Table 表格更新
表格以行和列展示结构化数据，支持排序、选择、列宽调整与无限滚动。
引入
用法
组件结构
引入 Table 组件，并通过点语法访问各部分。
次要变体
排序
在
Table.Column 上设置
allowsSorting 可将列设为可排序。在
Table.Content 上使用
sortDescriptor 与
onSortChange 管理排序状态。使用
Table.SortableColumnHeader 包裹列标签，并将列渲染函数中的
sortDirection 传入，即可显示默认的升序 / 降序指示器。
选择
在
Table.Content 上设置
selectionMode 以启用行选择。全选与每行复选框可使用带
slot="selection" 的
Checkbox。
自定义单元格
可展开行
行可以嵌套以展示层级数据。使用
treeColumn 指定列，并在该列单元格内渲染带
slot="chevron" 的
Button，以便用户展开/收起行。使用
expandedKeys 控制哪些行处于展开状态。
分页
使用
Table.Footer 在表格下方添加分页组件。
列宽调整
使用
Table.ResizableContainer 包裹表格，并在每个可调整宽度的列中加入
Table.ColumnResizer。
空状态
在
Table.Body 上使用
renderEmptyState，在表格无数据时展示自定义内容。
异步加载
使用
Table.LoadMore 实现无限滚动：会渲染一行哨兵节点，在进入视口时触发
onLoadMore。
虚拟化
Table 通过 Virtualizer 支持虚拟化，仅渲染视口内可见行，从而高效处理大数据集。
TanStack Table
HeroUI 的 Table 可作为无头表格库之上的渲染层。 本示例使用 TanStack Table 处理列定义、排序与分页，而样式与无障碍由 HeroUI 负责。
样式
传入 Tailwind CSS 类
你可以为 Table 的各个部分分别传入类名：
自定义组件类
若要自定义 Table 组件类，可以使用
@layer components 指令。
了解更多。
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
Table 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.table-root- 根容器（命名为
table-root而非
table，因为
table是 Tailwind CSS 内置的
display: table工具类）
.table__scroll-container- 横向滚动包裹层与自定义滚动条
.table__content-
<table>元素
.table__header- 表头行（
<thead>）
.table__column- 列表头单元格（
<th>）
.table__body- 表体（
<tbody>）
.table__row- 行（
<tr>）
.table__cell- 数据单元格（
<td>）
.table__footer- 表底容器（位于 table 外部）
进阶类
.table__column-resizer- 列宽拖拽手柄
.table__resizable-container- 启用列宽调整的包裹层
.table__load-more- 无限滚动的哨兵行
.table__load-more-content- 加载指示器的样式容器
.table__sortable-column-header- 可排序列标签与指示器的包裹层
.table__sortable-column-indicator- 排序方向 chevron（通过
[data-direction="descending"]翻转）
变体类
.table-root--primary- 灰色背景容器与卡片式表体（默认）
.table-root--secondary- 无背景，独立圆角表头
交互状态
Table 同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以提供更灵活的状态控制：
- 悬停：
:hover或
[data-hovered="true"]（行背景变化）
- 已选中：
[data-selected="true"]（行高亮）
- 聚焦：
:focus-visible或
[data-focus-visible="true"]（行、列与单元格的内嵌焦点环）
- 禁用：
:disabled或
[aria-disabled="true"]（降低透明度）
- 可排序：
[data-allows-sorting="true"]（列上的交互指针样式）
- 拖动中：
[data-dragging="true"]（降低透明度）
- 放置目标：
[data-drop-target="true"]（强调色背景）
API 参考
Table Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
variant
"primary" | "secondary"
"primary"
|视觉变体。Primary 为灰色背景容器；Secondary 为扁平透明行。
className
string
|-
|根容器的额外 CSS 类。
children
React.ReactNode
|-
|表格内容（ScrollContainer、Footer 等）。
Table.ScrollContainer Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
children
React.ReactNode
|-
Table.Content 元素。
Table.Content Props
继承自 React Aria Table。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
aria-label
string
|-
|表格的无障碍标签。
selectionMode
"none" | "single" | "multiple"
"none"
|选择行为。
selectedKeys
Selection
|-
|受控的已选中 key。
onSelectionChange
(keys: Selection) => void
|-
|选择变化时的事件处理函数。
sortDescriptor
SortDescriptor
|-
|当前排序状态。
onSortChange
(descriptor: SortDescriptor) => void
|-
|排序变化时的事件处理函数。
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
