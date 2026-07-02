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HeroUI
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Table 表格更新

表格以行和列展示结构化数据，支持排序、选择、列宽调整与无限滚动。

StorybookReact Aria源代码样式源代码

引入

import { Table } from '@heroui/react';

用法

组件结构

引入 Table 组件，并通过点语法访问各部分。

import { Table } from '@heroui/react';

export default () => (
  <Table>
    <Table.ScrollContainer>
      <Table.Content aria-label="Example table">
        <Table.Header>
          <Table.Column allowsSorting>
            {({ sortDirection }) => (
              <Table.SortableColumnHeader sortDirection={sortDirection}>
                Name
              </Table.SortableColumnHeader>
            )}
          </Table.Column>
          <Table.Column>Role</Table.Column>
        </Table.Header>
        <Table.Body>
          <Table.Row>
            <Table.Cell>Kate Moore</Table.Cell>
            <Table.Cell>CEO</Table.Cell>
          </Table.Row>
        </Table.Body>
      </Table.Content>
    </Table.ScrollContainer>
    <Table.Footer>{/* Optional footer content */}</Table.Footer>
  </Table>
);

次要变体

排序

Table.Column 上设置 allowsSorting 可将列设为可排序。在 Table.Content 上使用 sortDescriptoronSortChange 管理排序状态。使用 Table.SortableColumnHeader 包裹列标签，并将列渲染函数中的 sortDirection 传入，即可显示默认的升序 / 降序指示器。

选择

Table.Content 上设置 selectionMode 以启用行选择。全选与每行复选框可使用带 slot="selection"Checkbox

自定义单元格

可展开行

行可以嵌套以展示层级数据。使用 treeColumn 指定列，并在该列单元格内渲染带 slot="chevron"Button，以便用户展开/收起行。使用 expandedKeys 控制哪些行处于展开状态。

分页

使用 Table.Footer 在表格下方添加分页组件。

列宽调整

使用 Table.ResizableContainer 包裹表格，并在每个可调整宽度的列中加入 Table.ColumnResizer

空状态

Table.Body 上使用 renderEmptyState，在表格无数据时展示自定义内容。

异步加载

使用 Table.LoadMore 实现无限滚动：会渲染一行哨兵节点，在进入视口时触发 onLoadMore

虚拟化

Table 通过 Virtualizer 支持虚拟化，仅渲染视口内可见行，从而高效处理大数据集。

TanStack Table

HeroUI 的 Table 可作为无头表格库之上的渲染层。 本示例使用 TanStack Table 处理列定义、排序与分页，而样式与无障碍由 HeroUI 负责。

样式

传入 Tailwind CSS 类

你可以为 Table 的各个部分分别传入类名：

import { Table } from '@heroui/react';

function CustomTable() {
  return (
    <Table className="border border-purple-200">
      <Table.ScrollContainer>
        <Table.Content aria-label="Custom styled table">
          <Table.Header className="bg-purple-50">
            <Table.Column>Name</Table.Column>
          </Table.Header>
          <Table.Body>
            <Table.Row className="hover:bg-purple-50">
              <Table.Cell>Kate Moore</Table.Cell>
            </Table.Row>
          </Table.Body>
        </Table.Content>
      </Table.ScrollContainer>
    </Table>
  );
}

自定义组件类

若要自定义 Table 组件类，可以使用 @layer components 指令。
了解更多

@layer components {
  .table-root {
    @apply relative grid w-full overflow-clip;
  }

  .table__header {
    @apply bg-gray-100;
  }

  .table__column {
    @apply px-4 py-2.5 text-left text-xs font-medium text-gray-600;
  }

  .table__row {
    @apply bg-white border-b border-gray-200;
  }

  .table__cell {
    @apply px-4 py-3 text-sm;
  }

  .table__footer {
    @apply flex items-center px-4 py-2.5;
  }
}

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

Table 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .table-root - 根容器（命名为 table-root 而非 table，因为 table 是 Tailwind CSS 内置的 display: table 工具类）
  • .table__scroll-container - 横向滚动包裹层与自定义滚动条
  • .table__content - <table> 元素
  • .table__header - 表头行（<thead>
  • .table__column - 列表头单元格（<th>
  • .table__body - 表体（<tbody>
  • .table__row - 行（<tr>
  • .table__cell - 数据单元格（<td>
  • .table__footer - 表底容器（位于 table 外部）

进阶类

  • .table__column-resizer - 列宽拖拽手柄
  • .table__resizable-container - 启用列宽调整的包裹层
  • .table__load-more - 无限滚动的哨兵行
  • .table__load-more-content - 加载指示器的样式容器
  • .table__sortable-column-header - 可排序列标签与指示器的包裹层
  • .table__sortable-column-indicator - 排序方向 chevron（通过 [data-direction="descending"] 翻转）

变体类

  • .table-root--primary - 灰色背景容器与卡片式表体（默认）
  • .table-root--secondary - 无背景，独立圆角表头

交互状态

Table 同时支持 CSS 伪类与 data 属性，以提供更灵活的状态控制：

  • 悬停:hover[data-hovered="true"]（行背景变化）
  • 已选中[data-selected="true"]（行高亮）
  • 聚焦:focus-visible[data-focus-visible="true"]（行、列与单元格的内嵌焦点环）
  • 禁用:disabled[aria-disabled="true"]（降低透明度）
  • 可排序[data-allows-sorting="true"]（列上的交互指针样式）
  • 拖动中[data-dragging="true"]（降低透明度）
  • 放置目标[data-drop-target="true"]（强调色背景）

