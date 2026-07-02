ProgressBar 进度条
进度条用于展示某项操作随时间变化的确定或不确定进度。
引入
用法
组件结构
尺寸
颜色
不确定进度
在无法确定具体进度时，使用
isIndeterminate。
自定义数值范围
使用
minValue、
maxValue 与
formatOptions 自定义取值范围与展示格式。
无可见标签
不需要可见标签时，请使用
aria-label 保证无障碍。
样式
传入 Tailwind CSS 类
你可以为 ProgressBar 的各个部分单独添加类名：
自定义组件类
要自定义 ProgressBar 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ProgressBar 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础与元素类
.progress-bar- 基础容器（网格布局）
.progress-bar__output- 数值文本展示
.progress-bar__track- 轨道背景
.progress-bar__fill- 轨道上已填充部分
尺寸类
.progress-bar--sm- 小尺寸变体（更细的轨道）
.progress-bar--md- 中等尺寸变体（默认）
.progress-bar--lg- 大尺寸变体（更粗的轨道）
颜色类
.progress-bar--default- 默认颜色变体
.progress-bar--accent- 强调色变体
.progress-bar--success- 成功色变体
.progress-bar--warning- 警告色变体
.progress-bar--danger- 危险色变体
API 参考
ProgressBar Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
number
0
|当前值
minValue
number
0
|最小值
maxValue
number
100
|最大值
isIndeterminate
boolean
false
|是否为不确定进度
size
"sm" | "md" | "lg"
"md"
|进度轨道尺寸
color
"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger"
"accent"
|填充条颜色
formatOptions
Intl.NumberFormatOptions
{style: 'percent'}
|数值展示的数字格式
valueLabel
ReactNode
|-
|自定义数值标签内容
children
ReactNode | (values: ProgressBarRenderProps) => ReactNode
|-
|内容或渲染 prop
ProgressBarRenderProps
使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：
|Prop
|类型
|描述
percentage
number
|进度百分比（0–100）
valueText
string
|格式化后的数值文本
isIndeterminate
boolean
|是否为不确定进度