DateRangePicker 日期范围选择器
基于 React Aria DateRangePicker 的可组合日期范围选择器，由 DateField 与 RangeCalendar 组合而成。
引入
用法
组件结构
DateRangePicker 采用组合优先的 API。请显式组合
DateField 与
RangeCalendar，以便完全控制结构与样式。
受控
校验
格式选项
使用
granularity、
hourCycle、
hideTimeZone、
shouldForceLeadingZeros 等 props 控制 DateRangePicker 值的展示格式。
禁用
自定义指示器
未传入子节点时，
DateRangePicker.TriggerIndicator 会渲染默认的
IconCalendar。传入子节点即可替换。
表单示例
国际化历法
默认情况下，DateRangePicker 按用户语言环境的历法显示日期。你可以使用
I18nProvider 包裹 DateRangePicker，并通过 Unicode 历法语言扩展 覆盖。
下方示例展示印度历法系统：
说明：
onChange 事件始终返回与
value 或
defaultValue 相同历法系统中的日期（若未提供值则为公历），与界面展示的本地化格式无关。
支持的历法系统及其标识符完整列表见：
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
你可以独立为每个组合部件添加样式：
自定义组件类
若要自定义 DateRangePicker 基础类，请使用
@layer components。
HeroUI 遵循 BEM 命名，以便复写与自定义。
CSS 类
DateRangePicker 在
packages/styles/components/date-range-picker.css 中使用以下类：
.date-range-picker- 根包裹层。
.date-range-picker__trigger- 打开弹出层的触发区域。
.date-range-picker__trigger-indicator- 默认或自定义指示器插槽。
.date-range-picker__range-separator- 开始与结束日期输入之间的分隔。
.date-range-picker__popover- 弹出层内容包裹。
交互状态
DateRangePicker 支持 React Aria 的 data 属性与伪类状态：
- 展开：触发器上的
[data-open="true"]。
- 禁用：触发器上的
[data-disabled="true"]或
[aria-disabled="true"]。
- 焦点可见：触发器上的
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]。
- 悬停：触发器上的
:hover或
[data-hovered="true"]。
API 参考
DateRangePicker Props
DateRangePicker 继承 React Aria DateRangePicker 的全部 props。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
{ start: DateValue; end: DateValue } | null
|-
|受控的选中日期范围值。
defaultValue
{ start: DateValue; end: DateValue } | null
|-
|非受控模式下的默认范围。
onChange
(value: { start: DateValue; end: DateValue } | null) => void
|-
|选中范围变化时调用。
isOpen
boolean
|-
|受控的弹出层展开状态。
defaultOpen
boolean
false
|弹出层初始是否展开。
onOpenChange
(isOpen: boolean) => void
|-
|弹出层展开状态变化时调用。
isDisabled
boolean
false
|禁用范围选择与触发器交互。
isInvalid
boolean
|-
|标记字段无效以呈现校验状态。
minValue
DateValue
|-
|可选的最小日期。
maxValue
DateValue
|-
|可选的最大日期。
startName
string
|-
|HTML 表单提交时开始日期字段名。
endName
string
|-
|HTML 表单提交时结束日期字段名。
children
ReactNode | (values: DateRangePickerRenderProps) => ReactNode
|-
|组合内容或渲染函数。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, DateRangePickerRenderProps>
|-
|通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。
组合部件
|组件
|描述
DateRangePicker.Root
|根日期范围选择器容器与状态持有者。
DateRangePicker.Trigger
|触发按钮，通常放在
DateField.Suffix 内。
DateRangePicker.TriggerIndicator
|带默认日历图标的指示器插槽。
DateRangePicker.RangeSeparator
|开始与结束日期输入之间的分隔部件。
DateRangePicker.Popover
|包裹
RangeCalendar 内容的弹出层。
Related packages
@internationalized/date— 各日期组件共用的日期类型（
CalendarDate、
CalendarDateTime、
ZonedDateTime）与工具函数
I18nProvider— 为子树覆盖语言环境
useLocale— 读取当前语言环境与书写方向