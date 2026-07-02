ColorField 颜色输入框
基于 React Aria ColorField 的颜色输入字段，包含标签、说明与校验能力。
引入
用法
组件结构
ColorField 将标签、颜色输入、说明与错误信息组合为单个可访问组件。
带说明
必填字段
校验
将
isInvalid 与
FieldError 配合使用，以展示校验信息。
通道编辑
通过设置
colorSpace 与
channel，ColorField 支持编辑单个颜色通道（hue、saturation、lightness、红、绿、蓝、alpha）。
受控
控制数值以与其他组件或状态管理同步。
禁用状态
全宽
变体
ColorField.Group 支持两种视觉变体：
primary（默认）— 带阴影的标准样式，适用于大多数场景
secondary— 低强调、无阴影的变体，适合用在 Surface 组件内
On Surface
在 Surface 内使用时，请在 ColorField.Group 上使用
variant="secondary"，以应用适合表面背景的低强调变体。
表单示例
包含校验与提交处理的完整表单示例。
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
ColorField 的默认样式非常克制。你可以覆盖
.color-field 类来自定义容器样式。
CSS 类
.color-field– 根容器，样式非常克制（
flex flex-col gap-1）
说明： 子组件（Label、Description、FieldError）拥有各自的 CSS 类与样式。自定义方式请参见对应文档。ColorField.Group 的样式见下文 API 参考中的 ColorField.Group Styling 小节。
交互状态
ColorField 会根据状态自动管理以下 data 属性：
- Invalid：
[data-invalid="true"]或
[aria-invalid="true"]– 无效时会自动隐藏 description 插槽
- Required：
[data-required="true"]– 当
isRequired为 true 时应用
- Disabled：
[data-disabled="true"]– 当
isDisabled为 true 时应用
- Focus Within：
[data-focus-within="true"]– 当任意子输入聚焦时应用
API 参考
ColorField Props
ColorField 继承 React Aria ColorField 组件的全部 props。
Base Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | (values: ColorFieldRenderProps) => React.ReactNode
|-
|子组件（Label、ColorField.Group 等）或渲染函数。
className
string | (values: ColorFieldRenderProps) => string
|-
|用于样式的 CSS 类，支持渲染 prop。
style
React.CSSProperties | (values: ColorFieldRenderProps) => React.CSSProperties
|-
|行内样式，支持渲染 prop。
fullWidth
boolean
false
|颜色字段是否占满容器宽度
id
string
|-
|元素的唯一标识符。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ColorFieldRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Value Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
Color | null
|-
|当前值（受控）。
defaultValue
Color | null
|-
|默认值（非受控）。
onChange
(color: Color | null) => void
|-
|值变化时触发的事件处理函数。
Channel Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
colorSpace
ColorSpace
|-
|当提供
channel 时，颜色字段所处的色彩空间。
channel
ColorChannel
|-
|要编辑的颜色通道。未提供时编辑十六进制值。
Validation Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isRequired
boolean
false
|提交表单前是否要求用户输入。
isInvalid
boolean
|-
|当前值是否无效。
validate
(value: Color) => ValidationError | true | null | undefined
|-
|自定义校验函数。
validationBehavior
'native' | 'aria'
'native'
|使用原生 HTML 表单校验或 ARIA 属性。
State Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用输入。
isReadOnly
boolean
|-
|是否可选中但不可修改。
isWheelDisabled
boolean
|-
|是否禁用滚轮改变数值。
Form Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
name
string
|-
|input 元素的名称，用于 HTML 表单提交。
autoFocus
boolean
|-
|元素渲染后是否应获得焦点。
Accessibility Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
aria-label
string
|-
|没有可见标签时的无障碍标签。
aria-labelledby
string
|-
|用于标注该字段的元素 ID。
aria-describedby
string
|-
|用于描述该字段的元素 ID。
aria-details
string
|-
|包含更多详情的元素 ID。
Composition Components
ColorField 需要与以下独立组件组合使用，请分别导入并直接使用：
- Label – 字段标签组件（
@heroui/react）
- ColorField.Group – 颜色输入分组组件（见下文）
- ColorField.Input – ColorField.Group 内的输入元素
- ColorField.Prefix / ColorField.Suffix – 输入组的前缀与后缀插槽
- ColorSwatch – 颜色预览组件（
@heroui/react）
- Description – 辅助说明文本组件（
@heroui/react）
- FieldError – 校验错误信息组件（
@heroui/react）
这些组件各自拥有 props API。请直接在 ColorField 内组合使用：
Color Types
ColorField 使用来自 React Aria Components 的
Color 对象：
ColorFieldRenderProps
在
className、
style 或
children 上使用渲染 prop 时，可使用以下值：
|Prop
|类型
|描述
isDisabled
boolean
|字段是否禁用。
isInvalid
boolean
|字段当前是否无效。
isReadOnly
boolean
|字段是否只读。
isRequired
boolean
|字段是否必填。
isFocused
boolean
|字段是否聚焦。
isFocusWithin
boolean
|是否有任意子元素聚焦。
isFocusVisible
boolean
|是否为可见焦点（键盘导航）。
ColorField.Group Props
ColorField.Group 接受 React Aria
Group 组件的全部 props，以及：
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
fullWidth
boolean
false
|颜色输入组是否占满容器宽度
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|组件的视觉变体。
primary 为默认带阴影样式。
secondary 为低强调、无阴影变体，适合用在 surface 上。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, GroupRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
ColorField.Input Props
ColorField.Input 接受 React Aria
Input 组件的全部 props，以及：
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
placeholder
string
|-
|为空时显示的占位符文本。
ColorField.Prefix Props
ColorField.Prefix 接受标准 HTML
div 属性：
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|前缀插槽中要展示的内容。
ColorField.Suffix Props
ColorField.Suffix 接受标准 HTML
div 属性：
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|后缀插槽中要展示的内容。
ColorField.Group Styling
自定义组件类
基础类会作用于每个实例。你可以在
@layer components 中一次性覆盖它们。
ColorField.Group CSS Classes
.color-input-group– 根容器样式
.color-input-group__input– 输入区域包裹样式
.color-input-group__prefix– 前缀元素样式
.color-input-group__suffix– 后缀元素样式
ColorField.Group Interactive States
- Hover：
:hover或
[data-hovered="true"]
- Focus Within：
[data-focus-within="true"]或
:focus-within
- Invalid：
[data-invalid="true"]（也会与
aria-invalid同步）
- Disabled：
[data-disabled="true"]或
[aria-disabled="true"]