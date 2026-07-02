Checkbox 复选框更新
复选框允许用户从多个独立选项中选择多项，或将单个独立选项标记为已选。
引入
用法
组件结构
引入 Checkbox 后，可通过点语法访问各个部分。
禁用
默认选中
受控
不定状态
外部标签
带说明
渲染 props
表单集成
无效
自定义指示器
全圆角
变体
Checkbox 支持两种视觉变体：
primary（默认）— 常规样式与默认背景，适用于大多数场景
secondary— 弱强调变体，适合用于 Surface 等组件内部
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
你可以单独定制各个 Checkbox：
自定义组件类
若要自定义 Checkbox 的组件类名，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。
CSS 类
Checkbox 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
.checkbox- Checkbox 根容器
.checkbox__content- 包裹控件与标签文本的可点击 label
.checkbox__control- Checkbox 控件方框
.checkbox__indicator- Checkbox 勾选指示器
交互状态
Checkbox 同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以获得更好的灵活性：
- 选中：
[data-selected="true"]或
[aria-checked="true"]（显示勾选与背景色变化）
- 不定：
[data-indeterminate="true"]（以横线表示不定状态）
- 无效：
[data-invalid="true"]或
[aria-invalid="true"]（以危险色显示错误状态）
- 悬停：
:hover或
[data-hovered="true"]（交互状态在
Checkbox.Control/ 按钮上）
- 焦点：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]（显示焦点环，作用于按钮）
- 禁用：
[data-disabled="true"]（降低透明度并禁用指针事件）
- 按下：
:active或
[data-pressed="true"]
API 参考
Checkbox Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isSelected
boolean
false
|Checkbox 是否选中
defaultSelected
boolean
false
|Checkbox 默认是否选中（非受控）
isIndeterminate
boolean
false
|Checkbox 是否处于不定状态
isDisabled
boolean
false
|Checkbox 是否禁用
isInvalid
boolean
false
|Checkbox 是否无效
isReadOnly
boolean
false
|Checkbox 是否只读
isRequired
boolean
false
|Checkbox 是否必须选中
validate
(value: boolean) => ValidationError | true | null | undefined
|-
|自定义校验函数
validationBehavior
'native' | 'aria'
'native'
|使用原生 HTML 校验或 ARIA 校验
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|组件的视觉变体。
primary 为默认带阴影样式。
secondary 为弱强调、无阴影变体，适合用于 surface 上。
name
string
|-
|input 元素的 name，用于提交 HTML 表单
value
string
|-
|input 元素的 value，用于提交 HTML 表单
onChange
(isSelected: boolean) => void
|-
|Checkbox 值变化时调用
children
React.ReactNode | (values: CheckboxFieldRenderProps) => React.ReactNode
|-
|Checkbox 内容或字段级渲染 prop
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, CheckboxFieldRenderProps>
|-
|通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。
Checkbox.Content Props
包裹控件与标签文本的可点击
<label>。请把
Checkbox.Control 与
Label 放在它内部；
Description/
FieldError 作为
Checkbox.Content 的兄弟节点。对于没有标签的 checkbox，省略
Label 并在
Checkbox 上传入
aria-label。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | (values: CheckboxButtonRenderProps) => React.ReactNode
|-
|按钮内容（控件 + 标签），或按钮级渲染 prop
className
string | (values: CheckboxButtonRenderProps) => string
|-
|应用到可点击 label 的类名
CheckboxFieldRenderProps
在根
Checkbox 上使用渲染 prop 时，提供以下字段级值：
|Prop
|类型
|描述
isSelected
boolean
|Checkbox 当前是否选中
isIndeterminate
boolean
|Checkbox 是否处于不定状态
isDisabled
boolean
|Checkbox 是否禁用
isReadOnly
boolean
|Checkbox 是否只读
isInvalid
boolean
|Checkbox 是否无效
isRequired
boolean
|Checkbox 是否必填
CheckboxButtonRenderProps
Checkbox.Control 与
Checkbox.Indicator 使用按钮级渲染 prop（
isHovered、
isPressed、
isFocusVisible 等）。将函数作为
Checkbox.Control 或
Checkbox.Indicator 的子元素即可访问。