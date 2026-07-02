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Card 卡片

用于分组相关内容与操作的灵活容器组件。

Storybook源代码样式源代码

引入

import { Card } from "@heroui/react";

用法

组件结构

导入 Card 组件后，可通过点语法访问所有子部分。

import { Card } from "@heroui/react";

export default () => (
  <Card>
    <Card.Header>
      <Card.Title />
      <Card.Description />
    </Card.Header>
    <Card.Content />
    <Card.Footer />
  </Card>
);

变体

卡片提供语义化变体，用于表达层级强弱而非固定视觉样式，主题可按需诠释：

  • transparent — 层次最低，透明背景（适合嵌套卡片）
  • default — 常规卡片，适用于大多数场景（surface-secondary）
  • secondary — 中等突出，吸引适度注意（surface-tertiary）
  • tertiary — 更高突出，用于重要内容（surface-tertiary）

横向布局

带头像

带图片

带表单

无障碍

import { Card } from '@heroui/react';
import { cardVariants } from '@heroui/styles';

// 语义化标记
<Card role="article" aria-labelledby="card-title">
  <Card.Header>
    <Card.Title id="card-title">Article Title</Card.Title>
  </Card.Header>
</Card>

// 可交互卡片
<a className={cardVariants().base()} href="/details" aria-label="View product details">
  <Card.Title>Product Name</Card.Title>
</a>

样式

组件定制

<Card className="border-2 border-blue-500 bg-gradient-to-r from-blue-50 to-purple-50">
  <Card.Header>
    <Card.Title className="text-blue-900">Custom Styled Card</Card.Title>
    <Card.Description className="text-blue-700">Custom colors applied</Card.Description>
  </Card.Header>
  <Card.Content>
    <p className="text-blue-800">Content with custom styling</p>
  </Card.Content>
</Card>

CSS 变量覆盖

/* 覆盖特定变体 */
.card--secondary {
  @apply bg-gradient-to-br from-blue-50 to-purple-50;
}

/* 自定义元素样式 */
.card__title {
  @apply text-xl font-bold;
}

CSS 类

Card 使用 BEM 命名以便样式可预期（查看源码样式）：

基础类

  • .card — 基础容器，含内边距与边框
  • .card__header — 头部区域容器
  • .card__title — 标题的基础字号与字重
  • .card__description — 弱化说明文字
  • .card__content — 弹性主内容区
  • .card__footer — 底部行布局

变体类

  • .card--transparent — 层次最低，透明背景（对应 transparent 变体）
  • .card--default — 常规外观，surface-secondary（默认）
  • .card--secondary — 中等突出，surface-tertiary（对应 secondary 变体）
  • .card--tertiary — 更高突出，surface-tertiary（对应 tertiary 变体）

API 参考

Card

Prop类型默认值描述
variant"transparent" | "default" | "secondary" | "tertiary""default"表示层次强弱的语义变体
classNamestring-附加的 CSS 类
childrenReact.ReactNode-卡片内容

Card.Header

Prop类型默认值描述
classNamestring-附加的 CSS 类
childrenReact.ReactNode-头部内容

Card.Title

Prop类型默认值描述
classNamestring-附加的 CSS 类
childrenReact.ReactNode-标题内容（渲染为 h3

Card.Description

Prop类型默认值描述
classNamestring-附加的 CSS 类
childrenReact.ReactNode-说明内容（渲染为 p

Card.Content

Prop类型默认值描述
classNamestring-附加的 CSS 类
childrenReact.ReactNode-主内容

Card.Footer

Prop类型默认值描述
classNamestring-附加的 CSS 类
childrenReact.ReactNode-底部内容

Calendar 日历

基于 React Aria Calendar 的可组合日期选择器，包含月份网格、导航与年份选择器支持。

Checkbox 复选框

复选框允许用户从多个独立选项中选择多项，或将单个独立选项标记为已选。

本页目录

引入用法组件结构变体横向布局带头像带图片带表单无障碍样式组件定制CSS 变量覆盖CSS 类基础类变体类API 参考CardCard.HeaderCard.TitleCard.DescriptionCard.ContentCard.Footer