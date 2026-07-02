Breadcrumbs 面包屑
面包屑导航，用于展示当前页面在层级结构中的位置。
引入
用法
组件结构
导入 Breadcrumbs 组件后，可通过点语法访问各个子部分。
导航层级
自定义分隔符
禁用状态
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 Breadcrumbs 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Breadcrumbs 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.breadcrumbs- 面包屑根容器
.breadcrumbs__item- 单个面包屑项的包裹层
.breadcrumbs__link- 面包屑链接元素
.breadcrumbs__separator- 项之间的分隔图标
状态类
.breadcrumbs__link[data-current="true"]- 当前页指示（非链接）
交互状态
组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活编写样式：
- 当前页：链接上的
[data-current="true"]
- 悬停：链接元素支持常规悬停态
- 禁用：
isDisabledprop 会禁用所有链接
API 参考
Breadcrumbs Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
separator
ReactNode
|chevron-right icon
|面包屑项之间的自定义分隔符
isDisabled
boolean
false
|是否禁用所有面包屑链接
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|面包屑项
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, undefined>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Breadcrumbs.Item Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
href
string
|-
|链接 URL（当前页可省略）
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|项内容或渲染函数
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, BreadcrumbRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
无障碍
Breadcrumbs 基于 React Aria Components 的 Breadcrumbs 原语，提供：
- 导航地标的合适 ARIA 属性
- 通过
aria-current="page"标示当前页
- 键盘导航支持
- 屏幕阅读器对导航上下文的播报
最后一项（无
href）会自动作为当前页指示。