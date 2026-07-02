CloseButton 关闭按钮
用于关闭对话框、模态框或收起内容的按钮组件。
引入
用法
自定义图标
交互
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 CloseButton 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
CloseButton 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.close-button- 组件基础样式
变体类
.close-button--default- 默认变体
交互状态
该组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活编写样式：
- 悬停：
:hover或
[data-hovered="true"]
- 激活/按压：
:active或
[data-pressed="true"]
- 聚焦：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- 禁用：
:disabled或
[aria-disabled="true"]
API 参考
CloseButton Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
variant
"default"
"default"
|按钮的视觉变体
children
ReactNode | function
<CloseIcon />
|显示内容（默认为关闭图标）
onPress
() => void
|-
|按钮按下时触发的事件处理函数
isDisabled
boolean
false
|是否禁用按钮
React Aria Button Props
CloseButton 继承所有 React Aria Button props。常见 props 包括：
|Prop
|类型
|描述
aria-label
string
|提供给屏幕阅读器的无障碍标签
aria-labelledby
string
|用于标注按钮的元素 id
aria-describedby
string
|用于描述按钮的元素 id
RenderProps
使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：
|Prop
|类型
|描述
isHovered
boolean
|按钮是否处于悬停状态
isPressed
boolean
|按钮是否处于按压状态
isFocused
boolean
|按钮是否处于聚焦状态
isDisabled
boolean
|按钮是否禁用