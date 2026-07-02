CheckboxGroup 复选框组更新
用于管理多项复选框选择的 CheckboxGroup 组件。
引入
用法
组件结构
导入 CheckboxGroup 组件，并通过点语法访问所有子部分。
在 Surface 内
置于 Surface 中时，使用
variant="secondary"，以应用适合表面背景的低强调变体。
自定义指示器
不定状态
受控
校验
禁用
特性与附加示例
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
你可以自定义 CheckboxGroup 组件：
自定义组件类
若要自定义 CheckboxGroup 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
CheckboxGroup 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
.checkbox-group- 复选框组合容器基础样式
API 参考
CheckboxGroup Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
string[]
|-
|当前选中值（受控）
defaultValue
string[]
|-
|默认选中值（非受控）
onChange
(value: string[]) => void
|-
|选中值变化时调用的处理函数
isDisabled
boolean
false
|是否禁用整个复选框组合
isRequired
boolean
false
|是否必填
isReadOnly
boolean
false
|是否只读
isInvalid
boolean
false
|是否处于无效状态
name
string
|-
|提交 HTML 表单时复选框组合的名称
children
React.ReactNode | (values: CheckboxGroupRenderProps) => React.ReactNode
|-
|复选框组合内容或渲染 prop
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, CheckboxGroupRenderProps>
|-
|通过自定义渲染函数覆盖默认的 DOM 元素。
CheckboxGroupRenderProps
使用渲染 prop 模式时，会提供以下值：
|Prop
|类型
|描述
value
string[]
|当前选中值
isDisabled
boolean
|是否禁用
isReadOnly
boolean
|是否只读
isInvalid
boolean
|是否处于无效状态
isRequired
boolean
|是否必填