Accordion 手风琴
用于在紧凑空间中组织信息的可折叠内容面板。
引入
用法
组件结构
引入 Accordion 组件并通过点语法访问所有子部分。
Surface
多项同时展开
受控
自定义指示器
禁用状态
FAQ 布局
自定义样式
无分隔线
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 Accordion 组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Accordion 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.accordion- Accordion 根容器
.accordion__body- 正文容器
.accordion__heading- 标题包裹层
.accordion__indicator- 展开/收起指示图标
.accordion__item- 单个 Accordion 项
.accordion__panel- 可折叠面板容器
.accordion__trigger- 可点击的触发按钮
变体类
.accordion--outline- 描边变体（边框与背景）
状态类
.accordion__trigger[aria-expanded="true"]- 展开状态
.accordion__panel[aria-hidden="false"]- 面板可见状态
交互状态
该组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性：
- 悬停：触发器上
:hover或
[data-hovered="true"]
- 聚焦：触发器上
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- 禁用：触发器上
:disabled或
[aria-disabled="true"]
- 展开：触发器上
[aria-expanded="true"]
API 参考
Accordion Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
allowsMultipleExpanded
boolean
false
|是否允许多项同时展开。
defaultExpandedKeys
Iterable<Key>
|-
|初始展开的 key。
expandedKeys
Iterable<Key>
|-
|受控的展开 key。
onExpandedChange
(keys: Set<Key>) => void
|-
|展开 key 变化时调用的事件处理函数。
isDisabled
boolean
false
|是否禁用整个 Accordion。
variant
"default" | "surface"
"default"
|Accordion 的视觉变体。
hideSeparator
boolean
false
|是否隐藏 Accordion 项之间的分隔线。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|Accordion 项。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, AccordionRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Accordion.Item Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
id
Key
|-
|该项的唯一标识。
isDisabled
boolean
false
|是否禁用该项。
defaultExpanded
boolean
false
|初始是否展开。
isExpanded
boolean
|-
|受控展开状态。
onExpandedChange
(isExpanded: boolean) => void
|-
|展开状态变化时调用的事件处理函数。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|项内容。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, AccordionItemRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Accordion.Trigger Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|触发器内容或渲染函数。
onPress
() => void
|-
|额外的按下事件处理函数。
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用触发器。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, TriggerRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Accordion.Panel Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|面板内容。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, AccordionPanelRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Accordion.Indicator Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|自定义指示图标。
Accordion.Body Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|正文内容。