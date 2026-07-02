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HeroUI
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ButtonGroup 按钮组

将相关按钮组合在一起，并提供一致的样式与间距。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { ButtonGroup, Button } from '@heroui/react';

用法

组件结构

导入 ButtonGroup 组件后，可通过点语法访问所有子部分。

import { ButtonGroup, Button } from '@heroui/react';

export default () => (
  <ButtonGroup>
    <Button>First</Button>
    <Button>
      <ButtonGroup.Separator />
      Second
    </Button>
    <Button>
      <ButtonGroup.Separator />
      Third
    </Button>
  </ButtonGroup>
);

ButtonGroup 将多个 Button 组件包裹在一起，应用一致的样式、间距以及自动圆角处理。它使用 React Context 将 sizevariantisDisabled props 传递给所有子按钮。

变体

尺寸

方向

使用 orientation prop 将按钮按水平或垂直方向排列。

带图标

全宽

禁用状态

无分隔线

直接在按钮中省略 <ButtonGroup.Separator /> 组件即可。

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { ButtonGroup, Button } from '@heroui/react';

function CustomButtonGroup() {
  return (
    <ButtonGroup className="gap-2">
      <Button>First</Button>
      <Button>
        <ButtonGroup.Separator />
        Second
      </Button>
      <Button>
        <ButtonGroup.Separator />
        Third
      </Button>
    </ButtonGroup>
  );
}

自定义组件类

要自定义 ButtonGroup 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多.

@layer components {
  .button-group {
    @apply gap-2 rounded-lg;
  }

  .button-group__separator {
    @apply opacity-25;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

ButtonGroup 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .button-group - 按钮组容器的基础样式
  • .button-group--full-width - 全宽修饰符
  • .button-group__separator - 按钮之间的分隔线元素

ButtonGroup 会自动为按钮处理圆角：

  • 第一个按钮获得左侧/起始侧圆角
  • 最后一个按钮获得右侧/结束侧圆角
  • 中间按钮不带圆角
  • 仅有一个按钮时，四边都会应用完整圆角

在每个 Button（第一个除外）内部添加 <ButtonGroup.Separator />，即可在按钮之间显示分隔线。

API 参考

ButtonGroup Props

Prop类型默认值描述
variant'primary' | 'secondary' | 'tertiary' | 'ghost' | 'danger'-应用于组内所有按钮的视觉变体
size'sm' | 'md' | 'lg'-应用于组内所有按钮的尺寸
orientation'horizontal' | 'vertical''horizontal'按钮组的排列方向
fullWidthbooleanfalse按钮组是否占满容器宽度
isDisabledbooleanfalse是否禁用组内全部按钮（可在单个按钮上覆盖）
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReact.ReactNode-需要组合在一起的按钮组件

ButtonGroup.Separator Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类

说明

  • ButtonGroup 使用 React Context 将 sizevariantisDisabled props 传递给所有子 Button 组件
  • 只有直接子级按钮会接收 ButtonGroup 的 props：即使某个按钮是 ButtonGroup 的后代，只要它嵌套在其他组件（如 Modal、Dropdown）中，就不会继承组级 props
  • 单个 Button 可通过设置 isDisabled={false} 覆盖组级别的 isDisabled
  • 组件会自动处理按钮之间的圆角
  • 在每个 Button（第一个除外）中添加 <ButtonGroup.Separator /> 可显示分隔线
  • 按钮组中的按钮会移除激活/按压时的缩放变换，以获得更统一的视觉效果

Button 按钮

可点击的按钮组件，支持多种变体与状态。

Calendar 日历

基于 React Aria Calendar 的可组合日期选择器，包含月份网格、导航与年份选择器支持。

本页目录

引入用法组件结构变体尺寸方向带图标全宽禁用状态无分隔线样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类API 参考ButtonGroup PropsButtonGroup.Separator Props说明