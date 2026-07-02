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HeroUI
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Alert 警告

向用户展示重要消息与通知，并提供状态指示。

FigmaStorybook源代码样式源代码

引入

import { Alert } from '@heroui/react';

用法

组件结构

导入 Alert 组件后，可通过点语法访问所有子部分。

import { Alert } from '@heroui/react';

export default () => (
  <Alert>
    <Alert.Indicator />
    <Alert.Content>
      <Alert.Title />
      <Alert.Description />
    </Alert.Content>
  </Alert>
)

样式

传入 Tailwind CSS 类

import { Alert } from "@heroui/react";

function CustomAlert() {
  return (
    <Alert className="border-2 border-blue-500 rounded-xl" status="accent">
      <Alert.Indicator className="text-blue-600" />
      <Alert.Content className="gap-1">
        <Alert.Title className="font-bold text-lg">Custom Alert</Alert.Title>
        <Alert.Description className="text-sm opacity-80">
          This alert has custom styling applied
        </Alert.Description>
      </Alert.Content>
    </Alert>
  );
}

自定义组件类

要自定义 Alert 的组件类，可使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .alert {
    @apply rounded-2xl shadow-lg;
  }

  .alert__title {
    @apply font-bold text-lg;
  }

  .alert--danger {
    @apply border-l-4 border-red-600;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

Alert 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .alert — Alert 根容器
  • .alert__indicator — 图标/指示器容器
  • .alert__content — 包裹标题与说明的内容容器
  • .alert__title — Alert 标题文本
  • .alert__description — Alert 说明文本

状态变体类

  • .alert--default — 默认灰色状态
  • .alert--accent — 强调蓝色状态
  • .alert--success — 成功绿色状态
  • .alert--warning — 警告黄/橙色状态
  • .alert--danger — 危险红色状态

交互状态

Alert 主要用于信息展示，基础组件本身通常没有交互状态；但它可以包含按钮或关闭按钮等交互元素。

API 参考

Alert Props

Prop类型默认值描述
status"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger""default"Alert 的视觉状态
classNamestring-附加的 CSS 类
childrenReactNode-Alert 内容

Alert.Indicator Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-附加的 CSS 类
childrenReactNode-自定义指示图标（默认显示状态图标）

Alert.Content Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-附加的 CSS 类
childrenReactNode-内容（通常为 Title 与 Description）

Alert.Title Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-附加的 CSS 类
childrenReactNode-Alert 标题文本

Alert.Description Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-附加的 CSS 类
childrenReactNode-Alert 说明文本

Accordion 手风琴

用于在紧凑空间中组织信息的可折叠内容面板。

AlertDialog 警告对话框

用于关键确认的模态对话框，需要用户关注并执行明确操作。

本页目录

引入用法组件结构样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类状态变体类交互状态API 参考Alert PropsAlert.Indicator PropsAlert.Content PropsAlert.Title PropsAlert.Description Props