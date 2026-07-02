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HeroUI
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Surface 表面

提供表面级样式与子组件上下文的容器组件。

Storybook源代码样式源代码

引入

import { Surface } from '@heroui/react';

用法

概述

Surface 组件是语义化容器，通过变体提供不同的视觉层次。

变体

Surface 提供描述视觉层次的语义化变体：

  • default — 标准表面外观（bg-surface）
  • secondary — 中等层次（bg-surface-secondary）
  • tertiary — 更高层次（bg-surface-tertiary）

与表单组件配合

在 Surface 内使用表单组件时，请为这些组件设置 variant="secondary"，以应用适合表面背景的低强调变体。

import { Surface, Input, TextArea } from '@heroui/react';

function App() {
  return (
    <Surface variant="default">
      <Input placeholder="Input with secondary variant" variant="secondary" />
      <TextArea placeholder="TextArea with secondary variant" variant="secondary" />
    </Surface>
  );
}

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { Surface } from '@heroui/react';

function CustomSurface() {
  return (
    <Surface
      className="rounded-2xl p-8 shadow-lg"
      variant="secondary"
    >
      <h2>Custom Styled Surface</h2>
      <p>Content goes here</p>
    </Surface>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 Surface 组件类，可以使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .surface {
    @apply rounded-2xl border border-border;
  }

  .surface--secondary {
    @apply bg-gradient-to-br from-blue-50 to-purple-50;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

Surface 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .surface - Surface 根容器

变体类

  • .surface--default - 默认 Surface 变体（bg-surface）
  • .surface--secondary - Secondary Surface 变体（bg-surface-secondary）
  • .surface--tertiary - Tertiary Surface 变体（bg-surface-tertiary）

API 参考

Surface Props

Prop类型默认值描述
variant "transparent" | "default" | "secondary" | "tertiary""default"Surface 的视觉变体。
classNamestring-额外的 CSS 类。
childrenReactNode-Surface 内容。

Context API

SurfaceContext

子组件可通过 Surface 上下文读取当前变体：

import { useContext } from 'react';
import { SurfaceContext } from '@heroui/react';

function MyComponent() {
  const { variant } = useContext(SurfaceContext);
  // variant 为 "transparent" | "default" | "secondary" | "tertiary" | undefined
}

Spinner 加载指示器

用于展示等待或处理中状态的加载指示组件。

Switch 开关

用于布尔状态的开关组件。

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引入用法概述变体与表单组件配合样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类变体类API 参考Surface PropsContext APISurfaceContext