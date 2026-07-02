ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

Badge 徽标

展示相对其他元素定位的小型指示器，常用于未读数、状态点与标签等场景。

FigmaStorybook源代码样式源代码

引入

import { Badge } from '@heroui/react';

组件结构

Badge 通过 Badge.Anchor 相对另一个元素定位。纯文本子节点会自动包在 <Badge.Label> 中。

若需要独立展示标签，请改用 Chip 组件。

<Badge.Anchor>
  <Avatar />
  <Badge color="danger">5</Badge>
</Badge.Anchor>

用法

颜色

尺寸

变体

位置

带内容

Badge 支持以文本、数字与图标作为内容。未提供子节点时，会渲染为点状指示器。

点状 Badge

空的 Badge 可作为状态指示器，适用于在线/离线状态或活动信号等场景。

样式

传入 Tailwind CSS 类

你可以为根容器与各插槽分别添加类名：

import {Badge, Avatar} from '@heroui/react';

function CustomBadge() {
  return (
    <Badge.Anchor>
      <Avatar />
      <Badge className="border-2 border-white" color="danger">
        <Badge.Label className="font-bold">99+</Badge.Label>
      </Badge>
    </Badge.Anchor>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 Badge 组件类，可以使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .badge {
    @apply rounded-full text-xs;
  }

  .badge__label {
    @apply font-semibold;
  }

  .badge--accent {
    @apply shadow-sm;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

Badge 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .badge - Badge 容器基础样式
  • .badge__label - 标签文本插槽样式
  • .badge-anchor - 锚定元素的定位包裹层

颜色类

  • .badge--accent - 强调颜色变体
  • .badge--danger - 危险颜色变体
  • .badge--default - 默认颜色变体
  • .badge--success - 成功颜色变体
  • .badge--warning - 警告颜色变体

变体类

  • .badge--primary - Primary 变体，实心背景
  • .badge--secondary - Secondary 变体，默认背景
  • .badge--soft - Soft 变体，浅色背景

尺寸类

  • .badge--sm - 小尺寸
  • .badge--md - 中尺寸（默认）
  • .badge--lg - 大尺寸

位置类

  • .badge--top-right - 右上角（默认）
  • .badge--top-left - 左上角
  • .badge--bottom-right - 右下角
  • .badge--bottom-left - 左下角

复合变体类

Badge 支持组合变体与颜色类（例如 .badge--primary.badge--accent）。以下组合定义了默认样式：

Primary 变体：

  • .badge--primary.badge--accent - Primary + 强调色，实心背景
  • .badge--primary.badge--default - Primary + 默认色，实心背景
  • .badge--primary.badge--success - Primary + 成功色，实心背景
  • .badge--primary.badge--warning - Primary + 警告色，实心背景
  • .badge--primary.badge--danger - Primary + 危险色，实心背景

Soft 变体：

  • .badge--soft.badge--accent - Soft + 强调色，浅色背景
  • .badge--soft.badge--default - Soft + 默认色，浅色背景
  • .badge--soft.badge--success - Soft + 成功色，浅色背景
  • .badge--soft.badge--warning - Soft + 警告色，浅色背景
  • .badge--soft.badge--danger - Soft + 危险色，浅色背景

API 参考

Badge Props

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode-Badge 内展示的内容（文本、数字或图标）。省略时渲染为点状指示器。
classNamestring-根元素的额外 CSS 类。
color"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger""default"颜色变体。
variant"primary" | "secondary" | "soft""primary"视觉样式变体。
size"sm" | "md" | "lg""md"尺寸。
placement"top-right" | "top-left" | "bottom-right" | "bottom-left""top-right"相对锚点的位置。

Badge.Anchor Props

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode-被锚定的元素以及 Badge 本身。
classNamestring-锚点包裹层的额外 CSS 类。

Badge.Label Props

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode-标签文本内容。
classNamestring-标签插槽的额外 CSS 类。

Avatar 头像

展示用户头像图片，并提供可定制的回退内容。

Breadcrumbs 面包屑

面包屑导航，用于展示当前页面在层级结构中的位置。

本页目录

引入组件结构用法颜色尺寸变体位置带内容点状 Badge样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类颜色类变体类尺寸类位置类复合变体类API 参考Badge PropsBadge.Anchor PropsBadge.Label Props