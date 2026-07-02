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HeroUI
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Kbd 键盘按键

用于展示键盘快捷键与组合键。

FigmaStorybook源代码样式源代码

引入

import { Kbd } from "@heroui/react";

用法

组件结构

导入 Kbd 组件后，可通过点语法访问所有子部分。

import { Kbd } from "@heroui/react";

export default () => (
  <Kbd>
    <Kbd.Abbr title="Command">⌘</Kbd.Abbr>
    <Kbd.Content>K</Kbd.Content>
  </Kbd>
);

导航键

行内用法

说明性文本

特殊键

变体

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { Kbd } from "@heroui/react";

function CustomKbd() {
  return (
    <Kbd className="bg-gray-100 dark:bg-gray-800">
      <Kbd.Content>K</Kbd.Content>
    </Kbd>
  );
}

自定义组件类

要自定义 Kbd 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .kbd {
    @apply bg-gray-100 dark:bg-gray-800 border-gray-300;
  }

  .kbd__abbr {
    @apply font-bold;
  }

  .kbd__content {
    @apply text-sm;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

Kbd 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .kbd — 按键基础样式（背景、边框与间距）
  • .kbd__abbr — 修饰键的缩写元素
  • .kbd__content — 按键文字的包裹层

API 参考

Kbd Props

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode-按键内容
variant"default" | "light"default键盘按键的视觉变体
classNamestring-自定义 CSS 类

Kbd.Abbr Props

Prop类型默认值描述
titlestring-无障碍 title（例如 ⌘ 对应 “Command”）
childrenReact.ReactNode-显示的符号或文本（例如 ⌘、⌥、⇧）
classNamestring-自定义 CSS 类

Kbd.Key Props

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode-按键上的文本
classNamestring-自定义 CSS 类

Kbd.Content Type

keyValue 属性可用的按键取值：

Modifier KeysSpecial KeysNavigation KeysFunction Keys
commandenterupfn
shiftdeletedown
ctrlescapeleft
optiontabright
altspacepageup
wincapslockpagedown
helphome
end

InputOTP 一次性密码输入框

用于验证码与安全认证等场景的一次性密码输入组件。

Label 标签

渲染与表单控件关联的无障碍标签。

本页目录

引入用法组件结构导航键行内用法说明性文本特殊键变体样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类API 参考Kbd PropsKbd.Abbr PropsKbd.Key PropsKbd.Content Type