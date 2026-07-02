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HeroUI
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ToggleButtonGroup 切换按钮组

将多个 ToggleButton 组合为统一控件，允许用户选择单个或多个选项。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { ToggleButtonGroup, ToggleButton } from '@heroui/react';

用法

组件结构

导入 ToggleButtonGroup 组件，并通过点语法访问所有子部分。

import { ToggleButtonGroup, ToggleButton } from '@heroui/react';

export default () => (
  <ToggleButtonGroup selectionMode="multiple">
    <ToggleButton id="first">First</ToggleButton>
    <ToggleButton id="second">
      <ToggleButtonGroup.Separator />
      Second
    </ToggleButton>
    <ToggleButton id="third">
      <ToggleButtonGroup.Separator />
      Third
    </ToggleButton>
  </ToggleButtonGroup>
);

尺寸

方向

分离模式

使用 isDetached 让按钮之间留出间隔，而不是彼此连接。

全宽

选择模式

使用 selectionMode="single" 实现互斥选择，或使用 selectionMode="multiple" 实现独立切换。

受控

禁用

无分隔线

在按钮中直接省略 <ToggleButtonGroup.Separator /> 组件即可。

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { ToggleButtonGroup, ToggleButton } from '@heroui/react';

function CustomToggleButtonGroup() {
  return (
    <ToggleButtonGroup className="bg-purple-100" selectionMode="single">
      <ToggleButton id="a">Option A</ToggleButton>
      <ToggleButton id="b">
        <ToggleButtonGroup.Separator />
        Option B
      </ToggleButton>
    </ToggleButtonGroup>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 ToggleButtonGroup 组件类，可以使用 @layer components 指令。
了解更多.

@layer components {
  .toggle-button-group {
    @apply rounded-lg;
  }

  .toggle-button-group__separator {
    @apply opacity-25;
  }

  .toggle-button-group--full-width {
    @apply w-full;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

ToggleButtonGroup 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础与布局类

  • .toggle-button-group - 容器基础样式
  • .toggle-button-group--horizontal - 水平方向
  • .toggle-button-group--vertical - 垂直方向
  • .toggle-button-group--full-width - 全宽修饰符
  • .toggle-button-group__separator - 按钮之间的分隔线元素

修饰符类

  • .toggle-button-group--detached - 分离模式（按钮间有间隔）

API 参考

ToggleButtonGroup Props

继承自 React Aria ToggleButtonGroup

Prop类型默认值描述
selectionMode"single" | "multiple""single"是否允许选中一个或多个按钮
selectedKeysIterable<Key>-受控的选中状态
defaultSelectedKeysIterable<Key>-默认选中 key（非受控）
onSelectionChange(keys: Set<Key>) => void-选中变化时调用
disallowEmptySelectionbooleanfalse是否禁止清空所有选中
orientation"horizontal" | "vertical""horizontal"布局方向
size"sm" | "md" | "lg""md"传递给子 ToggleButton 的尺寸
isDetachedbooleanfalse按钮是否以间隔分离显示
fullWidthbooleanfalse按钮组是否占满可用宽度
isDisabledbooleanfalse是否禁用组内全部按钮
classNamestring-额外的 CSS 类

ToggleButtonGroup.Separator Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类

说明

  • ToggleButtonGroup 使用 React Context 将 size 传递给所有子 ToggleButton 组件
  • 每个 ToggleButton 都必须有唯一 id prop，并与 selectedKeys / defaultSelectedKeys 中使用的 key 对应
  • isDisabled prop 由 React Aria 原生处理，会禁用所有子 ToggleButton；单个按钮可通过设置 isDisabled={false} 覆盖
  • 组件会自动处理按钮之间的圆角
  • 在每个 ToggleButton（第一个除外）内添加 <ToggleButtonGroup.Separator />，可在按钮之间显示分隔线
  • disallowEmptySelectionselectionMode="single" 一起使用，可确保始终有一个选项被选中

ToggleButton 切换按钮

用于在开启/关闭或已选中/未选中状态之间切换的交互式切换控件。

Tooltip 工具提示

当用户悬停或聚焦某个元素时，展示提示性文本。

本页目录

引入用法组件结构尺寸方向分离模式全宽选择模式受控禁用无分隔线样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础与布局类修饰符类API 参考ToggleButtonGroup PropsToggleButtonGroup.Separator Props说明