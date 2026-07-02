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HeroUI
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ProgressBar 进度条

进度条用于展示某项操作随时间变化的确定或不确定进度。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { ProgressBar, Label } from '@heroui/react';

用法

组件结构

import { ProgressBar, Label } from '@heroui/react';

export default () => (
  <ProgressBar value={60}>
    <Label>Loading</Label>
    <ProgressBar.Output />
    <ProgressBar.Track>
      <ProgressBar.Fill />
    </ProgressBar.Track>
  </ProgressBar>
);

尺寸

颜色

不确定进度

在无法确定具体进度时，使用 isIndeterminate

自定义数值范围

使用 minValuemaxValueformatOptions 自定义取值范围与展示格式。

无可见标签

不需要可见标签时，请使用 aria-label 保证无障碍。

样式

传入 Tailwind CSS 类

你可以为 ProgressBar 的各个部分单独添加类名：

import { ProgressBar, Label } from '@heroui/react';

function CustomProgressBar() {
  return (
    <ProgressBar value={60}>
      <Label>Loading</Label>
      <ProgressBar.Output />
      <ProgressBar.Track className="bg-purple-100 dark:bg-purple-900">
        <ProgressBar.Fill className="bg-purple-500" />
      </ProgressBar.Track>
    </ProgressBar>
  );
}

自定义组件类

要自定义 ProgressBar 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多.

@layer components {
  .progress-bar {
    @apply w-full gap-2;
  }

  .progress-bar__track {
    @apply h-3 rounded-full;
  }

  .progress-bar__fill {
    @apply rounded-full;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

ProgressBar 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础与元素类

  • .progress-bar - 基础容器（网格布局）
  • .progress-bar__output - 数值文本展示
  • .progress-bar__track - 轨道背景
  • .progress-bar__fill - 轨道上已填充部分

尺寸类

  • .progress-bar--sm - 小尺寸变体（更细的轨道）
  • .progress-bar--md - 中等尺寸变体（默认）
  • .progress-bar--lg - 大尺寸变体（更粗的轨道）

颜色类

  • .progress-bar--default - 默认颜色变体
  • .progress-bar--accent - 强调色变体
  • .progress-bar--success - 成功色变体
  • .progress-bar--warning - 警告色变体
  • .progress-bar--danger - 危险色变体

API 参考

ProgressBar Props

继承自 React Aria ProgressBar

Prop类型默认值描述
valuenumber0当前值
minValuenumber0最小值
maxValuenumber100最大值
isIndeterminatebooleanfalse是否为不确定进度
size"sm" | "md" | "lg""md"进度轨道尺寸
color"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger""accent"填充条颜色
formatOptionsIntl.NumberFormatOptions{style: 'percent'}数值展示的数字格式
valueLabelReactNode-自定义数值标签内容
childrenReactNode | (values: ProgressBarRenderProps) => ReactNode-内容或渲染 prop

ProgressBarRenderProps

使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：

Prop类型描述
percentagenumber进度百分比（0–100）
valueTextstring格式化后的数值文本
isIndeterminateboolean是否为不确定进度

Popover 弹出框

在由按钮或任意自定义元素触发后，于 portal 中展示丰富内容。

ProgressCircle 环形进度条

环形进度指示器，用于展示确定或不确定的进度。

本页目录

引入用法组件结构尺寸颜色不确定进度自定义数值范围无可见标签样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础与元素类尺寸类颜色类API 参考ProgressBar PropsProgressBarRenderProps