ColorArea 颜色区域
二维颜色选择器，用户可在渐变区域内选取颜色。
引入
用法
组件结构
显示点阵
受控
颜色空间与通道
使用
colorSpace 设置颜色空间（RGB、HSL、HSB），并通过
xChannel /
yChannel prop 自定义横纵轴展示的颜色通道。
禁用
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
若要自定义 ColorArea 组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
ColorArea 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.color-area- 基础样式，含渐变背景与内阴影
.color-area--show-dots- 叠加点阵网格，便于精确取色
元素类
.color-area__thumb- 可拖动的 thumb 指示器
交互状态
该组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性：
- 禁用：
[data-disabled="true"]
- 聚焦：
[data-focus-visible="true"]
- 拖拽：
[data-dragging="true"]（仅 thumb）
API 参考
ColorArea Props
继承自 React Aria ColorArea。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
string | Color
|-
|当前颜色值（受控）。
defaultValue
string | Color
|-
|默认颜色值（非受控）。
onChange
(color: Color) => void
|-
|拖拽过程中颜色变化时调用的事件处理函数。
onChangeEnd
(color: Color) => void
|-
|用户结束拖拽时调用的事件处理函数。
xChannel
ColorChannel
"saturation"
|水平轴对应的颜色通道。
yChannel
ColorChannel
"brightness"
|垂直轴对应的颜色通道。
colorSpace
ColorSpace
|-
|通道所在的颜色空间。
isDisabled
boolean
false
|是否禁用 ColorArea。
showDots
boolean
false
|是否显示点阵网格叠加层。
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ColorAreaRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
ColorArea.Thumb Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 Tailwind CSS 类。
style
CSSProperties | ((renderProps) => CSSProperties)
|-
|行内样式或渲染函数。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, ColorThumbRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。