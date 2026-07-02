TimeField 时间字段
基于 React Aria TimeField 的时间输入字段，包含标签、说明与校验。
引入
用法
组件结构
TimeField 将标签、时间输入、说明与错误信息组合为单个无障碍组件。
带描述
必填字段
校验
配合
FieldError，使用
isInvalid 展示校验信息。
带校验
TimeField 支持使用
minValue、
maxValue 及自定义校验逻辑。
受控
通过控制
value 与其它组件或状态管理同步。
禁用状态
带图标
通过前缀或后缀图标增强时间输入。
全宽
在 Surface 中
在 Surface 内使用时，请在
TimeField.Group 上使用
variant="secondary"，以应用适合表面背景的低强调变体。
表单示例
包含校验与提交的完整表单示例。
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
TimeField 的默认样式很轻量。覆盖
.time-field 类即可自定义容器样式。
CSS 类
.time-field– 轻量样式的根容器（
flex flex-col gap-1）
说明： 子组件（Label、Description、FieldError）拥有各自的 CSS 类与样式。自定义方式请参阅对应文档。
TimeField.Group的样式见下文 API 参考。
交互状态
TimeField 会根据状态自动设置以下 data 属性：
- 无效：
[data-invalid="true"]或
[aria-invalid="true"]– 无效时自动隐藏 description 插槽
- 必填：
[data-required="true"]– 当
isRequired为 true 时添加
- 禁用：
[data-disabled="true"]– 当
isDisabled为 true 时添加
- 焦点在内：
[data-focus-within="true"]– 任一子输入聚焦时添加
API 参考
TimeField Props
TimeField 继承 React Aria TimeField 的全部 props。
Base Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | (values: TimeFieldRenderProps) => React.ReactNode
|-
|子组件（Label、TimeField.Group 等）或渲染函数。
className
string | (values: TimeFieldRenderProps) => string
|-
|用于样式的 CSS 类，支持渲染 prop。
style
React.CSSProperties | (values: TimeFieldRenderProps) => React.CSSProperties
|-
|内联样式，支持渲染 prop。
fullWidth
boolean
false
|时间字段是否占满容器宽度。
id
string
|-
|元素的唯一 id。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, TimeFieldRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Value Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
TimeValue | null
|-
|当前值（受控）。类型见
@internationalized/date。
defaultValue
TimeValue | null
|-
|默认值（非受控）。类型见
@internationalized/date。
onChange
(value: TimeValue | null) => void
|-
|值变化时触发的事件处理函数。
placeholderValue
TimeValue | null
|-
|影响占位符格式的占位时间；默认随小时制为 12:00 AM 或 00:00。
Validation Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isRequired
boolean
false
|是否在提交表单前要求用户输入。
isInvalid
boolean
|-
|值是否无效。
minValue
TimeValue | null
|-
|用户可选择最早时间。类型见
@internationalized/date。
maxValue
TimeValue | null
|-
|用户可选择最晚时间。类型见
@internationalized/date。
validate
(value: TimeValue) => ValidationError | true | null | undefined
|-
|自定义校验函数。
validationBehavior
'native' | 'aria'
'native'
|使用原生 HTML 表单校验还是 ARIA 属性。
Format Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
granularity
'hour' | 'minute' | 'second'
'minute'
|时间选择器显示的最小单位。
hourCycle
12 | 24
|-
|以 12 或 24 小时制显示时间；默认由语言环境决定。
hideTimeZone
boolean
false
|是否隐藏时区缩写。
shouldForceLeadingZeros
boolean
|-
|是否始终为小时字段显示前导零；默认由语言环境决定。
State Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用输入。
isReadOnly
boolean
|-
|是否可选中但不可修改。
Form Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
