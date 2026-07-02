向用户展示临时通知与消息，支持自动消失与可定制的放置位置。
在应用根部渲染 Provider。
要自定义 Toast 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
Toast 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
-
.toast — Toast 根容器
-
.toast__region — Toast 区域容器
-
.toast__content — 包裹标题与说明的内容容器
-
.toast__indicator — 图标/指示器容器
-
.toast__title — Toast 标题文本
-
.toast__description — Toast 说明文本
-
.toast__action — 操作按钮容器
-
.toast__close — 关闭按钮容器
-
.toast--default — 默认灰色变体
-
.toast--accent — 强调蓝色变体
-
.toast--success — 成功绿色变体
-
.toast--warning — 警告黄/橙色变体
-
.toast--danger — 危险红色变体
组件支持多种状态：
- 最前：
[data-frontmost] — 应用于堆叠中最上层可见的 Toast
- 索引：
[data-index] — 基于 Toast 在堆叠中的位置
- 放置：
[data-placement="*"] — 基于 Toast 区域的放置位置
|Prop
|类型
|默认值
|描述
placement
"top start" | "top" | "top end" | "bottom start" | "bottom" | "bottom end"
"bottom"
|Toast 区域的放置位置
gap
number
12
|Toast 之间的间距（像素）
maxVisibleToasts
number
3
|同时最多显示的 Toast 数量
scaleFactor
number
0.05
|堆叠 Toast 的缩放系数（0–1）
width
number | string
460
|Toast 宽度（像素或 CSS 值）
queue
ToastQueue<T>
|-
|自定义 Toast 队列实例
children
ReactNode | ((props: {toast: QueuedToast<T>}) => ReactNode)
|-
|自定义渲染函数或子节点
className
string
|-
|附加的 CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
toast
QueuedToast<T>
|-
|来自队列的 Toast 数据（必填）
variant
"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger"
"default"
|Toast 的视觉变体
placement
ToastVariants["placement"]
|-
|放置位置（继承自 Provider）
scaleFactor
number
|-
|缩放系数（继承自 Provider）
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|Toast 内容（ToastContent、ToastIndicator 等）
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|内容（通常为 ToastTitle 与 ToastDescription）
className
string
|-
|附加的 CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
variant
ToastVariants["variant"]
|-
|默认图标的变体
children
ReactNode
|-
|自定义指示图标（默认使用变体图标）
className
string
|-
|附加的 CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|标题文本
className
string
|-
|附加的 CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|说明文本
className
string
|-
|附加的 CSS 类
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|操作按钮内容
className
string
|-
|附加的 CSS 类
|All
Button props
|-
|-
|接受 Button 组件的全部 props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|附加的 CSS 类
|All
CloseButton props
|-
|-
|接受 CloseButton 组件的全部 props
ToastQueue 用于管理
<Toast.Provider> 的状态。状态存放在 React 之外，因此你可以在应用的任意位置触发 Toast。
|Option
|类型
|默认值
|描述
maxVisibleToasts
number
3
|同时最多显示的 Toast 数量（仅视觉）
wrapUpdate
(fn: () => void) => void
|-
|包裹状态更新的函数（例如用于 view transitions）
|Method
|参数
|返回值
|描述
add
(content: T, options?: ToastOptions)
string
|将 Toast 加入队列，返回 Toast key
close
(key: string)
void
|按 key 关闭 Toast
pauseAll
()
void
|暂停所有 Toast 计时器
resumeAll
()
void
|恢复所有 Toast 计时器
clear
()
void
|关闭所有 Toast
subscribe
(fn: () => void)
() => void
|订阅队列变化，返回取消订阅函数
默认
toast 函数提供便捷方法用于显示 Toast：
|Option
|类型
|默认值
|描述
title
ReactNode
|-
|Toast 标题（变体方法的第一个参数）
description
ReactNode
|-
|可选说明文本
variant
"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger"
"default"
|视觉变体
indicator
ReactNode
|-
|自定义指示图标（
null 可隐藏）
actionProps
ButtonProps
|-
|操作按钮 props
isLoading
boolean
false
|使用加载指示替代指示器
timeout
number
4000
|自动消失超时（毫秒）。默认 4000ms（4 秒）。设为
0 表示持久 Toast，不自动消失
onClose
() => void
|-
|Toast 关闭时的回调
|Option
|类型
|默认值
|描述
loading
ReactNode
|-
|Promise pending 时显示的消息
success
ReactNode | ((data: T) => ReactNode)
|-
|成功时显示的消息（可为函数）
error
ReactNode | ((error: Error) => ReactNode)
|-
|失败时显示的消息（可为函数）