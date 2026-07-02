Autocomplete 自动完成
自动完成将选择与过滤结合，让用户可以搜索并从选项列表中选择。
引入
用法
组件结构
导入 Autocomplete 组件后，可通过点语法访问各个子部分。
带描述
多选
分组
含禁用选项
允许空集合
allowsEmptyCollection prop 让自动完成在集合中没有任何条目时仍可使用。适用于列表初始可能为空，或过滤后没有结果等场景。
自定义指示器
必填
全宽
变体
Autocomplete 支持两种视觉变体：
primary（默认）— 带阴影的标准样式，适用于大多数场景
secondary— 低强调、无阴影，适合用于 Surface 组件
在 Surface 中
在 Surface 内使用时，请使用
variant="secondary"，以应用适合表面背景的低强调变体。
自定义值
你可以使用渲染 prop 自定义展示的值：
受控
受控多选
受控展开状态
异步过滤
虚拟化
Autocomplete 通过 Virtualizer 支持虚拟化，仅渲染视口内可见的行，从而高效展示大数据集。
禁用
进阶示例
用户选择
用户多选
地点搜索
Tag Group 选择
邮件收件人
样式
传入 Tailwind CSS 类
自定义组件类
要自定义 Autocomplete 的组件类，可使用
@layer components 指令。
了解更多.
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Autocomplete 使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.autocomplete- 自动完成根容器
.autocomplete__trigger- 触发自动完成的按钮
.autocomplete__value- 显示的值或占位符
.autocomplete__clear-button- 清除已选值的按钮
.autocomplete__indicator- 下拉指示图标
.autocomplete__popover- 弹出层容器
.autocomplete__popover-dialog- 弹出层内部的 dialog 包裹层，用于焦点管理（与 Popover 行为一致）
.autocomplete__filter- 过滤区域包裹层
变体类
.autocomplete--primary- 主变体，带阴影（默认）
.autocomplete--secondary- 次变体，无阴影，适合用于 Surface
状态类
.autocomplete[data-invalid="true"]- 无效状态
.autocomplete__trigger[data-focus-visible="true"]- 触发器聚焦状态
.autocomplete__trigger[data-disabled="true"]- 触发器禁用状态
.autocomplete__value[data-placeholder="true"]- 占位符状态
.autocomplete__clear-button[data-empty="true"]- 无选中时隐藏清除按钮
.autocomplete__indicator[data-open="true"]- 展开时的指示器状态
交互状态
组件同时支持 CSS 伪类与 data 属性，便于灵活编写样式：
- 悬停：触发器上
:hover或
[data-hovered="true"]
- 聚焦：触发器上
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]
- 禁用：自动完成上
:disabled或
[data-disabled="true"]
- 展开：指示器上
[data-open="true"]
API 参考
Autocomplete Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
placeholder
string
'Select an item'
|自动完成为空时显示的占位文本
selectionMode
"single" | "multiple"
"single"
|启用单选或多选
allowsEmptyCollection
boolean
false
|是否允许空集合。为
true 时，即使没有任何条目也可使用自动完成。
isOpen
boolean
|-
|设置弹出层的打开状态（受控）
defaultOpen
boolean
|-
|设置弹出层的默认打开状态（非受控）
onOpenChange
(isOpen: boolean) => void
|-
|打开状态变化时触发的事件处理函数
disabledKeys
Iterable<Key>
|-
|禁用条目的 key
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用自动完成
value
Key | Key[] | null
|-
|当前值（受控）
defaultValue
Key | Key[] | null
|-
|默认值（非受控）
onChange
(value: Key | Key[] | null) => void
|-
|值变化时触发的事件处理函数
isRequired
boolean
|-
|是否要求用户输入
isInvalid
boolean
|-
|自动完成的值是否无效
name
string
|-
|输入的 name，用于提交 HTML 表单
fullWidth
boolean
false
|自动完成是否占满容器宽度
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|视觉变体。
primary 为默认带阴影样式；
secondary 为低强调、无阴影，适合用于 Surface。
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|自动完成内容或渲染函数
Autocomplete.Trigger Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|触发器内容或渲染函数
Autocomplete.Value Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode | RenderFunction
|-
|值区域内容或渲染函数
Autocomplete.Indicator Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|自定义指示器内容
Autocomplete.ClearButton Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类
onClick
(e: MouseEvent) => void
|-
|点击按钮时触发的事件处理函数
ref
RefObject<HTMLButtonElement>
|-
|清除按钮元素的 ref
Autocomplete.Popover Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
placement
"bottom" | "bottom left" | "bottom right" | "bottom start" | "bottom end" | "top" | "top left" | "top right" | "top start" | "top end" | "left" | "left top" | "left bottom" | "start" | "start top" | "start bottom" | "right" | "right top" | "right bottom" | "end" | "end top" | "end bottom"
"bottom"
|弹出层相对触发器的位置
className
string
|-
|额外的 CSS 类
children
ReactNode
|-
|子内容。内部会包裹在 dialog 元素中以管理焦点，样式类为
.autocomplete__popover-dialog。
Autocomplete.Filter Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
filter
(text: string, input: string) => boolean
|-
|自定义过滤函数
inputValue
string
|-
|受控的输入值
onInputChange
(value: string) => void
|-
|输入值变化时触发的事件处理函数
children
ReactNode
|-
|过滤内容（SearchField 与 ListBox）
useFilter Hook
React Aria 的
useFilter hook 为自动完成提供过滤函数。
选项：
|选项
|类型
|默认值
|描述
sensitivity
"base" | "accent" | "case" | "variant"
"base"
|匹配的本地化敏感度
返回值：
|函数
|类型
|描述
contains
(string: string, substring: string) => boolean
|判断字符串是否包含给定子串
startsWith
(string: string, substring: string) => boolean
|判断字符串是否以给定子串开头
endsWith
(string: string, substring: string) => boolean
|判断字符串是否以给定子串结尾
RenderProps
对
Autocomplete.Value 使用渲染函数时，会提供以下值：
|Prop
|类型
|描述
defaultChildren
ReactNode
|默认渲染的值
isPlaceholder
boolean
|值是否为占位符
state
SelectState
|自动完成的状态
selectedItems
Node[]
|当前选中的条目
无障碍
Autocomplete 实现带过滤的 ARIA 选择模式，并提供：
- 完整键盘导航支持
- 选择变化时的屏幕阅读器播报
- 与 Popover 一致的焦点管理：
Autocomplete.Popover会在内部用 dialog 包裹内容，避免触摸交互时在弹出层 overlay 上出现多余的焦点环
- 禁用状态支持
- 可搜索与过滤
- HTML 表单集成
若希望在弹出层打开时不立即唤起移动端键盘，可在
SearchField 上设置
autoFocus={false}。用户聚焦搜索输入框后仍可正常过滤。
更多信息见 React Aria Select 文档。