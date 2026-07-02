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TimeField 时间字段

基于 React Aria TimeField 的时间输入字段，包含标签、说明与校验。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { TimeField } from '@heroui/react';

用法

组件结构

import {TimeField, Label, Description, FieldError} from '@heroui/react';

export default () => (
  <TimeField>
    <Label />
    <TimeField.Group>
      <TimeField.Input>
        {(segment) => <TimeField.Segment segment={segment} />}
      </TimeField.Input>
    </TimeField.Group>
    <Description />
    <FieldError />
  </TimeField>
)

TimeField 将标签、时间输入、说明与错误信息组合为单个无障碍组件。

带描述

必填字段

校验

配合 FieldError，使用 isInvalid 展示校验信息。

带校验

TimeField 支持使用 minValuemaxValue 及自定义校验逻辑。

受控

通过控制 value 与其它组件或状态管理同步。

禁用状态

带图标

通过前缀或后缀图标增强时间输入。

全宽

在 Surface 中

Surface 内使用时，请在 TimeField.Group 上使用 variant="secondary"，以应用适合表面背景的低强调变体。

表单示例

包含校验与提交的完整表单示例。

自定义渲染函数

样式

传入 Tailwind CSS 类

import {TimeField, Label, Description} from '@heroui/react';

function CustomTimeField() {
  return (
    <TimeField className="gap-2 rounded-xl border border-border/60 bg-surface p-4 shadow-sm">
      <Label className="text-sm font-semibold text-default-700">
        Appointment time
      </Label>
      <TimeField.Group className="rounded-lg border border-border/60 bg-surface px-3 py-2">
        <TimeField.Input>
          {(segment) => <TimeField.Segment segment={segment} />}
        </TimeField.Input>
      </TimeField.Group>
      <Description className="text-xs text-default-500">
        Select a time for your appointment.
      </Description>
    </TimeField>
  );
}

自定义组件类

TimeField 的默认样式很轻量。覆盖 .time-field 类即可自定义容器样式。

@layer components {
  .time-field {
    @apply flex flex-col gap-1;

    &[data-invalid="true"],
    &[aria-invalid="true"] {
      [data-slot="description"] {
        @apply hidden;
      }
    }

    [data-slot="label"] {
      @apply w-fit;
    }

    [data-slot="description"] {
      @apply px-1;
    }
  }
}

CSS 类

  • .time-field – 轻量样式的根容器（flex flex-col gap-1

说明： 子组件（LabelDescriptionFieldError）拥有各自的 CSS 类与样式。自定义方式请参阅对应文档。TimeField.Group 的样式见下文 API 参考。

交互状态

TimeField 会根据状态自动设置以下 data 属性：

  • 无效[data-invalid="true"][aria-invalid="true"] – 无效时自动隐藏 description 插槽
  • 必填[data-required="true"] – 当 isRequired 为 true 时添加
  • 禁用[data-disabled="true"] – 当 isDisabled 为 true 时添加
  • 焦点在内[data-focus-within="true"] – 任一子输入聚焦时添加

API 参考

TimeField Props

TimeField 继承 React Aria TimeField 的全部 props。

Base Props

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode | (values: TimeFieldRenderProps) => React.ReactNode-子组件（Label、TimeField.Group 等）或渲染函数。
classNamestring | (values: TimeFieldRenderProps) => string-用于样式的 CSS 类，支持渲染 prop。
styleReact.CSSProperties | (values: TimeFieldRenderProps) => React.CSSProperties-内联样式，支持渲染 prop。
fullWidthbooleanfalse时间字段是否占满容器宽度。
idstring-元素的唯一 id。
renderDOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, TimeFieldRenderProps>-使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

Value Props

Prop类型默认值描述
valueTimeValue | null-当前值（受控）。类型见 @internationalized/date
defaultValueTimeValue | null-默认值（非受控）。类型见 @internationalized/date
onChange(value: TimeValue | null) => void-值变化时触发的事件处理函数。
placeholderValueTimeValue | null-影响占位符格式的占位时间；默认随小时制为 12:00 AM 或 00:00。

