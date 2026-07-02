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HeroUI
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组件
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迁移

Drawer 抽屉

用于补充内容与操作的侧滑面板。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { Drawer, Button } from "@heroui/react";

用法

组件结构

import { Drawer, Button } from "@heroui/react";

export default () => (
  <Drawer>
    <Button>Open Drawer</Button>
    <Drawer.Backdrop>
      <Drawer.Content>
        <Drawer.Dialog>
          <Drawer.Handle /> {/* Optional: Drag handle */}
          <Drawer.CloseTrigger /> {/* Optional: Close button */}
          <Drawer.Header>
            <Drawer.Heading />
          </Drawer.Header>
          <Drawer.Body />
          <Drawer.Footer />
        </Drawer.Dialog>
      </Drawer.Content>
    </Drawer.Backdrop>
  </Drawer>
);

位置

遮罩变体

不可关闭

Drawer.Backdrop 上设置 isDismissable={false}，可阻止通过点击外部或拖动关闭。用户必须与抽屉内的操作按钮交互才能关闭。

可滚动内容

Drawer.Body 会使用原生滚动处理溢出。为避免与滚动冲突，拖拽关闭不会在 body 区域生效。

受控状态

带表单

导航抽屉

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { Drawer, Button } from "@heroui/react";

function CustomDrawer() {
  return (
    <Drawer>
      <Button>Open Drawer</Button>
      <Drawer.Backdrop className="bg-black/80">
        <Drawer.Content>
          <Drawer.Dialog className="bg-linear-to-br from-purple-500 to-pink-500 text-white">
            <Drawer.CloseTrigger />
            <Drawer.Header>
              <Drawer.Heading>Custom Styled Drawer</Drawer.Heading>
            </Drawer.Header>
            <Drawer.Body>
              <p>This drawer has custom styling applied via Tailwind classes.</p>
            </Drawer.Body>
            <Drawer.Footer>
              <Button slot="close">Close</Button>
            </Drawer.Footer>
          </Drawer.Dialog>
        </Drawer.Content>
      </Drawer.Backdrop>
    </Drawer>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 Drawer 组件类，可以使用 @layer components 指令。


了解更多

@layer components {
  .drawer__backdrop {
    @apply bg-gradient-to-br from-black/50 to-black/70;
  }

  .drawer__dialog {
    @apply rounded-2xl border border-white/10 shadow-2xl;
  }

  .drawer__header {
    @apply text-center;
  }

  .drawer__close-trigger {
    @apply rounded-full bg-white/10 hover:bg-white/20;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

Drawer 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .drawer__trigger - 打开 Drawer 的触发元素
  • .drawer__backdrop - Drawer 背后的遮罩
  • .drawer__content - Drawer 面板的定位包裹层
  • .drawer__dialog - Drawer 面板本体
  • .drawer__header - 表头区域
  • .drawer__heading - 主标题文本
  • .drawer__body - 可滚动主体内容区域
  • .drawer__footer - 表底操作区域
  • .drawer__handle - 视觉拖拽把手
  • .drawer__close-trigger - 关闭按钮元素

遮罩变体

  • .drawer__backdrop--opaque - 不透明有色遮罩（默认）
  • .drawer__backdrop--blur - 带玻璃效果的模糊遮罩
  • .drawer__backdrop--transparent - 透明遮罩（无叠加层）

位置变体

  • .drawer__content--bottom - 自底边上滑（默认）
  • .drawer__content--top - 自顶边下滑
  • .drawer__content--left - 自左侧滑入
  • .drawer__content--right - 自右侧滑入

对话框变体

  • .drawer__dialog--top - 自顶边下滑
  • .drawer__dialog--bottom - 自底边上滑
  • .drawer__dialog--left - 自左侧滑入
  • .drawer__dialog--right - 自右侧滑入

交互状态

该组件支持以下交互状态：

  • 聚焦:focus-visible[data-focus-visible="true"] — 应用于触发器与关闭按钮
  • 悬停:hover[data-hovered="true"] — 关闭按钮悬停时应用
  • 激活:active[data-pressed="true"] — 触发器与关闭按钮被按压时应用
  • 进入[data-entering] — Drawer 打开动画期间应用
  • 离开[data-exiting] — Drawer 关闭动画期间应用
  • 位置[data-placement="*"] — 根据 Drawer 位置应用（top、bottom、left、right）

API 参考

Drawer

PropType默认值描述
childrenReactNode-触发器与遮罩子元素。
stateUseOverlayStateReturn-受控的叠加层状态。

Drawer.Trigger

PropType默认值描述
childrenReactNode-自定义触发内容。
classNamestring-CSS 类。

Drawer.Backdrop

PropType默认值描述
variant"opaque" | "blur" | "transparent""opaque"遮罩叠加样式。
isDismissablebooleantrue点击遮罩是否关闭。
isKeyboardDismissDisabledbooleanfalse是否禁用 ESC 关闭。
isOpenboolean-受控打开状态。
onOpenChange(isOpen: boolean) => void-打开状态变化时的事件处理函数。
classNamestring | (values) => string-遮罩 CSS 类。

Drawer.Content

PropType默认值描述
placement"top" | "bottom" | "left" | "right""bottom"Drawer 从哪一侧滑入。
classNamestring | (values) => string-Content CSS 类。

Drawer.Dialog

PropType默认值描述
childrenReactNode-对话框内容。
classNamestring-CSS 类。
rolestring"dialog"ARIA role。
aria-labelstring-无障碍标签。
aria-labelledbystring-标签元素 ID。

Drawer.Header

PropType默认值描述
childrenReactNode-表头内容。
classNamestring-CSS 类。

Drawer.Heading

PropType默认值描述
childrenReactNode-标题文本。
classNamestring-CSS 类。

Drawer.Body

PropType默认值描述
childrenReactNode-主体内容。
classNamestring-CSS 类。

Drawer.Footer

PropType默认值描述
childrenReactNode-表底内容。
classNamestring-CSS 类。

Drawer.Handle

PropType默认值描述
classNamestring-CSS 类。

Drawer.CloseTrigger

PropType默认值描述
childrenReactNode-自定义关闭按钮。
classNamestring | (values) => string-CSS 类。

useOverlayState Hook

import { useOverlayState } from "@heroui/react";

const state = useOverlayState({
  defaultOpen: false,
  onOpenChange: (isOpen) => console.log(isOpen),
});

state.isOpen; // Current state
state.open(); // Open drawer
state.close(); // Close drawer
state.toggle(); // Toggle state
state.setOpen(); // Set state directly

无障碍

实现 WAI-ARIA Dialog 模式

  • 焦点陷阱：打开时将焦点锁定在 Drawer 内
  • 键盘：可关闭时 ESC 关闭，Tab 在可聚焦元素间循环
  • 屏幕阅读器：通过 React Aria 提供合适的 ARIA 属性
  • 滚动锁定：打开时禁用 body 滚动
  • 拖拽关闭：支持在把手、表头与表底等区域的指针拖拽手势

DisclosureGroup 折叠面板组

管理多个 Disclosure 的容器，用于协调展开状态。

Dropdown 下拉菜单

下拉菜单展示一组可供用户选择的操作或选项。

本页目录

引入用法组件结构位置遮罩变体不可关闭可滚动内容受控状态带表单导航抽屉样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类遮罩变体位置变体对话框变体交互状态API 参考DrawerDrawer.TriggerDrawer.BackdropDrawer.ContentDrawer.DialogDrawer.HeaderDrawer.HeadingDrawer.BodyDrawer.FooterDrawer.HandleDrawer.CloseTriggeruseOverlayState Hook无障碍