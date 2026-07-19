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DatePicker 日期选择器

可组合的日期选择器，基于 React Aria DatePicker，通过 DateField 与 Calendar 组合实现。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { DatePicker, DateField, Calendar, Label } from '@heroui/react';

用法

组件结构

DatePicker 采用组合优先的 API。请显式组合 DateFieldCalendar，以便完全控制结构与样式。

import {Calendar, DateField, DatePicker, Label} from '@heroui/react';

export default () => (
  <DatePicker>
    <Label />
    <DateField.Group>
      <DateField.Input>
        {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
      </DateField.Input>
      <DateField.Suffix>
        <DatePicker.Trigger>
          <DatePicker.TriggerIndicator />
        </DatePicker.Trigger>
      </DateField.Suffix>
    </DateField.Group>
    <DatePicker.Popover>
      <Calendar aria-label="Choose date">
        <Calendar.Header>
          <Calendar.YearPickerTrigger>
            <Calendar.YearPickerTriggerHeading />
            <Calendar.YearPickerTriggerIndicator />
          </Calendar.YearPickerTrigger>
          <Calendar.NavButton slot="previous" />
          <Calendar.NavButton slot="next" />
        </Calendar.Header>
        <Calendar.Grid>
          <Calendar.GridHeader>
            {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
          </Calendar.GridHeader>
          <Calendar.GridBody>{(date) => <Calendar.Cell date={date} />}</Calendar.GridBody>
        </Calendar.Grid>
      </Calendar>
    </DatePicker.Popover>
  </DatePicker>
)

受控

校验

格式选项

使用 granularityhourCyclehideTimeZoneshouldForceLeadingZeros 等 props 控制 DatePicker 值的展示方式。

禁用

自定义指示器

未提供子节点时，DatePicker.TriggerIndicator 会渲染默认的 IconCalendar。传入子节点即可替换。

表单示例

国际化历法

默认情况下，DatePicker 会使用用户语言环境对应的历法显示日期。你可以使用 I18nProvider 包裹 DatePicker，并通过 Unicode 历法语言扩展 覆盖。

下方示例展示印度历法系统：

说明： onChange 事件返回的日期始终与 valuedefaultValue 使用同一历法系统（未提供值时为公历），与界面展示的本地化格式无关。这能确保应用逻辑在单一历法系统下保持一致，同时仍可按用户偏好展示日期。

支持的历法系统及其标识符完整列表见：

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

你可以分别为各个组合部分添加样式：

import {Calendar, DateField, DatePicker, Label} from '@heroui/react';

function CustomDatePicker() {
  return (
    <DatePicker className="w-[320px] gap-2">
      <Label className="text-sm font-semibold">Date</Label>
      <DateField.Group className="rounded-xl border border-border/60 bg-surface" fullWidth variant="secondary">
        <DateField.Input>
          {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
        </DateField.Input>
        <DateField.Suffix>
          <DatePicker.Trigger className="w-full">
            <DatePicker.TriggerIndicator className="text-default-600" />
          </DatePicker.Trigger>
        </DateField.Suffix>
      </DateField.Group>
      <DatePicker.Popover className="rounded-xl p-2">
        <Calendar aria-label="Custom date picker calendar">
          {/* Calendar parts */}
        </Calendar>
      </DatePicker.Popover>
    </DatePicker>
  );
}

自定义组件类

要自定义 DatePicker 的基础类，请使用 @layer components

@layer components {
  .date-picker {
    @apply inline-flex flex-col gap-1;
  }

  .date-picker__trigger {
    @apply inline-flex items-center justify-between;
  }

  .date-picker__trigger-indicator {
    @apply text-muted;
  }

  .date-picker__popover {
    @apply min-w-[var(--trigger-width)] p-0;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 命名，便于复写与定制。

CSS 类

DatePicker 在 packages/styles/components/date-picker.css 中使用以下类：

  • .date-picker - 根包裹层。
  • .date-picker__trigger - 打开弹出层的触发区域。
  • .date-picker__trigger-indicator - 默认或自定义指示器插槽。
  • .date-picker__popover - 弹出层内容包裹。

交互状态

DatePicker 支持 React Aria 的 data 属性与伪类状态：

  • 展开：触发器上的 [data-open="true"]
  • 禁用：触发器上的 [data-disabled="true"][aria-disabled="true"]
  • 焦点可见：触发器上的 :focus-visible[data-focus-visible="true"]
  • 悬停：触发器上的 :hover[data-hovered="true"]

API 参考

DatePicker Props

DatePicker 继承 React Aria DatePicker 的全部 props。

Prop类型默认值描述
valueDateValue | null-受控的选中日期值。
defaultValueDateValue | null-非受控模式下的默认选中值。
onChange(value: DateValue | null) => void-选中日期变化时调用。
isOpenboolean-受控的弹出层打开状态。
defaultOpenbooleanfalse弹出层初始打开状态。
onOpenChange(isOpen: boolean) => void-弹出层打开状态变化时调用。
isDisabledbooleanfalse禁用日期选择与触发器交互。
isInvalidboolean-将字段标记为无效以呈现校验状态。
minValueDateValue-可选择的最小日期。
maxValueDateValue-可选择的最大日期。
namestring-HTML 表单提交使用的 name。
childrenReactNode | (values: DatePickerRenderProps) => ReactNode-组合内容或渲染函数。
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, DatePickerRenderProps>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

组合部件

组件描述
DatePicker.Root根日期选择器容器与状态持有者。
DatePicker.Trigger触发按钮，通常渲染在 DateField.Suffix 内。
DatePicker.TriggerIndicator带默认日历图标的指示器插槽。
DatePicker.Popover包裹 Calendar 内容的弹出层。

相关包

  • @internationalized/date — 所有日期组件共用的日期类型（CalendarDateCalendarDateTimeZonedDateTime）与工具函数
  • I18nProvider — 为子树覆盖语言环境
  • useLocale — 读取当前语言环境与布局方向

DateField 日期字段

基于 React Aria DateField 的日期输入字段，包含标签、说明与校验。

DateRangePicker 日期范围选择器

基于 React Aria DateRangePicker 的可组合日期范围选择器，由 DateField 与 RangeCalendar 组合而成。

本页目录

引入用法组件结构受控校验格式选项禁用自定义指示器表单示例国际化历法自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类交互状态API 参考DatePicker Props组合部件相关包