Skeleton 骨架屏

Skeleton 用于展示加载状态，并预览组件的预期形状。
一种同步的闪烁效果，会一次性扫过所有骨架元素。请在父容器上应用
skeleton--shimmer 类，并将子级 Skeleton 的
animationType 设为
"none"。
你可以通过在应用中定义
--skeleton-animation CSS 变量，为所有 Skeleton 设置默认动画类型：
在单个组件上指定
animationType 时，会覆盖上述全局设置。
若要自定义 Skeleton 的组件类名，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。
Skeleton 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
.skeleton - 包含背景与圆角等基础骨架样式
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.skeleton--shimmer - 添加带渐变效果的闪烁动画（默认）
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.skeleton--pulse - 使用 Tailwind 的
animate-pulse 添加脉冲动画
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.skeleton--none - 无动画的静态骨架
Skeleton 支持三种动画类型，视觉效果各不相同：
闪烁效果会在骨架元素上移动渐变：
闪烁动画在主题中通过以下方式定义：
脉冲动画使用 Tailwind 内置的
animate-pulse 工具类：
用于不需要任何动画的静态骨架：
|Prop
|类型
|默认值
|描述
animationType
"shimmer" | "pulse" | "none"
"shimmer" 或 CSS 变量
|Skeleton 的动画类型；也可通过
--skeleton-animation CSS 变量进行全局配置
className
string
|-
|额外的 CSS 类名