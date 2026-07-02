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Checkbox 复选框更新

复选框允许用户从多个独立选项中选择多项，或将单个独立选项标记为已选。

FigmaStorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { Checkbox } from '@heroui/react';

用法

组件结构

引入 Checkbox 后，可通过点语法访问各个部分。

import { Checkbox, Description, FieldError } from '@heroui/react';

export default () => (
  <Checkbox>
    <Checkbox.Content>
      <Checkbox.Control>
        <Checkbox.Indicator />
      </Checkbox.Control>
      Label {/* 纯文本 —— 可点击的标签，同时作为无障碍名称 */}
    </Checkbox.Content>
    <Description /> {/* 可选 — 字段级帮助文本 */}
    <FieldError /> {/* 可选 — 校验错误信息 */}
  </Checkbox>
);

禁用

默认选中

受控

不定状态

外部标签

带说明

渲染 props

表单集成

无效

自定义指示器

全圆角

变体

Checkbox 支持两种视觉变体：

  • primary（默认）— 常规样式与默认背景，适用于大多数场景
  • secondary — 弱强调变体，适合用于 Surface 等组件内部

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

你可以单独定制各个 Checkbox：

import { Checkbox, Label } from '@heroui/react';

function CustomCheckbox() {
  return (
    <Checkbox name="custom">
      <Checkbox.Content>
        <Checkbox.Control className="border-2 border-purple-500 data-[selected=true]:bg-purple-500">
          <Checkbox.Indicator className="text-white" />
        </Checkbox.Control>
        Custom Checkbox
      </Checkbox.Content>
    </Checkbox>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 Checkbox 的组件类名，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .checkbox {
    @apply inline-flex gap-3 items-center;
  }

  .checkbox__control {
    @apply size-5 border-2 border-gray-400 rounded data-[selected=true]:bg-blue-500 data-[selected=true]:border-blue-500;

    /* Animated background indicator */
    &::before {
      @apply bg-accent pointer-events-none absolute inset-0 z-0 origin-center scale-50 rounded-md opacity-0 content-[''];
      
      transition:
        scale 200ms linear,
        opacity 200ms linear,
        background-color 200ms ease-out;
    }

    /* Show indicator when selected */
    &[data-selected="true"]::before {
      @apply scale-100 opacity-100;
    }
  }

  .checkbox__indicator {
    @apply text-white;
  }

  .checkbox__content {
    @apply items-center gap-3;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。

CSS 类

Checkbox 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

  • .checkbox - Checkbox 根容器
  • .checkbox__content - 包裹控件与标签文本的可点击 label
  • .checkbox__control - Checkbox 控件方框
  • .checkbox__indicator - Checkbox 勾选指示器

交互状态

Checkbox 同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以获得更好的灵活性：

  • 选中[data-selected="true"][aria-checked="true"]（显示勾选与背景色变化）
  • 不定[data-indeterminate="true"]（以横线表示不定状态）
  • 无效[data-invalid="true"][aria-invalid="true"]（以危险色显示错误状态）
  • 悬停:hover[data-hovered="true"]（交互状态在 Checkbox.Control / 按钮上）
  • 焦点:focus-visible[data-focus-visible="true"]（显示焦点环，作用于按钮）
  • 禁用[data-disabled="true"]（降低透明度并禁用指针事件）
  • 按下:active[data-pressed="true"]

API 参考

Checkbox Props

继承自 React Aria CheckboxField

Prop类型默认值描述
isSelectedbooleanfalseCheckbox 是否选中
defaultSelectedbooleanfalseCheckbox 默认是否选中（非受控）
isIndeterminatebooleanfalseCheckbox 是否处于不定状态
isDisabledbooleanfalseCheckbox 是否禁用
isInvalidbooleanfalseCheckbox 是否无效
isReadOnlybooleanfalseCheckbox 是否只读
isRequiredbooleanfalseCheckbox 是否必须选中
validate(value: boolean) => ValidationError | true | null | undefined-自定义校验函数
validationBehavior'native' | 'aria''native'使用原生 HTML 校验或 ARIA 校验
variant"primary" | "secondary""primary"组件的视觉变体。primary 为默认带阴影样式。secondary 为弱强调、无阴影变体，适合用于 surface 上。
namestring-input 元素的 name，用于提交 HTML 表单
valuestring-input 元素的 value，用于提交 HTML 表单
onChange(isSelected: boolean) => void-Checkbox 值变化时调用
childrenReact.ReactNode | (values: CheckboxFieldRenderProps) => React.ReactNode-Checkbox 内容或字段级渲染 prop
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, CheckboxFieldRenderProps>-通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。

Checkbox.Content Props

包裹控件与标签文本的可点击 <label>。请把 Checkbox.ControlLabel 放在它内部；Description/FieldError 作为 Checkbox.Content 的兄弟节点。对于没有标签的 checkbox，省略 Label 并在 Checkbox 上传入 aria-label

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode | (values: CheckboxButtonRenderProps) => React.ReactNode-按钮内容（控件 + 标签），或按钮级渲染 prop
classNamestring | (values: CheckboxButtonRenderProps) => string-应用到可点击 label 的类名

CheckboxFieldRenderProps

在根 Checkbox 上使用渲染 prop 时，提供以下字段级值：

Prop类型描述
isSelectedbooleanCheckbox 当前是否选中
isIndeterminatebooleanCheckbox 是否处于不定状态
isDisabledbooleanCheckbox 是否禁用
isReadOnlybooleanCheckbox 是否只读
isInvalidbooleanCheckbox 是否无效
isRequiredbooleanCheckbox 是否必填

CheckboxButtonRenderProps

Checkbox.ControlCheckbox.Indicator 使用按钮级渲染 prop（isHoveredisPressedisFocusVisible 等）。将函数作为 Checkbox.ControlCheckbox.Indicator 的子元素即可访问。

Card 卡片

用于分组相关内容与操作的灵活容器组件。

CheckboxGroup 复选框组

用于管理多项复选框选择的 CheckboxGroup 组件。

本页目录

引入用法组件结构禁用默认选中受控不定状态外部标签带说明渲染 props表单集成无效自定义指示器全圆角变体自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类交互状态API 参考Checkbox PropsCheckbox.Content PropsCheckboxFieldRenderPropsCheckboxButtonRenderProps