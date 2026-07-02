DisclosureGroup 折叠面板组
管理多个 Disclosure 的容器，用于协调展开状态。
引入
用法
组件结构
导入所有子部分并组合使用。
受控
你可以使用
expandedKeys 与
onExpandedChange props，通过外部导航控件控制哪些 Disclosure 处于展开状态。
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 DisclosureGroup 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
DisclosureGroup 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.disclosure-group- 带布局 containment 的基础容器样式
交互状态
组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以便灵活控制状态：
- 禁用：在整个组合上使用
:disabled或
[aria-disabled="true"]
- 展开管理：自动管理子 Disclosure 项上的
[data-expanded]等状态
API 参考
DisclosureGroup Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
expandedKeys
Set<Key>
|-
|当前展开项（受控）
defaultExpandedKeys
Iterable<Key>
|-
|初始展开项（非受控）
onExpandedChange
(keys: Set<Key>) => void
|-
|展开项变化时调用的处理函数
allowsMultipleExpanded
boolean
false
|是否允许多项同时展开
isDisabled
boolean
false
|是否禁用组内全部 Disclosure
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|要渲染的 Disclosure 项
className
string
|-
|额外的 CSS 类
RenderProps
使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：
|Prop
|类型
|描述
expandedKeys
Set<Key>
|当前展开的 key
isDisabled
boolean
|组合是否禁用