name
string
|-
|输入元素的 name，用于 HTML 表单提交；以 ISO 8601 字符串提交。
autoFocus
boolean
|-
|是否在渲染后自动聚焦该元素。
Accessibility Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
aria-label
string
|-
|无可见标签时的无障碍标签。
aria-labelledby
string
|-
|标注该字段的元素 id。
aria-describedby
string
|-
|描述该字段的元素 id。
aria-details
string
|-
|包含额外详情的元素 id。
组合组件
TimeField 与以下独立组件配合使用，请分别导入并直接使用：
- Label – 来自
@heroui/react的字段标签
- TimeField.Group – 时间输入分组（详见下文）
- TimeField.Input – 来自
@heroui/react的分段位编辑输入
- TimeField.Segment – 单个时间段位（时、分、秒等）
- TimeField.Prefix / TimeField.Suffix – 输入组的前缀与后缀插槽
- Description – 来自
@heroui/react的辅助说明
- FieldError – 来自
@heroui/react的校验错误信息
这些组件各自有独立的 props API。在 TimeField 中直接组合使用：
TimeValue 类型
TimeField 使用
@internationalized/date 中的类型：
Time– 仅时间（时、分、秒）
CalendarDateTime– 含日期与时间、不含时区（TimeField 仅展示时间部分）
ZonedDateTime– 含日期、时间与时区（TimeField 仅展示时间部分）
示例：
说明： TimeField 使用
@internationalized/date进行时间处理、解析与类型定义。更多类型与函数见 Internationalized Date 文档。
TimeFieldRenderProps
对
className、
style 或
children 使用渲染 prop 时，可使用以下值：
|Prop
|类型
|描述
isDisabled
boolean
|字段是否禁用。
isInvalid
boolean
|字段当前是否无效。
isReadOnly
boolean
|字段是否只读。
isRequired
boolean
|字段是否必填。
isFocused
boolean
|字段是否聚焦。
isFocusWithin
boolean
|是否有子元素聚焦。
isFocusVisible
boolean
|焦点是否可见（键盘导航）。
TimeField.Group Props
TimeField.Group 继承 React Aria
Group 的全部 props，并额外支持：
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|视觉变体。
primary 为默认带阴影样式；
secondary 为低强调、无阴影，适合用于 Surface。
TimeField.Input Props
TimeField.Input 继承 React Aria
DateInput 的全部 props，并额外支持：
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|输入的视觉变体。
primary 为默认带阴影样式；
secondary 为低强调、无阴影，适合用于 Surface。
TimeField.Input 接受渲染函数作为子节点，函数接收日期段位；每个段位表示时间的一部分（时、分、秒等）。
TimeField.Segment Props
TimeField.Segment 继承 React Aria
DateSegment 的全部 props：
|Prop
|类型
|默认值
|描述
segment
DateSegment
|-
|来自 TimeField.Input 渲染函数的
DateSegment 对象。
className
string
|-
|与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
TimeField.Prefix Props
TimeField.Prefix 接受标准 HTML
div 属性：
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|前缀插槽中要显示的内容。
TimeField.Suffix Props
TimeField.Suffix 接受标准 HTML
div 属性：
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
children
ReactNode
|-
|后缀插槽中要显示的内容。
TimeField.Group 样式
自定义组件类
基础类作用于所有实例，可通过
@layer components 一次性覆盖。
TimeField.Group CSS 类
.date-input-group– 根容器样式
.date-input-group__input– 输入包裹层样式
.date-input-group__segment– 单个时间段位样式
.date-input-group__prefix– 前缀元素样式
.date-input-group__suffix– 后缀元素样式
TimeField.Group 交互状态
- 悬停：
:hover或
[data-hovered="true"]
- 焦点在内：
[data-focus-within="true"]或
:focus-within
- 无效：
[data-invalid="true"]（同时与
aria-invalid同步）
- 禁用：
[data-disabled="true"]或
[aria-disabled="true"]
- 段位聚焦：段位上的
:focus或
[data-focused="true"]
- 段位占位符：段位上的
[data-placeholder="true"]