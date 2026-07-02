Switch 开关更新
用于布尔状态的开关组件。
引入
用法
组件结构
引入 Switch 组件，并通过点语法访问各部分。
要对多个 Switch 进行分组，请使用
SwitchGroup 组件：
禁用
默认选中
受控
无标签
尺寸
标签位置
带图标
带描述
分组
横向分组
Render Props
表单集成
自定义样式
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
你可以自定义各个 Switch：
或自定义 SwitchGroup 布局：
自定义组件类
若要自定义 Switch 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Switch 类
Switch 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
.switch- Switch 根容器（字段）
.switch__content- 包裹控件与标签文本的可点击 label
.switch__control- Switch 轨道
.switch__thumb- 可移动的滑块
.switch__icon- 滑块内可选图标
.switch--sm- 小尺寸变体
.switch--md- 中尺寸变体（默认）
.switch--lg- 大尺寸变体
SwitchGroup 类
SwitchGroup 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
.switch-group- Switch 组容器
.switch-group__items- Switch 项容器
.switch-group--horizontal- 横向布局
.switch-group--vertical- 纵向布局（默认）
交互状态
该 Switch 同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以提供更灵活的状态控制：
- 已选中：
[data-selected="true"]（滑块位置与背景色变化）
- 悬停：
:hover或
[data-hovered="true"]（作用于
Switch.Control/ 按钮）
- 聚焦：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]（在按钮上显示轨道焦点环）
- 禁用：
[data-disabled="true"]（降低透明度，包括帮助文本）
- 按压：
:active或
[data-pressed="true"]
API 参考
Switch Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
size
'sm' | 'md' | 'lg'
'md'
|Switch 尺寸。
isSelected
boolean
false
|Switch 是否打开。
defaultSelected
boolean
false
|默认是否打开（非受控）。
isDisabled
boolean
false
|Switch 是否禁用。
isInvalid
boolean
false
|Switch 是否无效。
isReadOnly
boolean
false
|Switch 是否只读。
isRequired
boolean
false
|Switch 是否必须打开。
validate
(value: boolean) => ValidationError | true | null | undefined
|-
|自定义校验函数。
validationBehavior
'native' | 'aria'
'native'
|使用原生 HTML 校验或 ARIA 校验。
name
string
|-
|输入元素名称，用于提交 HTML 表单。
value
string
|-
|输入元素值，用于提交 HTML 表单。
onChange
(isSelected: boolean) => void
|-
|Switch 值变化时的事件处理函数。
onPress
(e: PressEvent) => void
|-
|Switch 被按下时的事件处理函数。
children
React.ReactNode | (values: SwitchFieldRenderProps) => React.ReactNode
|-
|Switch 内容或字段级渲染 prop。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, SwitchFieldRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Switch.Content Props
包裹控件与标签文本的可点击
<label>。请把
Switch.Control 与
Label 放在它内部；
Description/
FieldError 作为
Switch.Content 的兄弟节点。对于没有标签的 switch，省略
Label 并在
Switch 上传入
aria-label。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | (values: SwitchButtonRenderProps) => React.ReactNode
|-
|按钮内容（控件 + 标签），或按钮级渲染 prop
className
string | (values: SwitchButtonRenderProps) => string
|-
|应用到可点击 label 的类名
SwitchFieldRenderProps
在根
Switch 上使用渲染 prop 时，提供以下字段级值：
|Prop
|类型
|描述
isSelected
boolean
|Switch 当前是否打开。
isDisabled
boolean
|Switch 是否禁用。
isReadOnly
boolean
|Switch 是否只读。
isInvalid
boolean
|Switch 是否无效。
isRequired
boolean
|Switch 是否必填。
state
ToggleState
|Switch 的状态。
SwitchButtonRenderProps
Switch.Control 使用按钮级渲染 prop（
isHovered、
isPressed、
isFocusVisible 等）。将函数作为
Switch.Control 的子元素即可访问。
SwitchGroup Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
orientation
'horizontal' | 'vertical'
'vertical'
|Switch 组方向。
children
React.ReactNode
|-
|要渲染的 Switch 项。
className
string
|-
|额外的 CSS 类。