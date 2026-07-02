AlertDialog 警告对话框

用于关键确认的模态对话框，需要用户关注并执行明确操作。
导入 AlertDialog 组件后，可通过点语法访问各个子部分。
要自定义 AlertDialog 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
AlertDialog 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
-
.alert-dialog__trigger - 打开对话框的触发元素
-
.alert-dialog__backdrop - 对话框背后的遮罩层
-
.alert-dialog__container - 支持位置配置的包裹层
-
.alert-dialog__dialog - 对话框内容容器
-
.alert-dialog__header - 图标与标题区域
-
.alert-dialog__heading - 标题文本样式
-
.alert-dialog__body - 主内容区域
-
.alert-dialog__footer - 操作按钮区域
-
.alert-dialog__icon - 带状态色的图标容器
-
.alert-dialog__close-trigger - 关闭按钮元素
-
.alert-dialog__backdrop--opaque - 不透明有色背景（默认）
-
.alert-dialog__backdrop--blur - 带玻璃效果的模糊背景
-
.alert-dialog__backdrop--transparent - 透明背景（无遮罩）
-
.alert-dialog__icon--default - 默认灰色状态
-
.alert-dialog__icon--accent - 强调蓝色状态
-
.alert-dialog__icon--success - 成功绿色状态
-
.alert-dialog__icon--warning - 警告橙色状态
-
.alert-dialog__icon--danger - 危险红色状态
组件支持以下交互状态：
- 聚焦：
:focus-visible 或
[data-focus-visible="true"] — 应用于触发器、对话框与关闭按钮
- 悬停：
:hover 或
[data-hovered="true"] — 应用于关闭按钮悬停时
- 激活：
:active 或
[data-pressed="true"] — 应用于关闭按钮按下时
- 进入：
[data-entering] — 应用于对话框打开动画期间
- 离开：
[data-exiting] — 应用于对话框关闭动画期间
- 位置：
[data-placement="*"] — 根据对话框位置应用（auto、top、center、bottom）
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|触发器与容器元素
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|自定义触发器内容
className
string
|-
|CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
variant
"opaque" | "blur" | "transparent"
"opaque"
|背景遮罩样式
isDismissable
boolean
false
|点击背景是否关闭
isKeyboardDismissDisabled
boolean
true
|是否禁用 ESC 关闭
isOpen
boolean
|-
|受控的打开状态
onOpenChange
(isOpen: boolean) => void
|-
|打开状态变化的事件处理函数
className
string | (values) => string
|-
|背景的 CSS 类
UNSTABLE_portalContainer
HTMLElement
|-
|自定义 portal 容器
|Prop
|类型
|默认值
|描述
placement
"auto" | "center" | "top" | "bottom"
"auto"
|对话框在屏幕上的位置
size
"xs" | "sm" | "md" | "lg" | "cover"
"md"
|AlertDialog 尺寸变体
className
string | (values) => string
|-
|容器的 CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode | ({close}) => ReactNode
|-
|内容或渲染函数
className
string
|-
|CSS 类
role
string
"alertdialog"
|ARIA role
aria-label
string
|-
|无障碍标签
aria-labelledby
string
|-
|标签元素的 id
aria-describedby
string
|-
|描述元素的 id
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|头部内容（通常为 Icon 与 Heading）
className
string
|-
|CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|标题文本
className
string
|-
|CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|正文内容
className
string
|-
|CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|底部内容（通常为操作按钮）
className
string
|-
|CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|自定义图标元素
status
"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger"
"danger"
|状态颜色变体
className
string
|-
|CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|自定义关闭按钮
className
string | (values) => string
|-
|CSS 类
实现 WAI-ARIA AlertDialog 模式：
- 焦点陷阱：焦点限制在 AlertDialog 内
- 键盘：
ESC 关闭（若启用）、
Tab 在可聚焦元素间循环
- 屏幕阅读器：
role="alertdialog" 等合适的 ARIA 属性
- 滚动锁定：打开时禁用 body 滚动
- 需要明确操作：默认需要用户明确操作（不通过点击背景/ESC 轻易关闭）