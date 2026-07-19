DatePicker 日期选择器
可组合的日期选择器，基于 React Aria DatePicker，通过 DateField 与 Calendar 组合实现。
引入
用法
组件结构
DatePicker 采用组合优先的 API。请显式组合
DateField 与
Calendar，以便完全控制结构与样式。
受控
校验
格式选项
使用
granularity、
hourCycle、
hideTimeZone、
shouldForceLeadingZeros 等 props 控制 DatePicker 值的展示方式。
禁用
自定义指示器
未提供子节点时，
DatePicker.TriggerIndicator 会渲染默认的
IconCalendar。传入子节点即可替换。
表单示例
国际化历法
默认情况下，DatePicker 会使用用户语言环境对应的历法显示日期。你可以使用
I18nProvider 包裹 DatePicker，并通过 Unicode 历法语言扩展 覆盖。
下方示例展示印度历法系统：
说明：
onChange 事件返回的日期始终与
value 或
defaultValue 使用同一历法系统（未提供值时为公历），与界面展示的本地化格式无关。这能确保应用逻辑在单一历法系统下保持一致，同时仍可按用户偏好展示日期。
支持的历法系统及其标识符完整列表见：
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
你可以分别为各个组合部分添加样式：
自定义组件类
要自定义 DatePicker 的基础类，请使用
@layer components。
HeroUI 遵循 BEM 命名，便于复写与定制。
CSS 类
DatePicker 在
packages/styles/components/date-picker.css 中使用以下类：
.date-picker- 根包裹层。
.date-picker__trigger- 打开弹出层的触发区域。
.date-picker__trigger-indicator- 默认或自定义指示器插槽。
.date-picker__popover- 弹出层内容包裹。
交互状态
DatePicker 支持 React Aria 的 data 属性与伪类状态：
- 展开：触发器上的
[data-open="true"]。
- 禁用：触发器上的
[data-disabled="true"]或
[aria-disabled="true"]。
- 焦点可见：触发器上的
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]。
- 悬停：触发器上的
:hover或
[data-hovered="true"]。
API 参考
DatePicker Props
DatePicker 继承 React Aria DatePicker 的全部 props。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
DateValue | null
|-
|受控的选中日期值。
defaultValue
DateValue | null
|-
|非受控模式下的默认选中值。
onChange
(value: DateValue | null) => void
|-
|选中日期变化时调用。
isOpen
boolean
|-
|受控的弹出层打开状态。
defaultOpen
boolean
false
|弹出层初始打开状态。
onOpenChange
(isOpen: boolean) => void
|-
|弹出层打开状态变化时调用。
isDisabled
boolean
false
|禁用日期选择与触发器交互。
isInvalid
boolean
|-
|将字段标记为无效以呈现校验状态。
minValue
DateValue
|-
|可选择的最小日期。
maxValue
DateValue
|-
|可选择的最大日期。
name
string
|-
|HTML 表单提交使用的 name。
children
ReactNode | (values: DatePickerRenderProps) => ReactNode
|-
|组合内容或渲染函数。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, DatePickerRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
组合部件
|组件
|描述
DatePicker.Root
|根日期选择器容器与状态持有者。
DatePicker.Trigger
|触发按钮，通常渲染在
DateField.Suffix 内。
DatePicker.TriggerIndicator
|带默认日历图标的指示器插槽。
DatePicker.Popover
|包裹
Calendar 内容的弹出层。
相关包
@internationalized/date— 所有日期组件共用的日期类型（
CalendarDate、
CalendarDateTime、
ZonedDateTime）与工具函数
I18nProvider— 为子树覆盖语言环境
useLocale— 读取当前语言环境与布局方向