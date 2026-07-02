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HeroUI
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ColorSwatch 颜色色块

颜色值的视觉预览，并提供无障碍支持。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { ColorSwatch } from '@heroui/react';

用法

Sizes

Shapes

Transparency

Custom Styles with Render Props

你可以使用 style 渲染 prop 来读取颜色值并创建自定义视觉效果。

Accessibility

使用 colorName 为颜色提供自定义可访问名称，并使用 aria-label 补充颜色用途的上下文。

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

import {ColorSwatch} from '@heroui/react';

function CustomColorSwatch() {
  return (
    <ColorSwatch
      className="size-12 rounded-lg"
      color="#0485F7"
    />
  );
}

自定义组件类

要自定义 ColorSwatch 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .color-swatch {
    @apply border-2 border-white;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，以确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

ColorSwatch 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .color-swatch - 基础 swatch（色板）样式，透明区域使用棋盘格背景

形状类

  • .color-swatch--circle - 圆形（默认）
  • .color-swatch--square - 圆角方形

尺寸类

  • .color-swatch--xs - 特小（16px）
  • .color-swatch--sm - 小（24px）
  • .color-swatch--md - 中（32px，默认）
  • .color-swatch--lg - 大（36px）
  • .color-swatch--xl - 特大（40px）

API 参考

ColorSwatch Props

Prop类型默认值描述
colorstring | Color-要展示的颜色值（hex、rgb、hsl 等）
colorNamestring-颜色的可访问名称（会覆盖自动生成的描述）
classNamestring-额外的 CSS 类
shape"circle" | "square""circle"swatch（色板）形状
size"xs" | "sm" | "md" | "lg" | "xl""md"swatch（色板）尺寸
styleCSSProperties | ((renderProps) => CSSProperties)-行内样式，或带颜色访问能力的渲染 prop 函数
aria-labelstring-swatch 的无障碍标签
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ColorSwatchRenderProps>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

Style Render Props

当把 style 作为函数传入时，你会获得包含颜色对象在内的渲染参数：

<ColorSwatch
  color="#0485F7"
  style={({ color }) => ({
    boxShadow: `0 4px 14px ${color.toString("css")}80`,
  })}
/>

color 对象提供例如：

  • color.toString("css") - 返回 CSS 颜色字符串
  • color.toString("hex") - 返回十六进制颜色字符串
  • color.getChannelValue("alpha") - 返回 alpha 通道数值

ColorSlider 颜色滑块

ColorSlider 允许用户调整颜色值的单个通道。

ColorSwatchPicker 颜色色块选择器

允许用户从预置调色板中选择颜色的 swatch 列表。

本页目录

引入用法SizesShapesTransparencyCustom Styles with Render PropsAccessibility自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类形状类尺寸类API 参考ColorSwatch PropsStyle Render Props