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HeroUI
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Disclosure 折叠面板

Disclosure 是一种可折叠区域：头部包含标题与触发按钮，面板包裹正文内容。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { Disclosure } from '@heroui/react';

用法

组件结构

导入 Disclosure 组件后，可通过点号访问各个子部分。

import { Disclosure } from '@heroui/react';

export default () => (
  <Disclosure>
    <Disclosure.Heading>
      <Disclosure.Trigger>
        <Disclosure.Indicator />
      </Disclosure.Trigger>
    </Disclosure.Heading>
    <Disclosure.Content/>
  </Disclosure>
)

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { Disclosure } from '@heroui/react';

function CustomDisclosure() {
  return (
    <Disclosure className="border rounded-lg p-4">
      <Disclosure.Heading>
        <Disclosure.Trigger className="text-lg font-semibold">
          Click to expand
          <Disclosure.Indicator />
        </Disclosure.Trigger>
      </Disclosure.Heading>
      <Disclosure.Content>
        <Disclosure.Body className="mt-4 text-gray-600">
          Hidden content
        </Disclosure.Body>
      </Disclosure.Content>
    </Disclosure>
  );
}

自定义组件类

要自定义 Disclosure 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .disclosure {
    @apply relative;
  }

  .disclosure__trigger {
    @apply cursor-pointer;
  }

  .disclosure__indicator {
    @apply transition-transform duration-300;
  }

  .disclosure__content {
    @apply overflow-hidden transition-all;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，以确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

Disclosure 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .disclosure - 基础容器样式
  • .disclosure__heading - 标题包裹层
  • .disclosure__trigger - 触发按钮样式
  • .disclosure__indicator - Chevron 指示器样式
  • .disclosure__content - 带动画的内容容器

交互状态

组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活定制：

  • Expanded：指示器上 [data-expanded="true"]，用于旋转等效果
  • Focus：触发器上 :focus-visible[data-focus-visible="true"]
  • Disabled：触发器上 :disabled[aria-disabled="true"]
  • Hidden：内容上 [aria-hidden="false"] 表示可见

API 参考

Disclosure Props

Prop类型默认值描述
isExpandedbooleanfalse控制展开状态
onExpandedChange(isExpanded: boolean) => void-展开状态变化时的回调
isDisabledbooleanfalse是否禁用 Disclosure
childrenReactNode | RenderFunction-要渲染的内容
classNamestring-额外的 CSS 类
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, DisclosureRenderProps>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

DisclosureTrigger Props

Prop类型默认值描述
childrenReactNode | RenderFunction-触发器内容
classNamestring-额外的 CSS 类

DisclosureContent Props

Prop类型默认值描述
childrenReactNode-要显示/隐藏的内容
classNamestring-额外的 CSS 类
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, DisclosureContentRenderProps>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

RenderProps

使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：

Prop类型描述
isExpandedboolean当前是否展开
isDisabledbooleanDisclosure 是否禁用

Description 描述

为表单字段及其他组件提供补充说明文字。

DisclosureGroup 折叠面板组

管理多个 Disclosure 的容器，用于协调展开状态。

本页目录

引入用法组件结构自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类交互状态API 参考Disclosure PropsDisclosureTrigger PropsDisclosureContent PropsRenderProps