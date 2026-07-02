在
Drawer.Backdrop 上设置
isDismissable={false}，可阻止通过点击外部或拖动关闭。用户必须与抽屉内的操作按钮交互才能关闭。
Drawer.Body 会使用原生滚动处理溢出。为避免与滚动冲突，拖拽关闭不会在 body 区域生效。
若要自定义 Drawer 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
Drawer 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
-
.drawer__trigger - 打开 Drawer 的触发元素
-
.drawer__backdrop - Drawer 背后的遮罩
-
.drawer__content - Drawer 面板的定位包裹层
-
.drawer__dialog - Drawer 面板本体
-
.drawer__header - 表头区域
-
.drawer__heading - 主标题文本
-
.drawer__body - 可滚动主体内容区域
-
.drawer__footer - 表底操作区域
-
.drawer__handle - 视觉拖拽把手
-
.drawer__close-trigger - 关闭按钮元素
-
.drawer__backdrop--opaque - 不透明有色遮罩（默认）
-
.drawer__backdrop--blur - 带玻璃效果的模糊遮罩
-
.drawer__backdrop--transparent - 透明遮罩（无叠加层）
-
.drawer__content--bottom - 自底边上滑（默认）
-
.drawer__content--top - 自顶边下滑
-
.drawer__content--left - 自左侧滑入
-
.drawer__content--right - 自右侧滑入
-
.drawer__dialog--top - 自顶边下滑
-
.drawer__dialog--bottom - 自底边上滑
-
.drawer__dialog--left - 自左侧滑入
-
.drawer__dialog--right - 自右侧滑入
该组件支持以下交互状态：
- 聚焦：
:focus-visible 或
[data-focus-visible="true"] — 应用于触发器与关闭按钮
- 悬停：
:hover 或
[data-hovered="true"] — 关闭按钮悬停时应用
- 激活：
:active 或
[data-pressed="true"] — 触发器与关闭按钮被按压时应用
- 进入：
[data-entering] — Drawer 打开动画期间应用
- 离开：
[data-exiting] — Drawer 关闭动画期间应用
- 位置：
[data-placement="*"] — 根据 Drawer 位置应用（top、bottom、left、right）
|Prop
|Type
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|触发器与遮罩子元素。
state
UseOverlayStateReturn
|-
|受控的叠加层状态。
|Prop
|Type
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|自定义触发内容。
className
string
|-
|CSS 类。
|Prop
|Type
|默认值
|描述
variant
"opaque" | "blur" | "transparent"
"opaque"
|遮罩叠加样式。
isDismissable
boolean
true
|点击遮罩是否关闭。
isKeyboardDismissDisabled
boolean
false
|是否禁用 ESC 关闭。
isOpen
boolean
|-
|受控打开状态。
onOpenChange
(isOpen: boolean) => void
|-
|打开状态变化时的事件处理函数。
className
string | (values) => string
|-
|遮罩 CSS 类。
|Prop
|Type
|默认值
|描述
placement
"top" | "bottom" | "left" | "right"
"bottom"
|Drawer 从哪一侧滑入。
className
string | (values) => string
|-
|Content CSS 类。
|Prop
|Type
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|对话框内容。
className
string
|-
|CSS 类。
role
string
"dialog"
|ARIA role。
aria-label
string
|-
|无障碍标签。
aria-labelledby
string
|-
|标签元素 ID。
|Prop
|Type
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|表头内容。
className
string
|-
|CSS 类。
|Prop
|Type
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|标题文本。
className
string
|-
|CSS 类。
|Prop
|Type
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|主体内容。
className
string
|-
|CSS 类。
|Prop
|Type
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|表底内容。
className
string
|-
|CSS 类。
|Prop
|Type
|默认值
|描述
className
string
|-
|CSS 类。
|Prop
|Type
|默认值
|描述
children
ReactNode
|-
|自定义关闭按钮。
className
string | (values) => string
|-
|CSS 类。
实现 WAI-ARIA Dialog 模式：
- 焦点陷阱：打开时将焦点锁定在 Drawer 内
- 键盘：可关闭时
ESC 关闭，
Tab 在可聚焦元素间循环
- 屏幕阅读器：通过 React Aria 提供合适的 ARIA 属性
- 滚动锁定：打开时禁用 body 滚动
- 拖拽关闭：支持在把手、表头与表底等区域的指针拖拽手势