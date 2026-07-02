Form 表单
用于表单校验与提交处理的包装组件。
引入
用法
组件结构
引入所有组件部分，并自由组合：
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
API 参考
Form Props
Form 组件是对 React Aria
Form 原语的封装，提供表单校验与提交处理能力。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
action
string | FormHTMLAttributes['action']
|-
|表单数据提交的目标 URL。
className
string
|-
|应用到 form 元素上的 Tailwind CSS 类。
children
React.ReactNode
|-
|表单内容（字段、按钮等）。
encType
'application/x-www-form-urlencoded' | 'multipart/form-data' | 'text/plain'
|-
|表单数据提交时的编码类型。
method
'get' | 'post'
|-
|提交表单时使用的 HTTP 方法。
onInvalid
(event: FormEvent<HTMLFormElement>) => void
|-
|表单校验失败时调用的处理函数。默认会聚焦第一个无效字段，使用
preventDefault() 可自定义聚焦行为。
onReset
(event: FormEvent<HTMLFormElement>) => void
|-
|表单被重置时调用的处理函数。
onSubmit
(event: FormEvent<HTMLFormElement>) => void
|-
|表单被提交时调用的处理函数。
target
'_self' | '_blank' | '_parent' | '_top'
|-
|提交表单后响应的展示位置。
validationBehavior
'native' | 'aria'
'native'
|使用浏览器原生 HTML 校验还是 ARIA 校验。
'native' 会阻止表单提交，
'aria' 会实时显示错误。
validationErrors
ValidationErrors
|-
|按字段名映射的服务端校验错误。错误会立即展示，并在用户修改字段后自动清除。
aria-label
string
|-
|表单的无障碍标签。
aria-labelledby
string
|-
|用于为表单提供标签的元素 ID。提供后会创建 form landmark。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, undefined>
|-
|通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。
表单校验
Form 组件集成了 React Aria 的校验体系，你可以：
- 使用内置的 HTML5 校验属性（
required、
minLength、
pattern等）
- 在 TextField 等组件上提供自定义校验函数
- 通过 FieldError 组件展示校验错误
- 在提交时进行完整的校验处理
- 通过
validationErrorsprop 提供服务端校验错误
校验行为
validationBehavior prop 控制校验信息的展示方式：
native（默认）：使用浏览器原生 HTML 校验，发生错误时阻止表单提交。
aria：使用 ARIA 属性进行校验，在用户输入时实时显示错误，且不会阻止提交。
该行为可以在 form 层级设置，也可以在单个字段层级覆盖。
表单提交
表单可以通过多种方式提交：
- 传统提交：设置
actionprop 提交到一个 URL
- JavaScript 处理：使用
onSubmit处理函数处理表单数据
- FormData API：在提交处理函数中使用 FormData API 读取表单数据
使用 FormData 的示例：
与表单字段集成
Form 组件可与 HeroUI 的所有表单字段组件无缝配合：
- TextField：带标签与校验的文本输入
- Checkbox：布尔选择
- RadioGroup：从多个选项中单选
- Switch：切换控件
- Button：用于表单提交与重置
所有字段组件在置于 Form 内部时，都会自动接入 Form 的校验与提交行为。
无障碍
使用 React Aria 组件时，表单默认即具备良好的无障碍能力，主要特性包括：
- 原生
<form>元素语义
- 通过
aria-label或
aria-labelledby创建 form landmark
- 校验失败时自动聚焦管理
- 设置
validationBehavior="aria"时使用 ARIA 校验属性
进阶用法
更高级的使用场景，包括：
- 自定义校验上下文
- Form context provider
- 与第三方库的集成
- 校验错误时的自定义聚焦管理
请参考 React Aria Form 文档。