Disclosure 折叠面板
Disclosure 是一种可折叠区域：头部包含标题与触发按钮，面板包裹正文内容。
引入
用法
组件结构
导入 Disclosure 组件后，可通过点号访问各个子部分。
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 Disclosure 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，以确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Disclosure 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.disclosure- 基础容器样式
.disclosure__heading- 标题包裹层
.disclosure__trigger- 触发按钮样式
.disclosure__indicator- Chevron 指示器样式
.disclosure__content- 带动画的内容容器
交互状态
组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活定制：
- Expanded：指示器上
[data-expanded="true"]，用于旋转等效果
- Focus：触发器上
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- Disabled：触发器上
:disabled或
[aria-disabled="true"]
- Hidden：内容上
[aria-hidden="false"]表示可见
API 参考
Disclosure Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isExpanded
boolean
false
|控制展开状态
onExpandedChange
(isExpanded: boolean) => void
|-
|展开状态变化时的回调
isDisabled
boolean
false
|是否禁用 Disclosure
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|要渲染的内容
className
string
|-
|额外的 CSS 类
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, DisclosureRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
DisclosureTrigger Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|触发器内容
className
string
|-
|额外的 CSS 类
DisclosureContent Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|要显示/隐藏的内容
className
string
|-
|额外的 CSS 类
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, DisclosureContentRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
RenderProps
使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：
|Prop
|类型
|描述
isExpanded
boolean
|当前是否展开
isDisabled
boolean
|Disclosure 是否禁用