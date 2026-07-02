导入 Modal 组件后，可通过点语法访问所有子部分。
要自定义 Modal 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
Modal 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
-
.modal__trigger — 打开 Modal 的触发元素
-
.modal__backdrop — Modal 背后的遮罩层
-
.modal__container — 支持 placement 的定位包裹层
-
.modal__dialog — Modal 内容容器
-
.modal__header — 标题与图标区域
-
.modal__body — 主内容区域
-
.modal__footer — 操作区域
-
.modal__close-trigger — 关闭按钮元素
-
.modal__backdrop--opaque — 不透明有色遮罩（默认）
-
.modal__backdrop--blur — 带玻璃效果的模糊遮罩
-
.modal__backdrop--transparent — 透明遮罩（无叠加层）
-
.modal__container--scroll-outside — 允许整个 Modal 滚动
-
.modal__dialog--scroll-inside — 限制 Modal 高度，由 body 区域滚动
-
.modal__body--scroll-inside — 仅 body 区域可滚动
-
.modal__body--scroll-outside — 允许整页滚动
组件支持以下交互状态：
- 焦点：
:focus-visible 或
[data-focus-visible="true"] — 应用于触发器、对话框与关闭按钮
- 悬停：
:hover 或
[data-hovered="true"] — 应用于关闭按钮悬停
- 按下：
:active 或
[data-pressed="true"] — 应用于关闭按钮按下
- 进入：
[data-entering] — Modal 打开动画期间
- 离开：
[data-exiting] — Modal 关闭动画期间
- 位置：
[data-placement="*"] — 基于 Modal 位置（auto、top、center、bottom）
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|触发器与容器元素
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|自定义触发内容
className
string
|-
|CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
variant
"opaque" | "blur" | "transparent"
"opaque"
|遮罩叠加样式
isDismissable
boolean
true
|点击遮罩是否关闭
isKeyboardDismissDisabled
boolean
false
|是否禁用 ESC 关闭
isOpen
boolean
|-
|受控打开状态
onOpenChange
(isOpen: boolean) => void
|-
|打开状态变化处理函数
className
string | (values) => string
|-
|遮罩 CSS 类
UNSTABLE_portalContainer
HTMLElement
|-
|自定义 portal 容器
|Prop
|类型
|默认值
|描述
placement
"auto" | "center" | "top" | "bottom"
"auto"
|Modal 在屏幕上的位置
scroll
"inside" | "outside"
"inside"
|滚动行为
size
"xs" | "sm" | "md" | "lg" | "cover" | "full"
"md"
|Modal 尺寸变体
className
string | (values) => string
|-
|容器 CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode | ({close}) => ReactNode
|-
|内容或渲染函数
className
string | (values) => string
|-
|CSS 类
role
string
"dialog"
|ARIA role
aria-label
string
|-
|无障碍标签
aria-labelledby
string
|-
|标签元素的 id
aria-describedby
string
|-
|描述元素的 id
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|头部内容
className
string
|-
|CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|正文内容
className
string
|-
|CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|底部内容
className
string
|-
|CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|自定义关闭按钮
className
string | (values) => string
|-
|CSS 类
实现 WAI-ARIA Dialog 模式：
- 焦点陷阱：焦点锁定在 Modal 内
- 键盘：
ESC 关闭（启用时）、
Tab 在元素间循环
- 屏幕阅读器：正确的 ARIA 属性
- 滚动锁定：打开时禁用 body 滚动