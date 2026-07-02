Badge 徽标
展示相对其他元素定位的小型指示器，常用于未读数、状态点与标签等场景。
引入
组件结构
Badge 通过
Badge.Anchor 相对另一个元素定位。纯文本子节点会自动包在
<Badge.Label> 中。
若需要独立展示标签，请改用 Chip 组件。
用法
颜色
尺寸
变体
位置
带内容
Badge 支持以文本、数字与图标作为内容。未提供子节点时，会渲染为点状指示器。
点状 Badge
空的 Badge 可作为状态指示器，适用于在线/离线状态或活动信号等场景。
样式
传入 Tailwind CSS 类
你可以为根容器与各插槽分别添加类名：
自定义组件类
若要自定义 Badge 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Badge 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.badge- Badge 容器基础样式
.badge__label- 标签文本插槽样式
.badge-anchor- 锚定元素的定位包裹层
颜色类
.badge--accent- 强调颜色变体
.badge--danger- 危险颜色变体
.badge--default- 默认颜色变体
.badge--success- 成功颜色变体
.badge--warning- 警告颜色变体
变体类
.badge--primary- Primary 变体，实心背景
.badge--secondary- Secondary 变体，默认背景
.badge--soft- Soft 变体，浅色背景
尺寸类
.badge--sm- 小尺寸
.badge--md- 中尺寸（默认）
.badge--lg- 大尺寸
位置类
.badge--top-right- 右上角（默认）
.badge--top-left- 左上角
.badge--bottom-right- 右下角
.badge--bottom-left- 左下角
复合变体类
Badge 支持组合变体与颜色类（例如
.badge--primary.badge--accent）。以下组合定义了默认样式：
Primary 变体：
.badge--primary.badge--accent- Primary + 强调色，实心背景
.badge--primary.badge--default- Primary + 默认色，实心背景
.badge--primary.badge--success- Primary + 成功色，实心背景
.badge--primary.badge--warning- Primary + 警告色，实心背景
.badge--primary.badge--danger- Primary + 危险色，实心背景
Soft 变体：
.badge--soft.badge--accent- Soft + 强调色，浅色背景
.badge--soft.badge--default- Soft + 默认色，浅色背景
.badge--soft.badge--success- Soft + 成功色，浅色背景
.badge--soft.badge--warning- Soft + 警告色，浅色背景
.badge--soft.badge--danger- Soft + 危险色，浅色背景
API 参考
Badge Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|Badge 内展示的内容（文本、数字或图标）。省略时渲染为点状指示器。
className
string
|-
|根元素的额外 CSS 类。
color
"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger"
"default"
|颜色变体。
variant
"primary" | "secondary" | "soft"
"primary"
|视觉样式变体。
size
"sm" | "md" | "lg"
"md"
|尺寸。
placement
"top-right" | "top-left" | "bottom-right" | "bottom-left"
"top-right"
|相对锚点的位置。
Badge.Anchor Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|被锚定的元素以及 Badge 本身。
className
string
|-
|锚点包裹层的额外 CSS 类。
Badge.Label Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|标签文本内容。
className
string
|-
|标签插槽的额外 CSS 类。