API 参考

Table Props

Prop类型默认值描述
variant"primary" | "secondary""primary"视觉变体。Primary 为灰色背景容器；Secondary 为扁平透明行。
classNamestring-根容器的额外 CSS 类。
childrenReact.ReactNode-表格内容（ScrollContainer、Footer 等）。

Table.ScrollContainer Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类。
childrenReact.ReactNode-Table.Content 元素。

Table.Content Props

继承自 React Aria Table

Prop类型默认值描述
aria-labelstring-表格的无障碍标签。
selectionMode"none" | "single" | "multiple""none"选择行为。
selectedKeysSelection-受控的已选中 key。
onSelectionChange(keys: Selection) => void-选择变化时的事件处理函数。
sortDescriptorSortDescriptor-当前排序状态。
onSortChange(descriptor: SortDescriptor) => void-排序变化时的事件处理函数。
classNamestring-额外的 CSS 类。

Table.Header Props

继承自 React Aria TableHeader

Prop类型默认值描述
columnsT[]-渲染函数模式下的动态列数据。
childrenReact.ReactNode | (column: T) => React.ReactNode-静态列或渲染函数。

Table.Column Props

继承自 React Aria Column

Prop类型默认值描述
idstring-列标识符。
allowsSortingbooleanfalse列是否可排序。
isRowHeaderbooleanfalse该列是否作为行表头。
defaultWidthstring | number-可调整列的默认宽度。
minWidthnumber-可调整列的最小宽度。
childrenReact.ReactNode | (values: ColumnRenderProps) => React.ReactNode-列内容或带排序方向的渲染函数。

Table.Body Props

继承自 React Aria TableBody

Prop类型默认值描述
itemsT[]-渲染函数模式下的动态行数据。
renderEmptyState() => React.ReactNode-表格为空时展示的内容。
childrenReact.ReactNode | (item: T) => React.ReactNode-静态行或渲染函数。

Table.Row Props

继承自 React Aria Row

Prop类型默认值描述
idstring | number-行标识符。
classNamestring-额外的 CSS 类。
childrenReact.ReactNode-行单元格。

Table.Cell Props

继承自 React Aria Cell

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类。
childrenReact.ReactNode-单元格内容。

Table.SortableColumnHeader Props

渲染可排序列的标签与升序 / 降序指示器。请在 Table.Column 的渲染函数回调中使用，并将 sortDirection 透传进来。

Prop类型默认值描述
sortDirection"ascending" | "descending"-当前排序方向。请从 Table.Column 的渲染函数中透传。
showIndicatorbooleantrue当存在排序方向时是否渲染指示器图标。
indicatorReact.ReactNode-自定义指示器元素。会覆盖默认的 chevron，并会被自动注入 data-direction 属性。
classNamestring-包裹元素的额外 CSS 类。
childrenReact.ReactNode-列标签内容。

Table.Footer Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类。
childrenReact.ReactNode-表底内容（例如分页）。

Table.ColumnResizer Props

继承自 React Aria ColumnResizer

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类。

Table.ResizableContainer Props

继承自 React Aria ResizableTableContainer

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类。
childrenReact.ReactNode-Table.Content 元素。

Table.LoadMore Props

继承自 React Aria TableLoadMoreItem

Prop类型默认值描述
isLoadingbooleanfalse数据是否正在加载。
onLoadMore() => void-哨兵行可见时的事件处理函数。
childrenReact.ReactNode-加载指示器内容。

Table.LoadMoreContent Props

Prop类型默认值描述
classNamestring-额外的 CSS 类。
childrenReact.ReactNode-加载指示器内容（例如 Spinner）。

Table.Collection Props

由 React Aria Collection 重新导出。用于在行内与静态单元格并存时渲染动态单元格（例如复选框）。

Prop类型默认值描述
itemsT[]-集合条目。
children(item: T) => React.ReactNode-每个条目的渲染函数。

TableLayout

Name类型默认值描述
rowHeightnumber | undefined48行的固定高度（px）。
estimatedRowHeightnumber | undefined行高可变时的估算高度。
headingHeightnumber | undefined48分区表头的固定高度（px）。
estimatedHeadingHeightnumber | undefined表头高度可变时的估算高度。
loaderHeightnumber | undefined48加载器元素的固定高度（px）。该加载器用于在根级或嵌套行/分区中渲染「加载更多」等加载行。
dropIndicatorThicknessnumber | undefined2放置指示器的线条粗细。
gapnumber | undefined0条目之间的间距。
paddingnumber | undefined0列表的内边距。

Switch 开关

用于布尔状态的开关组件。

Tabs 标签页

Tabs 将内容组织为多个区块，并允许用户在它们之间导航。

本页目录

引入用法组件结构次要变体排序选择自定义单元格可展开行分页列宽调整空状态异步加载虚拟化TanStack Table样式传入 Tailwind CSS 类自定义组件类CSS 类基础类进阶类变体类交互状态API 参考Table PropsTable.ScrollContainer PropsTable.Content PropsTable.Header PropsTable.Column PropsTable.Body PropsTable.Row PropsTable.Cell PropsTable.SortableColumnHeader PropsTable.Footer PropsTable.ColumnResizer PropsTable.ResizableContainer PropsTable.LoadMore PropsTable.LoadMoreContent PropsTable.Collection PropsTableLayout