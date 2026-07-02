Kbd 键盘按键
用于展示键盘快捷键与组合键。
引入
用法
组件结构
导入 Kbd 组件后，可通过点语法访问所有子部分。
导航键
行内用法
说明性文本
特殊键
变体
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 Kbd 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Kbd 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.kbd— 按键基础样式（背景、边框与间距）
.kbd__abbr— 修饰键的缩写元素
.kbd__content— 按键文字的包裹层
API 参考
Kbd Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|按键内容
variant
"default" | "light"
default
|键盘按键的视觉变体
className
string
|-
|自定义 CSS 类
Kbd.Abbr Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
title
string
|-
|无障碍
title（例如 ⌘ 对应 “Command”）
children
React.ReactNode
|-
|显示的符号或文本（例如 ⌘、⌥、⇧）
className
string
|-
|自定义 CSS 类
Kbd.Key Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|按键上的文本
className
string
|-
|自定义 CSS 类
Kbd.Content Type
keyValue 属性可用的按键取值：
|Modifier Keys
|Special Keys
|Navigation Keys
|Function Keys
command
enter
up
fn
shift
delete
down
ctrl
escape
left
option
tab
right
alt
space
pageup
win
capslock
pagedown
help
home
end