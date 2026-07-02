导入 Card 组件后，可通过点语法访问所有子部分。
卡片提供语义化变体，用于表达层级强弱而非固定视觉样式，主题可按需诠释：
-
transparent — 层次最低，透明背景（适合嵌套卡片）
-
default — 常规卡片，适用于大多数场景（surface-secondary）
-
secondary — 中等突出，吸引适度注意（surface-tertiary）
-
tertiary — 更高突出，用于重要内容（surface-tertiary）
Card 使用 BEM 命名以便样式可预期（查看源码样式）：
-
.card — 基础容器，含内边距与边框
-
.card__header — 头部区域容器
-
.card__title — 标题的基础字号与字重
-
.card__description — 弱化说明文字
-
.card__content — 弹性主内容区
-
.card__footer — 底部行布局
-
.card--transparent — 层次最低，透明背景（对应
transparent 变体）
-
.card--default — 常规外观，surface-secondary（默认）
-
.card--secondary — 中等突出，surface-tertiary（对应
secondary 变体）
-
.card--tertiary — 更高突出，surface-tertiary（对应
tertiary 变体）
|Prop
|类型
|默认值
|描述
variant
"transparent" | "default" | "secondary" | "tertiary"
"default"
|表示层次强弱的语义变体
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
React.ReactNode
|-
|卡片内容
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
React.ReactNode
|-
|头部内容
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
React.ReactNode
|-
|标题内容（渲染为
h3）
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
React.ReactNode
|-
|说明内容（渲染为
p）
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
React.ReactNode
|-
|主内容
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
React.ReactNode
|-
|底部内容