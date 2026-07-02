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浏览库中所有可用组件的完整列表，更多组件正在路上。

按钮

Button 按钮
Button 按钮
ButtonGroup 按钮组
ButtonGroup 按钮组
CloseButton 关闭按钮
CloseButton 关闭按钮
ToggleButton 切换按钮
ToggleButton 切换按钮
ToggleButtonGroup 切换按钮组
ToggleButtonGroup 切换按钮组

集合

Dropdown 下拉菜单
Dropdown 下拉菜单
ListBox 列表框
ListBox 列表框
TagGroup 标签组
TagGroup 标签组

颜色

ColorArea 颜色区域
ColorArea 颜色区域
ColorField 颜色输入框
ColorField 颜色输入框
ColorPicker 颜色选择器
ColorPicker 颜色选择器
ColorSlider 颜色滑块
ColorSlider 颜色滑块
ColorSwatch 颜色色块
ColorSwatch 颜色色块
ColorSwatchPicker 颜色色块选择器
ColorSwatchPicker 颜色色块选择器

控件

Slider 滑块
Slider 滑块
Switch 开关更新
Switch 开关

数据展示

Badge 徽标
Badge 徽标
Chip 标签
Chip 标签
Table 表格更新
Table 表格

日期与时间

Calendar 日历更新
Calendar 日历
DateField 日期字段
DateField 日期字段
DatePicker 日期选择器
DatePicker 日期选择器
DateRangePicker 日期范围选择器
DateRangePicker 日期范围选择器
RangeCalendar 范围日历
RangeCalendar 范围日历
TimeField 时间字段
TimeField 时间字段

反馈

Alert 警告
Alert 警告
Meter 计量条
Meter 计量条
ProgressBar 进度条
ProgressBar 进度条
ProgressCircle 环形进度条
ProgressCircle 环形进度条
Skeleton 骨架屏
Skeleton 骨架屏
Spinner 加载指示器
Spinner 加载指示器

表单

Checkbox 复选框更新
Checkbox 复选框
CheckboxGroup 复选框组更新
CheckboxGroup 复选框组
Description 描述
Description 描述
ErrorMessage 错误信息
ErrorMessage 错误信息
FieldError 字段错误
FieldError 字段错误
Fieldset 字段集
Fieldset 字段集
Form 表单
Form 表单
Input 输入框
Input 输入框
InputGroup 输入框组
InputGroup 输入框组
InputOTP 一次性密码输入框
InputOTP 一次性密码输入框
Label 标签
Label 标签
NumberField 数字输入框
NumberField 数字输入框
RadioGroup 单选框组更新
RadioGroup 单选框组
SearchField 搜索框
SearchField 搜索框
TextField 文本输入框
TextField 文本输入框
TextArea 多行文本框
TextArea 多行文本框

布局

Card 卡片
Card 卡片
Separator 分隔符
Separator 分隔符
Surface 表面
Surface 表面
Toolbar 工具栏
Toolbar 工具栏

媒体

Avatar 头像
Avatar 头像

导航

Accordion 手风琴
Accordion 手风琴
Breadcrumbs 面包屑
Breadcrumbs 面包屑
Disclosure 折叠面板
Disclosure 折叠面板
DisclosureGroup 折叠面板组
DisclosureGroup 折叠面板组
Link 链接
Link 链接
Pagination 分页
Pagination 分页
Tabs 标签页
Tabs 标签页

浮层

AlertDialog 警告对话框
AlertDialog 警告对话框
Drawer 抽屉
Drawer 抽屉
Modal 模态框
Modal 模态框
Popover 弹出框
Popover 弹出框
Toast 轻提示
Toast 轻提示
Tooltip 工具提示更新
Tooltip 工具提示

选择器

Autocomplete 自动完成
Autocomplete 自动完成
ComboBox 组合框
ComboBox 组合框
Select 选择器
Select 选择器

排版

Kbd 键盘按键
Kbd 键盘按键
Typography 排版
Typography 排版

工具

ScrollShadow 滚动阴影
ScrollShadow 滚动阴影

Accordion 手风琴

用于在紧凑空间中组织信息的可折叠内容面板。

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按钮集合颜色控件数据展示日期与时间反馈表单布局媒体导航浮层选择器排版工具