NumberField 数字输入框
数字输入字段，包含增减按钮、校验与国际化格式化能力。
引入
用法
组件结构
NumberField 允许用户输入数值，并可选择是否显示增减按钮。它支持国际化格式化、校验与键盘导航。
带说明
必填字段
校验
将
isInvalid 与
FieldError 配合使用，以展示校验信息。
受控
控制值以与其他组件同步，或执行自定义格式化。
带校验
在受控数值的基础上实现自定义校验逻辑。
步进值
配置增减步进值，以实现更精确的控制。
格式化选项
将数字格式化为货币、百分比、小数或单位，并支持国际化。
自定义图标
自定义增减按钮的图标。
搭配 Chevron
在纵向布局中使用 chevron 图标，以获得不同的视觉风格。
禁用状态
全宽
变体
NumberField 支持两种视觉变体：
primary（默认）— 带阴影的标准样式，适用于大多数场景
secondary— 低强调、无阴影的变体，适合用在 Surface 组件内
在 Surface 内
在 Surface 内使用时，请使用
variant="secondary"，以应用适合表面背景的低强调变体。
表单示例
包含校验与提交处理的完整表单集成示例。
自定义渲染函数
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
NumberField 使用可自定义的 CSS 类。你可以覆盖这些类名以匹配自己的设计系统。
CSS 类
.number-field– 根容器，样式非常克制（
flex flex-col gap-1）
.number-field__group– 输入与按钮的容器，包含边框与背景样式
.number-field__input– 数字输入字段
.number-field__increment-button– 用于增加数值的按钮
.number-field__decrement-button– 用于减少数值的按钮
.number-field--primary– 带阴影的主变体（默认）
.number-field--secondary– 无阴影的次变体，适合用在 surface 上
说明： 子组件（Label、Description、FieldError）拥有各自的 CSS 类与样式。自定义方式请参见对应文档。
交互状态
NumberField 会根据状态自动管理以下 data 属性：
- Invalid：
[data-invalid="true"]或
[aria-invalid="true"]– 无效时会自动隐藏 description 插槽
- Disabled：
[data-disabled="true"]– 当
isDisabled为 true 时应用
- Focus Within：
[data-focus-within="true"]– 当输入框或按钮聚焦时应用
- Focus Visible：
[data-focus-visible="true"]– 当焦点可见（键盘导航）时应用
- Hovered：
[data-hovered="true"]– 当悬停在按钮上时应用
更多属性可通过渲染 prop 获得（见下方的 NumberFieldRenderProps）。
API 参考
NumberField Props
NumberField 继承 React Aria NumberField 组件的全部 props。
Base Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | (values: NumberFieldRenderProps) => React.ReactNode
|-
|子组件（Label、Group、Input 等）或渲染函数。
className
string | (values: NumberFieldRenderProps) => string
|-
|用于样式的 CSS 类，支持渲染 prop。
style
React.CSSProperties | (values: NumberFieldRenderProps) => React.CSSProperties
|-
|行内样式，支持渲染 prop。
fullWidth
boolean
false
|数字字段是否占满容器宽度
id
string
|-
|元素的唯一标识符。
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|组件的视觉变体。
primary 为默认带阴影样式。
secondary 为低强调、无阴影变体，适合用在 surface 上。
render
DOMRenderFunction<keyof React.JSX.IntrinsicElements, NumberFieldRenderProps>
|-
|使用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
Value Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
value
number
|-
|当前值（受控）。
defaultValue
number
|-
|默认值（非受控）。
onChange
(value: number | undefined) => void
|-
|值变化时触发的事件处理函数。
Formatting Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
formatOptions
Intl.NumberFormatOptions
|-
|数字格式化选项（货币、百分比、小数、单位等）。
locale
string
|-
|数字格式化的区域设置。
Validation Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isRequired
boolean
false
|提交表单前是否要求用户输入。
isInvalid
boolean
|-
|当前值是否无效。
validate
(value: number) => ValidationError | true | null | undefined
|-
|自定义校验函数。
validationBehavior
'native' | 'aria'
'native'
|使用原生 HTML 表单校验或 ARIA 属性。
validationErrors
string[]
|-
|服务端校验错误。
Range Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
minValue
number
|-
|允许的最小值。
maxValue
number
|-
|允许的最大值。
step
number
1
|增减操作的步进值。
State Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用输入。
isReadOnly
boolean
|-
|是否可选中但不可修改。
Form Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
name
string
|-
|input 元素的名称，用于 HTML 表单提交。
autoFocus
boolean
|-
|元素渲染后是否应获得焦点。
Accessibility Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
aria-label
string
|-
|没有可见标签时的无障碍标签。
aria-labelledby
string
|-
|用于标注该字段的元素 ID。
aria-describedby
string
|-
|用于描述该字段的元素 ID。
aria-details
string
|-
|包含更多详情的元素 ID。
Composition Components
NumberField 需要与以下独立组件组合使用，请分别导入并直接使用：
- NumberField.Group – 输入与按钮的容器
- NumberField.Input – 数字输入字段
- NumberField.IncrementButton – 用于增加数值的按钮
- NumberField.DecrementButton – 用于减少数值的按钮
- Label – 字段标签组件（
@heroui/react）
- Description – 辅助说明文本组件（
@heroui/react）
- FieldError – 校验错误信息组件（
@heroui/react）
这些组件各自拥有 props API。请直接在 NumberField 内组合使用：
NumberField.Group Props
NumberField.Group 继承 React Aria Group 组件的 props。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | (values: GroupRenderProps) => React.ReactNode
|-
|子组件（Input、Buttons）或渲染函数。
className
string | (values: GroupRenderProps) => string
|-
|用于样式的 CSS 类。
NumberField.Input Props
NumberField.Input 继承 React Aria Input 组件的 props。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|用于样式的 CSS 类。
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|输入的视觉变体。
primary 为默认带阴影样式。
secondary 为低强调、无阴影变体，适合用在 surface 上。
NumberField.IncrementButton Props
NumberField.IncrementButton 继承 React Aria Button 组件的 props。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
<IconPlus />
|按钮的图标或内容。默认为加号图标。
className
string
|-
|用于样式的 CSS 类。
slot
"increment"
"increment"
|必须设置为
"increment"（会自动设置）。
NumberField.DecrementButton Props
NumberField.DecrementButton 继承 React Aria Button 组件的 props。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
<IconMinus />
|按钮的图标或内容。默认为减号图标。
className
string
|-
|用于样式的 CSS 类。
slot
"decrement"
"decrement"
|必须设置为
"decrement"（会自动设置）。
NumberFieldRenderProps
在
className、
style 或
children 上使用渲染 prop 时，可使用以下值：
|Prop
|类型
|描述
isDisabled
boolean
|字段是否禁用。
isInvalid
boolean
|字段当前是否无效。
isReadOnly
boolean
|字段是否只读。
isRequired
boolean
|字段是否必填。
isFocused
boolean
|字段是否聚焦（已弃用，请使用
isFocusWithin）。
isFocusWithin
boolean
|是否有任意子元素聚焦。
isFocusVisible
boolean
|是否为可见焦点（键盘导航）。
value
number | undefined
|当前值。
minValue
number | undefined
|允许的最小值。
maxValue
number | undefined
|允许的最大值。
step
number
|增减步进值。