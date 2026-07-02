ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

Breadcrumbs 面包屑

面包屑导航，用于展示当前页面在层级结构中的位置。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { Breadcrumbs } from '@heroui/react';

用法

组件结构

导入 Breadcrumbs 组件后，可通过点语法访问各个子部分。

import { Breadcrumbs } from '@heroui/react';

export default () => (
  <Breadcrumbs>
    <Breadcrumbs.Item href="#">Home</Breadcrumbs.Item>
    <Breadcrumbs.Item href="#">Category</Breadcrumbs.Item>
    <Breadcrumbs.Item>Current Page</Breadcrumbs.Item>
  </Breadcrumbs>
)

导航层级

自定义分隔符

禁用状态

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { Breadcrumbs } from '@heroui/react';

function CustomBreadcrumbs() {
  return (
    <Breadcrumbs className="gap-2">
      <Breadcrumbs.Item href="#" className="text-blue-600">
        Home
      </Breadcrumbs.Item>
      <Breadcrumbs.Item>Current</Breadcrumbs.Item>
    </Breadcrumbs>
  );
}

自定义组件类

要自定义 Breadcrumbs 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多.

@layer components {
  .breadcrumbs {
    @apply gap-4 text-lg;
  }

  .breadcrumbs__link {
    @apply font-semibold;
  }

  .breadcrumbs__separator {
    @apply text-blue-500;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

Breadcrumbs 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .breadcrumbs - 面包屑根容器
  • .breadcrumbs__item - 单个面包屑项的包裹层
  • .breadcrumbs__link - 面包屑链接元素
  • .breadcrumbs__separator - 项之间的分隔图标

状态类

  • .breadcrumbs__link[data-current="true"] - 当前页指示（非链接）

交互状态

组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活编写样式：

  • 当前页：链接上的 [data-current="true"]
  • 悬停：链接元素支持常规悬停态
  • 禁用isDisabled prop 会禁用所有链接

API 参考

Prop类型默认值描述
separatorReactNodechevron-right icon面包屑项之间的自定义分隔符
isDisabledbooleanfalse是否禁用所有面包屑链接
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReactNode-面包屑项
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, undefined>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Prop类型默认值描述
hrefstring-链接 URL（当前页可省略）
classNamestring-额外的 CSS 类
childrenReactNode | RenderFunction-项内容或渲染函数
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, BreadcrumbRenderProps>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

无障碍

Breadcrumbs 基于 React Aria Components 的 Breadcrumbs 原语，提供：

  • 导航地标的合适 ARIA 属性
  • 通过 aria-current="page" 标示当前页
  • 键盘导航支持
  • 屏幕阅读器对导航上下文的播报

最后一项（无 href）会自动作为当前页指示。

Badge 徽标

展示相对其他元素定位的小型指示器，常用于未读数、状态点与标签等场景。

Button 按钮

可点击的按钮组件，支持多种变体与状态。

本页目录

引入用法组件结构导航层级自定义分隔符禁用状态自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类状态类交互状态API 参考Breadcrumbs PropsBreadcrumbs.Item Props无障碍