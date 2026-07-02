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HeroUI
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Avatar 头像

展示用户头像图片，并提供可定制的回退内容。

FigmaStorybookRadix UI源代码样式源代码

引入

import { Avatar } from '@heroui/react';

用法

组件结构

引入 Avatar 组件，并通过点语法访问各部分。

import { Avatar } from '@heroui/react';

export default () => (
  <Avatar>
    <Avatar.Image/>
    <Avatar.Fallback/>
  </Avatar>
)

尺寸

颜色

变体

回退内容

头像组

自定义样式

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { Avatar } from '@heroui/react';

function CustomAvatar() {
  return (
    <Avatar className="size-20">
      <Avatar.Image src="..." alt="..." />
      <Avatar.Fallback>XL</Avatar.Fallback>
    </Avatar>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 Avatar 组件类，可以使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .avatar {
    @apply size-16 border-2 border-primary;
  }

  .avatar__fallback {
    @apply bg-gradient-to-br from-purple-500 to-pink-500;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

Avatar 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .avatar - 基础容器，默认尺寸（size-10）
  • .avatar__image - 图片元素，方形比例
  • .avatar__fallback - 回退容器，内容居中

尺寸修饰

  • .avatar--sm - 小尺寸（size-8）
  • .avatar--md - 中尺寸（默认，无额外样式）
  • .avatar--lg - 大尺寸（size-12）

变体修饰

  • .avatar--soft - Soft 变体，背景更浅

颜色修饰

  • .avatar__fallback--default - 默认文字颜色
  • .avatar__fallback--accent - 强调文字颜色
  • .avatar__fallback--success - 成功文字颜色
  • .avatar__fallback--warning - 警告文字颜色
  • .avatar__fallback--danger - 危险文字颜色

API 参考

Avatar Props

Prop类型默认值描述
size'sm' | 'md' | 'lg''md'Avatar 尺寸
color'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger''default'回退区域的颜色主题
variant'default' | 'soft''default'视觉样式变体
classNamestring-额外的 CSS 类

Avatar.Image Props

Prop类型默认值描述
srcstring-图片地址
srcSetstring-响应式图片的 srcset
sizesstring-响应式图片的 sizes
altstring-图片替代文本
onLoad(event: SyntheticEvent<HTMLImageElement>) => void-图片加载成功时的事件处理函数
onError(event: SyntheticEvent<HTMLImageElement>) => void-图片加载失败时的事件处理函数
crossOrigin'anonymous' | 'use-credentials'-图片请求的 CORS 设置
loading'eager' | 'lazy'-原生懒加载属性
classNamestring-额外的 CSS 类

Avatar.Fallback Props

Prop类型默认值描述
delayMsnumber-显示回退内容前的延迟（减轻闪烁）
color'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'-覆盖父级的颜色
classNamestring-额外的 CSS 类

Autocomplete 自动完成

自动完成将选择与过滤结合，让用户可以搜索并从选项列表中选择。

Badge 徽标

展示相对其他元素定位的小型指示器，常用于未读数、状态点与标签等场景。

本页目录

引入用法组件结构尺寸颜色变体回退内容头像组自定义样式样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类尺寸修饰变体修饰颜色修饰API 参考Avatar PropsAvatar.Image PropsAvatar.Fallback Props