Validation Props

Prop类型默认值描述
isRequiredbooleanfalse是否在提交表单前要求用户输入。
isInvalidboolean-值是否无效。
minValueTimeValue | null-用户可选择最早时间。类型见 @internationalized/date
maxValueTimeValue | null-用户可选择最晚时间。类型见 @internationalized/date
validate(value: TimeValue) => ValidationError | true | null | undefined-自定义校验函数。
validationBehavior'native' | 'aria''native'使用原生 HTML 表单校验还是 ARIA 属性。

Format Props

Prop类型默认值描述
granularity'hour' | 'minute' | 'second''minute'时间选择器显示的最小单位。
hourCycle12 | 24-以 12 或 24 小时制显示时间；默认由语言环境决定。
hideTimeZonebooleanfalse是否隐藏时区缩写。
shouldForceLeadingZerosboolean-是否始终为小时字段显示前导零；默认由语言环境决定。

State Props

Prop类型默认值描述
isDisabledboolean-是否禁用输入。
isReadOnlyboolean-是否可选中但不可修改。

Form Props

Prop类型默认值描述
namestring-输入元素的 name，用于 HTML 表单提交；以 ISO 8601 字符串提交。
autoFocusboolean-是否在渲染后自动聚焦该元素。

Accessibility Props

Prop类型默认值描述
aria-labelstring-无可见标签时的无障碍标签。
aria-labelledbystring-标注该字段的元素 id。
aria-describedbystring-描述该字段的元素 id。
aria-detailsstring-包含额外详情的元素 id。

组合组件

TimeField 与以下独立组件配合使用，请分别导入并直接使用：

  • Label – 来自 @heroui/react 的字段标签
  • TimeField.Group – 时间输入分组（详见下文）
  • TimeField.Input – 来自 @heroui/react 的分段位编辑输入
  • TimeField.Segment – 单个时间段位（时、分、秒等）
  • TimeField.Prefix / TimeField.Suffix – 输入组的前缀与后缀插槽
  • Description – 来自 @heroui/react 的辅助说明
  • FieldError – 来自 @heroui/react 的校验错误信息

这些组件各自有独立的 props API。在 TimeField 中直接组合使用：

import {parseTime} from '@internationalized/date';
import {TimeField, Label, Description, FieldError} from '@heroui/react';

<TimeField
  isRequired
  isInvalid={hasError}
  minValue={parseTime('09:00')}
  maxValue={parseTime('17:00')}
  value={time}
  onChange={setTime}
>
  <Label>Appointment Time</Label>
  <TimeField.Group>
    <TimeField.Input>
      {(segment) => <TimeField.Segment segment={segment} />}
    </TimeField.Input>
  </TimeField.Group>
  <Description>Select a time between 9:00 AM and 5:00 PM.</Description>
  <FieldError>Please select a valid time.</FieldError>
</TimeField>

TimeValue 类型

TimeField 使用 @internationalized/date 中的类型：

  • Time – 仅时间（时、分、秒）
  • CalendarDateTime – 含日期与时间、不含时区（TimeField 仅展示时间部分）
  • ZonedDateTime – 含日期、时间与时区（TimeField 仅展示时间部分）

示例：

import {parseTime, Time, getLocalTimeZone, now} from '@internationalized/date';

// Parse from string
const time = parseTime('14:30');

// Create from current time
const currentTime = now(getLocalTimeZone());
const timeValue = new Time(currentTime.hour, currentTime.minute, currentTime.second);

// Use in TimeField
<TimeField value={time} onChange={setTime}>
  {/* ... */}
</TimeField>

说明： TimeField 使用 @internationalized/date 进行时间处理、解析与类型定义。更多类型与函数见 Internationalized Date 文档

TimeFieldRenderProps

classNamestylechildren 使用渲染 prop 时，可使用以下值：

Prop类型描述
isDisabledboolean字段是否禁用。
isInvalidboolean字段当前是否无效。
isReadOnlyboolean字段是否只读。
isRequiredboolean字段是否必填。
isFocusedboolean字段是否聚焦。
isFocusWithinboolean是否有子元素聚焦。
isFocusVisibleboolean焦点是否可见（键盘导航）。

