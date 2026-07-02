Avatar 头像
展示用户头像图片，并提供可定制的回退内容。
引入
用法
组件结构
引入 Avatar 组件，并通过点语法访问各部分。
尺寸
颜色
变体
回退内容
头像组
自定义样式
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 Avatar 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Avatar 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.avatar- 基础容器，默认尺寸（size-10）
.avatar__image- 图片元素，方形比例
.avatar__fallback- 回退容器，内容居中
尺寸修饰
.avatar--sm- 小尺寸（size-8）
.avatar--md- 中尺寸（默认，无额外样式）
.avatar--lg- 大尺寸（size-12）
变体修饰
.avatar--soft- Soft 变体，背景更浅
颜色修饰
.avatar__fallback--default- 默认文字颜色
.avatar__fallback--accent- 强调文字颜色
.avatar__fallback--success- 成功文字颜色
.avatar__fallback--warning- 警告文字颜色
.avatar__fallback--danger- 危险文字颜色
API 参考
Avatar Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
size
'sm' | 'md' | 'lg'
'md'
|Avatar 尺寸
color
'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'
'default'
|回退区域的颜色主题
variant
'default' | 'soft'
'default'
|视觉样式变体
className
string
|-
|额外的 CSS 类
Avatar.Image Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
src
string
|-
|图片地址
srcSet
string
|-
|响应式图片的
srcset
sizes
string
|-
|响应式图片的
sizes
alt
string
|-
|图片替代文本
onLoad
(event: SyntheticEvent<HTMLImageElement>) => void
|-
|图片加载成功时的事件处理函数
onError
(event: SyntheticEvent<HTMLImageElement>) => void
|-
|图片加载失败时的事件处理函数
crossOrigin
'anonymous' | 'use-credentials'
|-
|图片请求的 CORS 设置
loading
'eager' | 'lazy'
|-
|原生懒加载属性
className
string
|-
|额外的 CSS 类
Avatar.Fallback Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
delayMs
number
|-
|显示回退内容前的延迟（减轻闪烁）
color
'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'
|-
|覆盖父级的颜色
className
string
|-
|额外的 CSS 类