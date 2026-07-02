ToggleButtonGroup 切换按钮组
将多个 ToggleButton 组合为统一控件，允许用户选择单个或多个选项。
引入
用法
组件结构
导入 ToggleButtonGroup 组件，并通过点语法访问所有子部分。
尺寸
方向
分离模式
使用
isDetached 让按钮之间留出间隔，而不是彼此连接。
全宽
选择模式
使用
selectionMode="single" 实现互斥选择，或使用
selectionMode="multiple" 实现独立切换。
受控
禁用
无分隔线
在按钮中直接省略
<ToggleButtonGroup.Separator /> 组件即可。
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 ToggleButtonGroup 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ToggleButtonGroup 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础与布局类
.toggle-button-group- 容器基础样式
.toggle-button-group--horizontal- 水平方向
.toggle-button-group--vertical- 垂直方向
.toggle-button-group--full-width- 全宽修饰符
.toggle-button-group__separator- 按钮之间的分隔线元素
修饰符类
.toggle-button-group--detached- 分离模式（按钮间有间隔）
API 参考
ToggleButtonGroup Props
继承自 React Aria ToggleButtonGroup。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
selectionMode
"single" | "multiple"
"single"
|是否允许选中一个或多个按钮
selectedKeys
Iterable<Key>
|-
|受控的选中状态
defaultSelectedKeys
Iterable<Key>
|-
|默认选中 key（非受控）
onSelectionChange
(keys: Set<Key>) => void
|-
|选中变化时调用
disallowEmptySelection
boolean
false
|是否禁止清空所有选中
orientation
"horizontal" | "vertical"
"horizontal"
|布局方向
size
"sm" | "md" | "lg"
"md"
|传递给子 ToggleButton 的尺寸
isDetached
boolean
false
|按钮是否以间隔分离显示
fullWidth
boolean
false
|按钮组是否占满可用宽度
isDisabled
boolean
false
|是否禁用组内全部按钮
className
string
|-
|额外的 CSS 类
ToggleButtonGroup.Separator Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
说明
- ToggleButtonGroup 使用 React Context 将
size传递给所有子 ToggleButton 组件
- 每个 ToggleButton 都必须有唯一
idprop，并与
selectedKeys/
defaultSelectedKeys中使用的 key 对应
isDisabledprop 由 React Aria 原生处理，会禁用所有子 ToggleButton；单个按钮可通过设置
isDisabled={false}覆盖
- 组件会自动处理按钮之间的圆角
- 在每个 ToggleButton（第一个除外）内添加
<ToggleButtonGroup.Separator />，可在按钮之间显示分隔线
- 将
disallowEmptySelection与
selectionMode="single"一起使用，可确保始终有一个选项被选中