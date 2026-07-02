Surface 表面
提供表面级样式与子组件上下文的容器组件。
引入
用法
概述
Surface 组件是语义化容器，通过变体提供不同的视觉层次。
变体
Surface 提供描述视觉层次的语义化变体：
default— 标准表面外观（bg-surface）
secondary— 中等层次（bg-surface-secondary）
tertiary— 更高层次（bg-surface-tertiary）
与表单组件配合
在 Surface 内使用表单组件时，请为这些组件设置
variant="secondary"，以应用适合表面背景的低强调变体。
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 Surface 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Surface 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.surface- Surface 根容器
变体类
.surface--default- 默认 Surface 变体（bg-surface）
.surface--secondary- Secondary Surface 变体（bg-surface-secondary）
.surface--tertiary- Tertiary Surface 变体（bg-surface-tertiary）
API 参考
Surface Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
variant
"transparent" | "default" | "secondary" | "tertiary"
"default"
|Surface 的视觉变体。
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
children
ReactNode
|-
|Surface 内容。
Context API
SurfaceContext
子组件可通过 Surface 上下文读取当前变体：