Table.Header Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
columns
T[]
|-
|渲染函数模式下的动态列数据。
children
React.ReactNode | (column: T) => React.ReactNode
|-
|静态列或渲染函数。
Table.Column Props
继承自 React Aria Column。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
id
string
|-
|列标识符。
allowsSorting
boolean
false
|列是否可排序。
isRowHeader
boolean
false
|该列是否作为行表头。
defaultWidth
string | number
|-
|可调整列的默认宽度。
minWidth
number
|-
|可调整列的最小宽度。
children
React.ReactNode | (values: ColumnRenderProps) => React.ReactNode
|-
|列内容或带排序方向的渲染函数。
Table.Body Props
继承自 React Aria TableBody。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
items
T[]
|-
|渲染函数模式下的动态行数据。
renderEmptyState
() => React.ReactNode
|-
|表格为空时展示的内容。
children
React.ReactNode | (item: T) => React.ReactNode
|-
|静态行或渲染函数。
Table.Row Props
继承自 React Aria Row。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
id
string | number
|-
|行标识符。
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
children
React.ReactNode
|-
|行单元格。
Table.Cell Props
继承自 React Aria Cell。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
children
React.ReactNode
|-
|单元格内容。
Table.SortableColumnHeader Props
渲染可排序列的标签与升序 / 降序指示器。请在
Table.Column 的渲染函数回调中使用，并将
sortDirection 透传进来。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
sortDirection
"ascending" | "descending"
|-
|当前排序方向。请从
Table.Column 的渲染函数中透传。
showIndicator
boolean
true
|当存在排序方向时是否渲染指示器图标。
indicator
React.ReactNode
|-
|自定义指示器元素。会覆盖默认的 chevron，并会被自动注入
data-direction 属性。
className
string
|-
|包裹元素的额外 CSS 类。
children
React.ReactNode
|-
|列标签内容。
Table.Footer Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
children
React.ReactNode
|-
|表底内容（例如分页）。
Table.ColumnResizer Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
Table.ResizableContainer Props
继承自 React Aria ResizableTableContainer。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
children
React.ReactNode
|-
Table.Content 元素。
Table.LoadMore Props
继承自 React Aria TableLoadMoreItem。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
isLoading
boolean
false
|数据是否正在加载。
onLoadMore
() => void
|-
|哨兵行可见时的事件处理函数。
children
React.ReactNode
|-
|加载指示器内容。
Table.LoadMoreContent Props
|Prop
|类型
|默认值
|描述
className
string
|-
|额外的 CSS 类。
children
React.ReactNode
|-
|加载指示器内容（例如 Spinner）。
Table.Collection Props
由 React Aria
Collection 重新导出。用于在行内与静态单元格并存时渲染动态单元格（例如复选框）。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
items
T[]
|-
|集合条目。
children
(item: T) => React.ReactNode
|-
|每个条目的渲染函数。
TableLayout
|Name
|类型
|默认值
|描述
rowHeight
number | undefined
|48
|行的固定高度（px）。
estimatedRowHeight
number | undefined
|—
|行高可变时的估算高度。
headingHeight
number | undefined
|48
|分区表头的固定高度（px）。
estimatedHeadingHeight
number | undefined
|—
|表头高度可变时的估算高度。
loaderHeight
number | undefined
|48
|加载器元素的固定高度（px）。该加载器用于在根级或嵌套行/分区中渲染「加载更多」等加载行。
dropIndicatorThickness
number | undefined
|2
|放置指示器的线条粗细。
gap
number | undefined
|0
|条目之间的间距。
padding
number | undefined
|0
|列表的内边距。