TimeField.Group Props

TimeField.Group 继承 React Aria Group 的全部 props，并额外支持：

Prop类型默认值描述
classNamestring-与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
variant"primary" | "secondary""primary"视觉变体。primary 为默认带阴影样式；secondary 为低强调、无阴影，适合用于 Surface。

TimeField.Input Props

TimeField.Input 继承 React Aria DateInput 的全部 props，并额外支持：

Prop类型默认值描述
classNamestring-与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
variant"primary" | "secondary""primary"输入的视觉变体。primary 为默认带阴影样式；secondary 为低强调、无阴影，适合用于 Surface。

TimeField.Input 接受渲染函数作为子节点，函数接收日期段位；每个段位表示时间的一部分（时、分、秒等）。

TimeField.Segment Props

TimeField.Segment 继承 React Aria DateSegment 的全部 props：

Prop类型默认值描述
segmentDateSegment-来自 TimeField.Input 渲染函数的 DateSegment 对象。
classNamestring-与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。

TimeField.Prefix Props

TimeField.Prefix 接受标准 HTML div 属性：

Prop类型默认值描述
classNamestring-与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
childrenReactNode-前缀插槽中要显示的内容。

TimeField.Suffix Props

TimeField.Suffix 接受标准 HTML div 属性：

Prop类型默认值描述
classNamestring-与组件样式合并的 Tailwind CSS 类。
childrenReactNode-后缀插槽中要显示的内容。

TimeField.Group 样式

自定义组件类

基础类作用于所有实例，可通过 @layer components 一次性覆盖。

@layer components {
  .date-input-group {
    @apply inline-flex h-9 items-center overflow-hidden rounded-field border bg-field text-sm text-field-foreground shadow-field outline-none;

    &:hover,
    &[data-hovered="true"] {
      @apply bg-field-hover;
    }

    &[data-focus-within="true"],
    &:focus-within {
      @apply status-focused-field;
    }

    &[data-invalid="true"] {
      @apply status-invalid-field;
    }

    &[data-disabled="true"],
    &[aria-disabled="true"] {
      @apply status-disabled;
    }
  }

  .date-input-group__input {
    @apply flex flex-1 items-center gap-px rounded-none border-0 bg-transparent px-3 py-2 shadow-none outline-none;
  }

  .date-input-group__segment {
    @apply inline-block rounded-md px-0.5 text-end tabular-nums outline-none;

    &:focus,
    &[data-focused="true"] {
      @apply bg-accent-soft text-accent-soft-foreground;
    }
  }

  .date-input-group__prefix,
  .date-input-group__suffix {
    @apply pointer-events-none shrink-0 text-field-placeholder flex items-center;
  }
}

TimeField.Group CSS 类

  • .date-input-group – 根容器样式
  • .date-input-group__input – 输入包裹层样式
  • .date-input-group__segment – 单个时间段位样式
  • .date-input-group__prefix – 前缀元素样式
  • .date-input-group__suffix – 后缀元素样式

TimeField.Group 交互状态

  • 悬停:hover[data-hovered="true"]
  • 焦点在内[data-focus-within="true"]:focus-within
  • 无效[data-invalid="true"]（同时与 aria-invalid 同步）
  • 禁用[data-disabled="true"][aria-disabled="true"]
  • 段位聚焦：段位上的 :focus[data-focused="true"]
  • 段位占位符：段位上的 [data-placeholder="true"]

TextArea 多行文本框

原语级多行文本输入组件，可接受标准 HTML 属性。

Toast 轻提示

向用户展示临时通知与消息，支持自动消失与可定制的放置位置。

本页目录

引入用法组件结构带描述必填字段校验带校验受控禁用状态带图标全宽在 Surface 中表单示例自定义渲染函数样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类交互状态API 参考TimeField PropsBase PropsValue PropsValidation PropsFormat PropsState PropsForm PropsAccessibility Props组合组件TimeValue 类型TimeFieldRenderPropsTimeField.Group PropsTimeField.Input PropsTimeField.Segment PropsTimeField.Prefix PropsTimeField.Suffix PropsTimeField.Group 样式自定义组件类TimeField.Group CSS 类TimeField.Group 交互状态