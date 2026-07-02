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Form 表单

用于表单校验与提交处理的包装组件。

React Aria源代码

引入

import { Form } from '@heroui/react';

用法

组件结构

引入所有组件部分，并自由组合：

import {Form, Button} from '@heroui/react';

export default () => (
  <Form>
    {/* Form fields go here */}
    <Button type="submit"/>
    <Button type="reset"/>
  </Form>
)

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

import {Form, TextField, Label, Input, FieldError, Button} from '@heroui/react';

function CustomForm() {
  return (
    <Form className="w-full max-w-md space-y-4 rounded-lg border border-border bg-surface p-6">
      <TextField>
        <Label className="text-sm font-medium">Email</Label>
        <Input className="rounded-full border-border/60" placeholder="Enter your email" />
        <FieldError className="text-xs" />
      </TextField>
      <Button type="submit" className="w-full">
        Submit
      </Button>
    </Form>
  );
}

API 参考

Form Props

Form 组件是对 React Aria Form 原语的封装，提供表单校验与提交处理能力。

Prop类型默认值描述
actionstring | FormHTMLAttributes['action']-表单数据提交的目标 URL。
classNamestring-应用到 form 元素上的 Tailwind CSS 类。
childrenReact.ReactNode-表单内容（字段、按钮等）。
encType'application/x-www-form-urlencoded' | 'multipart/form-data' | 'text/plain'-表单数据提交时的编码类型。
method'get' | 'post'-提交表单时使用的 HTTP 方法。
onInvalid(event: FormEvent<HTMLFormElement>) => void-表单校验失败时调用的处理函数。默认会聚焦第一个无效字段，使用 preventDefault() 可自定义聚焦行为。
onReset(event: FormEvent<HTMLFormElement>) => void-表单被重置时调用的处理函数。
onSubmit(event: FormEvent<HTMLFormElement>) => void-表单被提交时调用的处理函数。
target'_self' | '_blank' | '_parent' | '_top'-提交表单后响应的展示位置。
validationBehavior'native' | 'aria''native'使用浏览器原生 HTML 校验还是 ARIA 校验。'native' 会阻止表单提交，'aria' 会实时显示错误。
validationErrorsValidationErrors-按字段名映射的服务端校验错误。错误会立即展示，并在用户修改字段后自动清除。
aria-labelstring-表单的无障碍标签。
aria-labelledbystring-用于为表单提供标签的元素 ID。提供后会创建 form landmark。
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, undefined>-通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。

表单校验

Form 组件集成了 React Aria 的校验体系，你可以：

  • 使用内置的 HTML5 校验属性（requiredminLengthpattern 等）
  • 在 TextField 等组件上提供自定义校验函数
  • 通过 FieldError 组件展示校验错误
  • 在提交时进行完整的校验处理
  • 通过 validationErrors prop 提供服务端校验错误

校验行为

validationBehavior prop 控制校验信息的展示方式：

  • native（默认）：使用浏览器原生 HTML 校验，发生错误时阻止表单提交。
  • aria：使用 ARIA 属性进行校验，在用户输入时实时显示错误，且不会阻止提交。

该行为可以在 form 层级设置，也可以在单个字段层级覆盖。

表单提交

表单可以通过多种方式提交：

  • 传统提交：设置 action prop 提交到一个 URL
  • JavaScript 处理：使用 onSubmit 处理函数处理表单数据
  • FormData API：在提交处理函数中使用 FormData API 读取表单数据

使用 FormData 的示例：

function handleSubmit(e: FormEvent<HTMLFormElement>) {
  e.preventDefault();
  const formData = new FormData(e.currentTarget);
  const data = Object.fromEntries(formData);
  console.log('Form data:', data);
}

与表单字段集成

Form 组件可与 HeroUI 的所有表单字段组件无缝配合：

  • TextField：带标签与校验的文本输入
  • Checkbox：布尔选择
  • RadioGroup：从多个选项中单选
  • Switch：切换控件
  • Button：用于表单提交与重置

所有字段组件在置于 Form 内部时，都会自动接入 Form 的校验与提交行为。

无障碍

使用 React Aria 组件时，表单默认即具备良好的无障碍能力，主要特性包括：

  • 原生 <form> 元素语义
  • 通过 aria-labelaria-labelledby 创建 form landmark
  • 校验失败时自动聚焦管理
  • 设置 validationBehavior="aria" 时使用 ARIA 校验属性

进阶用法

更高级的使用场景，包括：

  • 自定义校验上下文
  • Form context provider
  • 与第三方库的集成
  • 校验错误时的自定义聚焦管理

请参考 React Aria Form 文档

Fieldset 字段集

使用 legend、description 与操作区对相关表单控件进行分组。

Input 输入框

单行文本输入原语，可接受标准 HTML 属性。

本页目录

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