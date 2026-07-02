ButtonGroup 按钮组
将相关按钮组合在一起，并提供一致的样式与间距。
引入
用法
组件结构
导入 ButtonGroup 组件后，可通过点语法访问所有子部分。
ButtonGroup 将多个 Button 组件包裹在一起，应用一致的样式、间距以及自动圆角处理。它使用 React Context 将
size、
variant与
isDisabledprops 传递给所有子按钮。
变体
尺寸
方向
使用
orientation prop 将按钮按水平或垂直方向排列。
带图标
全宽
禁用状态
无分隔线
直接在按钮中省略
<ButtonGroup.Separator /> 组件即可。
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 ButtonGroup 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ButtonGroup 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.button-group- 按钮组容器的基础样式
.button-group--full-width- 全宽修饰符
.button-group__separator- 按钮之间的分隔线元素
ButtonGroup 会自动为按钮处理圆角：
- 第一个按钮获得左侧/起始侧圆角
- 最后一个按钮获得右侧/结束侧圆角
- 中间按钮不带圆角
- 仅有一个按钮时，四边都会应用完整圆角
在每个 Button（第一个除外）内部添加
<ButtonGroup.Separator />，即可在按钮之间显示分隔线。
API 参考
ButtonGroup Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
variant
'primary' | 'secondary' | 'tertiary' | 'ghost' | 'danger'
|-
|应用于组内所有按钮的视觉变体
size
'sm' | 'md' | 'lg'
|-
|应用于组内所有按钮的尺寸
orientation
'horizontal' | 'vertical'
'horizontal'
|按钮组的排列方向
fullWidth
boolean
false
|按钮组是否占满容器宽度
isDisabled
boolean
false
|是否禁用组内全部按钮（可在单个按钮上覆盖）
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
React.ReactNode
|-
|需要组合在一起的按钮组件
ButtonGroup.Separator Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
说明
- ButtonGroup 使用 React Context 将
size、
variant与
isDisabledprops 传递给所有子 Button 组件
- 只有直接子级按钮会接收 ButtonGroup 的 props：即使某个按钮是 ButtonGroup 的后代，只要它嵌套在其他组件（如 Modal、Dropdown）中，就不会继承组级 props
- 单个 Button 可通过设置
isDisabled={false}覆盖组级别的
isDisabled
- 组件会自动处理按钮之间的圆角
- 在每个 Button（第一个除外）中添加
<ButtonGroup.Separator />可显示分隔线
- 按钮组中的按钮会移除激活/按压时的缩放变换，以获得更统一的视觉效果