
          <RangeCalendar.GridHeader>
            {(day) => <RangeCalendar.HeaderCell>{day}</RangeCalendar.HeaderCell>}
          </RangeCalendar.GridHeader>
          <RangeCalendar.GridBody>{(date) => <RangeCalendar.Cell date={date} />}</RangeCalendar.GridBody>
        </RangeCalendar.Grid>
      </RangeCalendar>
    </DateRangePicker.Popover>
  </DateRangePicker>
)

受控

校验

格式选项

使用 granularityhourCyclehideTimeZoneshouldForceLeadingZeros 等 props 控制 DateRangePicker 值的展示格式。

禁用

自定义指示器

未传入子节点时，DateRangePicker.TriggerIndicator 会渲染默认的 IconCalendar。传入子节点即可替换。

表单示例

国际化历法

默认情况下，DateRangePicker 按用户语言环境的历法显示日期。你可以使用 I18nProvider 包裹 DateRangePicker，并通过 Unicode 历法语言扩展 覆盖。

下方示例展示印度历法系统：

说明： onChange 事件始终返回与 valuedefaultValue 相同历法系统中的日期（若未提供值则为公历），与界面展示的本地化格式无关。

支持的历法系统及其标识符完整列表见：

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

你可以独立为每个组合部件添加样式：

import {DateField, DateRangePicker, Label, RangeCalendar} from '@heroui/react';

function CustomDateRangePicker() {
  return (
    <DateRangePicker className="w-[360px] gap-2">
      <Label className="text-sm font-semibold">Trip dates</Label>
      <DateField.Group className="rounded-xl border border-border/60 bg-surface" fullWidth variant="secondary">
        <DateField.InputContainer>
          <DateField.Input slot="start">
            {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
          </DateField.Input>
          <DateRangePicker.RangeSeparator className="px-2 text-default" />
          <DateField.Input slot="end">
            {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
          </DateField.Input>
        </DateField.InputContainer>
        <DateField.Suffix>
          <DateRangePicker.Trigger className="w-full">
            <DateRangePicker.TriggerIndicator className="text-default" />
          </DateRangePicker.Trigger>
        </DateField.Suffix>
      </DateField.Group>
      <DateRangePicker.Popover className="rounded-xl p-2">
        <RangeCalendar aria-label="Custom range picker calendar">
          {/* RangeCalendar parts */}
        </RangeCalendar>
      </DateRangePicker.Popover>
    </DateRangePicker>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 DateRangePicker 基础类，请使用 @layer components

@layer components {
  .date-range-picker {
    @apply inline-flex flex-col gap-1;
  }

  .date-range-picker__trigger {
    @apply inline-flex items-center justify-between;
  }

  .date-range-picker__trigger-indicator {
    @apply text-muted;
  }

  .date-range-picker__range-separator {
    @apply px-2 text-default;
  }

  .date-range-picker__popover {
    @apply min-w-[var(--trigger-width)] p-0;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 命名，以便复写与自定义。

CSS 类

DateRangePicker 在 packages/styles/components/date-range-picker.css 中使用以下类：

  • .date-range-picker - 根包裹层。
  • .date-range-picker__trigger - 打开弹出层的触发区域。
  • .date-range-picker__trigger-indicator - 默认或自定义指示器插槽。
  • .date-range-picker__range-separator - 开始与结束日期输入之间的分隔。
  • .date-range-picker__popover - 弹出层内容包裹。

交互状态

DateRangePicker 支持 React Aria 的 data 属性与伪类状态：

  • 展开：触发器上的 [data-open="true"]
  • 禁用：触发器上的 [data-disabled="true"][aria-disabled="true"]
  • 焦点可见：触发器上的 :focus-visible[data-focus-visible="true"]
  • 悬停：触发器上的 :hover[data-hovered="true"]

API 参考

DateRangePicker Props

DateRangePicker 继承 React Aria DateRangePicker 的全部 props。

Prop类型默认值描述
value{ start: DateValue; end: DateValue } | null-受控的选中日期范围值。
defaultValue{ start: DateValue; end: DateValue } | null-非受控模式下的默认范围。
onChange(value: { start: DateValue; end: DateValue } | null) => void-选中范围变化时调用。
isOpenboolean-受控的弹出层展开状态。
defaultOpenbooleanfalse弹出层初始是否展开。
onOpenChange(isOpen: boolean) => void-弹出层展开状态变化时调用。
isDisabledbooleanfalse禁用范围选择与触发器交互。
isInvalidboolean-标记字段无效以呈现校验状态。
minValueDateValue-可选的最小日期。
maxValueDateValue-可选的最大日期。
startNamestring-HTML 表单提交时开始日期字段名。
endNamestring-HTML 表单提交时结束日期字段名。
childrenReactNode | (values: DateRangePickerRenderProps) => ReactNode-组合内容或渲染函数。
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, DateRangePickerRenderProps>-通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。

组合部件

组件描述
DateRangePicker.Root根日期范围选择器容器与状态持有者。
DateRangePicker.Trigger触发按钮，通常放在 DateField.Suffix 内。
DateRangePicker.TriggerIndicator带默认日历图标的指示器插槽。
DateRangePicker.RangeSeparator开始与结束日期输入之间的分隔部件。
DateRangePicker.Popover包裹 RangeCalendar 内容的弹出层。
  • @internationalized/date — 各日期组件共用的日期类型（CalendarDateCalendarDateTimeZonedDateTime）与工具函数
  • I18nProvider — 为子树覆盖语言环境
  • useLocale — 读取当前语言环境与书写方向

DatePicker 日期选择器

可组合的日期选择器，基于 React Aria DatePicker，通过 DateField 与 Calendar 组合实现。

Description 描述

为表单字段及其他组件提供补充说明文字。

本页目录

引入用法组件结构受控校验格式选项禁用自定义指示器表单示例国际化历法自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类交互状态API 参考DateRangePicker Props组合部件Related packages