以下是 AI 助手获取迁移文档的三种方式。我们推荐使用 HeroUI Migration MCP 服务器，并充分利用其 prompt 与工具，不过其它方式也都能为 agent 提供完整的文档。

对比项 MCP Server Agent Skills AGENTS.md 数据来源 远程端点 远程端点 本地文件 访问方式 MCP 工具 脚本文件 读取本地文件 配置方式 MCP 配置 安装命令 heroui-cli 命令 更新 实时 实时 手动 离线 ❌ ❌ ✅ 工具 MCP 工具 + prompt 脚本 ❌ 指南 MCP Server → Agent Skills → AGENTS.md →

依赖项 ：将 React 升级到 v19+、HeroUI 包升级到 v3、Tailwind CSS 升级到 v4，并移除 Framer Motion

：将 React 升级到 v19+、HeroUI 包升级到 v3、Tailwind CSS 升级到 v4，并移除 Framer Motion 无需 Provider ：v3 不再需要 HeroUIProvider

：v3 不再需要 组件 API 更新 ：许多组件改用 React Aria Components 模式

：许多组件改用 React Aria Components 模式 复合组件 ：全新的复合组件模式带来了更好的定制能力。详情请参阅各组件的迁移指南。

：全新的复合组件模式带来了更好的定制能力。详情请参阅各组件的迁移指南。 已移除的 Hooks ：v2 中的组件 Hooks（如 useSwitch 、 useInput ）已被移除——请改用复合组件。 useDisclosure 已被替换为 useOverlayState 。详情请参阅 Hooks 迁移指南。

：v2 中的组件 Hooks（如 、 ）已被移除——请改用复合组件。 已被替换为 。详情请参阅 Hooks 迁移指南。 配置变更 ：从 Tailwind 配置中移除 heroui() 插件，更新 CSS 导入，并删除 hero.ts 文件

：从 Tailwind 配置中移除 插件，更新 CSS 导入，并删除 文件 条目标识：集合类组件（Dropdown、ListBox、Select、Accordion 等）在 v3 中改用 id 和 textValue ；列表本身仍需保留 React 的 key 。

在 v2 中，集合类组件（Dropdown、ListBox、Select、Accordion 等）使用 React 的 key 作为条目标识。同一个值既驱动 React 的列表协调，又承担组件的选中/展开状态。在使用 React Aria Components 的 v3 中，这两种职责被拆分开：

id — v3 在每个条目上使用显式的 id 属性来表示选中状态、焦点以及回调（例如 selectedKeys 、 expandedKeys 、 onSelectionChange ）。请使用与你在 v2 中给 key 设置的相同（或等效）的值，这样状态和回调仍能正确指向对应的条目。

— v3 在每个条目上使用显式的 属性来表示选中状态、焦点以及回调（例如 、 、 ）。请使用与你在 v2 中给 设置的相同（或等效）的值，这样状态和回调仍能正确指向对应的条目。 textValue — 当条目的可见内容不是纯文本时（例如使用了 Label 、图标或 Description ），v3 需要在条目上提供 textValue 。它用于屏幕阅读器播报和键入快速定位（type-ahead）。

— 当条目的可见内容不是纯文本时（例如使用了 、图标或 ），v3 需要在条目上提供 。它用于屏幕阅读器播报和键入快速定位（type-ahead）。 key — 继续在列表项上使用 React 的 key 。它仍然是 React 列表协调所必需的，且与 id 相互独立。

迁移时：为 v3 的 API 添加 id （必要时再加上 textValue ），同时保留供 React 使用的 key 。

如果不做特殊设置，HeroUI v2 与 v3 不能在同一个项目中共存。你可以选择以下两种迁移方式：

适用场景： 能够集中投入时间、一次性完成迁移的项目。

工作方式：

先迁移所有组件代码（此阶段项目将无法正常运行）

将依赖项切换到 v3

完成样式迁移

优点：

配置更简单——无需复杂的共存配置

切换更干净——同一时间只有一个版本处于激活状态

由 Migration MCP 的 prompt 提供支持

缺点：

项目在迁移期间无法正常运行

必须在切换依赖之前完成所有组件的迁移

开始迁移： 完整迁移指南

适用场景： 需要在迁移过程中保持可用的项目、希望分阶段逐步迁移的团队，以及按功能逐个迁移的大型代码库。

工作方式：

通过 pnpm 别名或组件包来设置共存

在保持项目可用的前提下，逐个迁移组件

完成迁移后再移除 v2 依赖项

优点：

项目在迁移期间始终可用

可以分阶段、按需逐步推进

可以将 v3 组件与 v2 并存测试

缺点：

初始配置更为复杂

可能出现样式冲突

需要同时管理两个版本

开始迁移： 渐进式迁移指南

Hooks 迁移指南 ：将 Hooks 从 v2 迁移到 v3 的详细说明

：将 Hooks 从 v2 迁移到 v3 的详细说明 样式迁移指南：更新工具类、颜色 token 与组件样式的综合指南

如果你在迁移过程中遇到问题：