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HeroUI
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Skeleton 骨架屏

Skeleton 用于展示加载状态，并预览组件的预期形状。

FigmaStorybook源代码样式源代码

引入

import { Skeleton } from '@heroui/react';

用法

文本内容

用户资料

列表项

动画类型

网格

单次闪烁

一种同步的闪烁效果，会一次性扫过所有骨架元素。请在父容器上应用 skeleton--shimmer 类，并将子级 Skeleton 的 animationType 设为 "none"

样式

全局动画配置

你可以通过在应用中定义 --skeleton-animation CSS 变量，为所有 Skeleton 设置默认动画类型：

/* In your global CSS file */
:root {
  /* Possible values: shimmer, pulse, none */
  --skeleton-animation: pulse;
}

/* You can also set different values for light/dark themes */
.light, [data-theme="light"] {
  --skeleton-animation: shimmer;
}

.dark, [data-theme="dark"] {
  --skeleton-animation: pulse;
}

在单个组件上指定 animationType 时，会覆盖上述全局设置。

传入 Tailwind CSS 类

import { Skeleton } from '@heroui/react';

function CustomSkeleton() {
  return (
    <Skeleton className="h-20 w-32 rounded-full" />
  );
}

自定义组件类

若要自定义 Skeleton 的组件类名，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  /* Base skeleton styles */
  .skeleton {
    @apply bg-surface-secondary/50; /* Change base background */
  }

  /* Shimmer animation gradient */
  .skeleton--shimmer:before {
    @apply viasurface; /* Change shimmer gradient color */
  }

  /* Pulse animation */
  .skeleton--pulse {
    @apply animate-pulse opacity-75; /* Customize pulse animation */
  }

  /* No animation variant */
  .skeleton--none {
    @apply opacity-50; /* Style for static skeleton */
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于定制。

CSS 类

Skeleton 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

.skeleton - 包含背景与圆角等基础骨架样式

动画变体类

  • .skeleton--shimmer - 添加带渐变效果的闪烁动画（默认）
  • .skeleton--pulse - 使用 Tailwind 的 animate-pulse 添加脉冲动画
  • .skeleton--none - 无动画的静态骨架

动画

Skeleton 支持三种动画类型，视觉效果各不相同：

闪烁动画

闪烁效果会在骨架元素上移动渐变：

.skeleton--shimmer:before {
  @apply animate-skeleton via-surface-3 absolute inset-0 -translate-x-full
         bg-gradient-to-r from-transparent to-transparent content-[''];
}

闪烁动画在主题中通过以下方式定义：

@theme inline {
  --animate-skeleton: skeleton 2s linear infinite;

  @keyframes skeleton {
    100% {
      transform: translateX(200%);
    }
  }
}

脉冲动画

脉冲动画使用 Tailwind 内置的 animate-pulse 工具类：

.skeleton--pulse {
  @apply animate-pulse;
}

无动画

用于不需要任何动画的静态骨架：

.skeleton--none {
  /* No animation styles applied */
}

API 参考

Skeleton Props

Prop类型默认值描述
animationType"shimmer" | "pulse" | "none""shimmer" 或 CSS 变量Skeleton 的动画类型；也可通过 --skeleton-animation CSS 变量进行全局配置
classNamestring-额外的 CSS 类名

Separator 分隔符

在内容区块之间进行视觉分隔。

Slider 滑块

Slider 允许用户在范围内选择一个或多个值。

本页目录

引入用法文本内容用户资料列表项动画类型网格单次闪烁样式全局动画配置传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类动画变体类动画闪烁动画脉冲动画无动画API 参考Skeleton Props