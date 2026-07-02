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HeroUI
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DisclosureGroup 折叠面板组

管理多个 Disclosure 的容器，用于协调展开状态。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { DisclosureGroup } from '@heroui/react';

用法

组件结构

导入所有子部分并组合使用。

import {DisclosureGroup, Disclosure} from '@heroui/react';

export default () => (
  <DisclosureGroup>
    <Disclosure id="item1">
      <Disclosure.Heading>
        <Disclosure.Trigger>
          <Disclosure.Indicator />
        </Disclosure.Trigger>
      </Disclosure.Heading>
      <Disclosure.Content />
    </Disclosure>
  </DisclosureGroup>
)

受控

你可以使用 expandedKeysonExpandedChange props，通过外部导航控件控制哪些 Disclosure 处于展开状态。

样式

传入 Tailwind CSS 类

import {
  DisclosureGroup,
  Disclosure,
  DisclosureTrigger,
  DisclosurePanel
} from '@heroui/react';

function CustomDisclosureGroup() {
  return (
    <DisclosureGroup className="border rounded-lg p-4 space-y-2">
      <Disclosure id="first" className="border-b pb-2">
        <DisclosureTrigger>Item 1</DisclosureTrigger>
        <DisclosurePanel>Content 1</DisclosurePanel>
      </Disclosure>
      <Disclosure id="second">
        <DisclosureTrigger>Item 2</DisclosureTrigger>
        <DisclosurePanel>Content 2</DisclosurePanel>
      </Disclosure>
    </DisclosureGroup>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 DisclosureGroup 组件类，可以使用 @layer components 指令。
了解更多.

@layer components {
  .disclosure-group {
    @apply w-full;

    /* Performance optimization */
    contain: layout style;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

DisclosureGroup 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .disclosure-group - 带布局 containment 的基础容器样式

交互状态

组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以便灵活控制状态：

  • 禁用：在整个组合上使用 :disabled[aria-disabled="true"]
  • 展开管理：自动管理子 Disclosure 项上的 [data-expanded] 等状态

API 参考

DisclosureGroup Props

Prop类型默认值描述
expandedKeysSet<Key>-当前展开项（受控）
defaultExpandedKeysIterable<Key>-初始展开项（非受控）
onExpandedChange(keys: Set<Key>) => void-展开项变化时调用的处理函数
allowsMultipleExpandedbooleanfalse是否允许多项同时展开
isDisabledbooleanfalse是否禁用组内全部 Disclosure
childrenReactNode | RenderFunction-要渲染的 Disclosure 项
classNamestring-额外的 CSS 类

RenderProps

使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：

Prop类型描述
expandedKeysSet<Key>当前展开的 key
isDisabledboolean组合是否禁用

Disclosure 折叠面板

Disclosure 是一种可折叠区域：头部包含标题与触发按钮，面板包裹正文内容。

Drawer 抽屉

用于补充内容与操作的侧滑面板。

本页目录

引入用法组件结构受控样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类交互状态API 参考DisclosureGroup PropsRenderProps