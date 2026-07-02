所有组件复制 Markdown浏览库中所有可用组件的完整列表，更多组件正在路上。按钮 Button 按钮ButtonGroup 按钮组CloseButton 关闭按钮ToggleButton 切换按钮ToggleButtonGroup 切换按钮组 集合 Dropdown 下拉菜单ListBox 列表框TagGroup 标签组 颜色 ColorArea 颜色区域ColorField 颜色输入框ColorPicker 颜色选择器ColorSlider 颜色滑块ColorSwatch 颜色色块ColorSwatchPicker 颜色色块选择器 控件 Slider 滑块Switch 开关更新 数据展示 Badge 徽标Chip 标签Table 表格更新 日期与时间 Calendar 日历更新DateField 日期字段DatePicker 日期选择器DateRangePicker 日期范围选择器RangeCalendar 范围日历TimeField 时间字段 反馈 Alert 警告Meter 计量条ProgressBar 进度条ProgressCircle 环形进度条Skeleton 骨架屏Spinner 加载指示器 表单 Checkbox 复选框更新CheckboxGroup 复选框组更新Description 描述ErrorMessage 错误信息FieldError 字段错误Fieldset 字段集Form 表单Input 输入框InputGroup 输入框组InputOTP 一次性密码输入框Label 标签NumberField 数字输入框RadioGroup 单选框组更新SearchField 搜索框TextField 文本输入框TextArea 多行文本框 布局 Card 卡片Separator 分隔符Surface 表面Toolbar 工具栏 媒体 Avatar 头像 导航 Accordion 手风琴Breadcrumbs 面包屑Disclosure 折叠面板DisclosureGroup 折叠面板组Link 链接Pagination 分页Tabs 标签页新 浮层 AlertDialog 警告对话框Drawer 抽屉Modal 模态框Popover 弹出框Toast 轻提示Tooltip 工具提示更新 选择器 Autocomplete 自动完成ComboBox 组合框Select 选择器 排版 Kbd 键盘按键Typography 排版 工具 ScrollShadow 滚动阴影Accordion 手风琴用于在紧凑空间中组织信息的可折叠内容面板。