用于表单校验与提交处理的包装组件。

import { Form } from '@heroui/react' ;

引入所有组件部分，并自由组合：

import {Form, Button} from '@heroui/react' ; export default () => ( < Form > { /* Form fields go here */ } < Button type = "submit" /> < Button type = "reset" /> </ Form > )

import {Form, TextField, Label, Input, FieldError, Button} from '@heroui/react' ; function CustomForm () { return ( < Form className = "w-full max-w-md space-y-4 rounded-lg border border-border bg-surface p-6" > < TextField > < Label className = "text-sm font-medium" >Email</ Label > < Input className = "rounded-full border-border/60" placeholder = "Enter your email" /> < FieldError className = "text-xs" /> </ TextField > < Button type = "submit" className = "w-full" > Submit </ Button > </ Form > ); }

Form 组件是对 React Aria Form 原语的封装，提供表单校验与提交处理能力。

Prop 类型 默认值 描述 action string | FormHTMLAttributes['action'] - 表单数据提交的目标 URL。 className string - 应用到 form 元素上的 Tailwind CSS 类。 children React.ReactNode - 表单内容（字段、按钮等）。 encType 'application/x-www-form-urlencoded' | 'multipart/form-data' | 'text/plain' - 表单数据提交时的编码类型。 method 'get' | 'post' - 提交表单时使用的 HTTP 方法。 onInvalid (event: FormEvent<HTMLFormElement>) => void - 表单校验失败时调用的处理函数。默认会聚焦第一个无效字段，使用 preventDefault() 可自定义聚焦行为。 onReset (event: FormEvent<HTMLFormElement>) => void - 表单被重置时调用的处理函数。 onSubmit (event: FormEvent<HTMLFormElement>) => void - 表单被提交时调用的处理函数。 target '_self' | '_blank' | '_parent' | '_top' - 提交表单后响应的展示位置。 validationBehavior 'native' | 'aria' 'native' 使用浏览器原生 HTML 校验还是 ARIA 校验。 'native' 会阻止表单提交， 'aria' 会实时显示错误。 validationErrors ValidationErrors - 按字段名映射的服务端校验错误。错误会立即展示，并在用户修改字段后自动清除。 aria-label string - 表单的无障碍标签。 aria-labelledby string - 用于为表单提供标签的元素 ID。提供后会创建 form landmark。 render DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, undefined> - 通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。

Form 组件集成了 React Aria 的校验体系，你可以：

使用内置的 HTML5 校验属性（ required 、 minLength 、 pattern 等）

、 、 等） 在 TextField 等组件上提供自定义校验函数

通过 FieldError 组件展示校验错误

在提交时进行完整的校验处理

通过 validationErrors prop 提供服务端校验错误

validationBehavior prop 控制校验信息的展示方式：

native （默认）：使用浏览器原生 HTML 校验，发生错误时阻止表单提交。

（默认）：使用浏览器原生 HTML 校验，发生错误时阻止表单提交。 aria ：使用 ARIA 属性进行校验，在用户输入时实时显示错误，且不会阻止提交。

该行为可以在 form 层级设置，也可以在单个字段层级覆盖。

表单可以通过多种方式提交：

传统提交 ：设置 action prop 提交到一个 URL

：设置 prop 提交到一个 URL JavaScript 处理 ：使用 onSubmit 处理函数处理表单数据

：使用 处理函数处理表单数据 FormData API：在提交处理函数中使用 FormData API 读取表单数据

使用 FormData 的示例：

function handleSubmit ( e : FormEvent < HTMLFormElement >) { e. preventDefault (); const formData = new FormData (e.currentTarget); const data = Object. fromEntries (formData); console. log ( 'Form data:' , data); }

Form 组件可与 HeroUI 的所有表单字段组件无缝配合：

TextField ：带标签与校验的文本输入

：带标签与校验的文本输入 Checkbox ：布尔选择

：布尔选择 RadioGroup ：从多个选项中单选

：从多个选项中单选 Switch ：切换控件

：切换控件 Button：用于表单提交与重置

所有字段组件在置于 Form 内部时，都会自动接入 Form 的校验与提交行为。

使用 React Aria 组件时，表单默认即具备良好的无障碍能力，主要特性包括：

原生 <form> 元素语义

元素语义 通过 aria-label 或 aria-labelledby 创建 form landmark

或 创建 form landmark 校验失败时自动聚焦管理

设置 validationBehavior="aria" 时使用 ARIA 校验属性

更高级的使用场景，包括：

自定义校验上下文

Form context provider

与第三方库的集成

校验错误时的自定义聚焦管理

请参考 React Aria Form 文档。