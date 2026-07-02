ColorSwatch 颜色色块
颜色值的视觉预览，并提供无障碍支持。
引入
用法
Sizes
Shapes
Transparency
Custom Styles with Render Props
你可以使用
style 渲染 prop 来读取颜色值并创建自定义视觉效果。
Accessibility
使用
colorName 为颜色提供自定义可访问名称，并使用
aria-label 补充颜色用途的上下文。
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 ColorSwatch 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，以确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ColorSwatch 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.color-swatch- 基础 swatch（色板）样式，透明区域使用棋盘格背景
形状类
.color-swatch--circle- 圆形（默认）
.color-swatch--square- 圆角方形
尺寸类
.color-swatch--xs- 特小（16px）
.color-swatch--sm- 小（24px）
.color-swatch--md- 中（32px，默认）
.color-swatch--lg- 大（36px）
.color-swatch--xl- 特大（40px）
API 参考
ColorSwatch Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
color
string | Color
|-
|要展示的颜色值（hex、rgb、hsl 等）
colorName
string
|-
|颜色的可访问名称（会覆盖自动生成的描述）
className
string
|-
|额外的 CSS 类
shape
"circle" | "square"
"circle"
|swatch（色板）形状
size
"xs" | "sm" | "md" | "lg" | "xl"
"md"
|swatch（色板）尺寸
style
CSSProperties | ((renderProps) => CSSProperties)
|-
|行内样式，或带颜色访问能力的渲染 prop 函数
aria-label
string
|-
|swatch 的无障碍标签
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ColorSwatchRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Style Render Props
当把
style 作为函数传入时，你会获得包含颜色对象在内的渲染参数：
color 对象提供例如：
color.toString("css")- 返回 CSS 颜色字符串
color.toString("hex")- 返回十六进制颜色字符串
color.getChannelValue("alpha")- 返回 alpha 通道数值