Alert 警告
向用户展示重要消息与通知，并提供状态指示。
引入
用法
组件结构
导入 Alert 组件后，可通过点语法访问所有子部分。
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 Alert 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Alert 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.alert— Alert 根容器
.alert__indicator— 图标/指示器容器
.alert__content— 包裹标题与说明的内容容器
.alert__title— Alert 标题文本
.alert__description— Alert 说明文本
状态变体类
.alert--default— 默认灰色状态
.alert--accent— 强调蓝色状态
.alert--success— 成功绿色状态
.alert--warning— 警告黄/橙色状态
.alert--danger— 危险红色状态
交互状态
Alert 主要用于信息展示，基础组件本身通常没有交互状态；但它可以包含按钮或关闭按钮等交互元素。
API 参考
Alert Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
status
"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger"
"default"
|Alert 的视觉状态
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|Alert 内容
Alert.Indicator Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|自定义指示图标（默认显示状态图标）
Alert.Content Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|内容（通常为 Title 与 Description）
Alert.Title Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|Alert 标题文本
Alert.Description Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|附加的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|Alert 说明文本