迁移
将 HeroUI v2 应用迁移到 v3 的完整指南
面向 AI 助手
以下是 AI 助手获取迁移文档的三种方式。我们推荐使用 HeroUI Migration MCP 服务器，并充分利用其 prompt 与工具，不过其它方式也都能为 agent 提供完整的文档。
|对比项
|MCP Server
|Agent Skills
|AGENTS.md
|数据来源
|远程端点
|远程端点
|本地文件
|访问方式
|MCP 工具
|脚本文件
|读取本地文件
|配置方式
|MCP 配置
|安装命令
heroui-cli 命令
|更新
|实时
|实时
|手动
|离线
|❌
|❌
|✅
|工具
|MCP 工具 + prompt
|脚本
|❌
|指南
|MCP Server →
|Agent Skills →
|AGENTS.md →
主要变化
- 依赖项：将 React 升级到 v19+、HeroUI 包升级到 v3、Tailwind CSS 升级到 v4，并移除 Framer Motion
- 无需 Provider：v3 不再需要
HeroUIProvider
- 组件 API 更新：许多组件改用 React Aria Components 模式
- 复合组件：全新的复合组件模式带来了更好的定制能力。详情请参阅各组件的迁移指南。
- 已移除的 Hooks：v2 中的组件 Hooks（如
useSwitch、
useInput）已被移除——请改用复合组件。
useDisclosure已被替换为
useOverlayState。详情请参阅 Hooks 迁移指南。
- 配置变更：从 Tailwind 配置中移除
heroui()插件，更新 CSS 导入，并删除
hero.ts文件
- 条目标识：集合类组件（Dropdown、ListBox、Select、Accordion 等）在 v3 中改用
id和
textValue；列表本身仍需保留 React 的
key。
条目标识与无障碍（key、id、textValue）
在 v2 中，集合类组件（Dropdown、ListBox、Select、Accordion 等）使用 React 的
key 作为条目标识。同一个值既驱动 React 的列表协调，又承担组件的选中/展开状态。在使用 React Aria Components 的 v3 中，这两种职责被拆分开：
id— v3 在每个条目上使用显式的
id属性来表示选中状态、焦点以及回调（例如
selectedKeys、
expandedKeys、
onSelectionChange）。请使用与你在 v2 中给
key设置的相同（或等效）的值，这样状态和回调仍能正确指向对应的条目。
textValue— 当条目的可见内容不是纯文本时（例如使用了
Label、图标或
Description），v3 需要在条目上提供
textValue。它用于屏幕阅读器播报和键入快速定位（type-ahead）。
key— 继续在列表项上使用 React 的
key。它仍然是 React 列表协调所必需的，且与
id相互独立。
迁移时：为 v3 的 API 添加
id（必要时再加上
textValue），同时保留供 React 使用的
key。
迁移策略
如果不做特殊设置，HeroUI v2 与 v3 不能在同一个项目中共存。你可以选择以下两种迁移方式：
一次性完整迁移
适用场景： 能够集中投入时间、一次性完成迁移的项目。
工作方式：
- 先迁移所有组件代码（此阶段项目将无法正常运行）
- 将依赖项切换到 v3
- 完成样式迁移
优点：
- 配置更简单——无需复杂的共存配置
- 切换更干净——同一时间只有一个版本处于激活状态
- 由 Migration MCP 的 prompt 提供支持
缺点：
- 项目在迁移期间无法正常运行
- 必须在切换依赖之前完成所有组件的迁移
开始迁移： 完整迁移指南
渐进式迁移
适用场景： 需要在迁移过程中保持可用的项目、希望分阶段逐步迁移的团队，以及按功能逐个迁移的大型代码库。
工作方式：
- 通过 pnpm 别名或组件包来设置共存
- 在保持项目可用的前提下，逐个迁移组件
- 完成迁移后再移除 v2 依赖项
优点：
- 项目在迁移期间始终可用
- 可以分阶段、按需逐步推进
- 可以将 v3 组件与 v2 并存测试
缺点：
- 初始配置更为复杂
- 可能出现样式冲突
- 需要同时管理两个版本
开始迁移： 渐进式迁移指南
组件迁移参考
可以通过下表快速查找每个组件的迁移指南。点击「迁移指南」列中的链接，即可跳转到对应的详细迁移说明。
|v2 组件
|v3 组件
|状态
|迁移指南
|Accordion
|Accordion
|✅ 可用
|查看指南 →
|Alert
|Alert
|✅ 可用
|查看指南 →
|Autocomplete
|ComboBox
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Avatar
|Avatar
|✅ 可用
|查看指南 →
|Badge
|Badge
|✅ 可用
|查看指南 →
|Breadcrumbs
|Breadcrumbs
|✅ 可用
|查看指南 →
|Button
|Button
|✅ 可用
|查看指南 →
|ButtonGroup
|ButtonGroup
|✅ 可用
|查看指南 →
|Calendar
|Calendar
|✅ 可用
|查看指南 →
|Card
|Card
|✅ 可用
|查看指南 →
|Checkbox
|Checkbox
|✅ 可用
|查看指南 →
|CheckboxGroup
|CheckboxGroup
|✅ 可用
|查看指南 →
|Chip
|Chip
|✅ 可用
|查看指南 →
|Code
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|DateInput
|DateField
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|DatePicker
|DatePicker
|✅ 可用
|查看指南 →
|DateRangePicker
|DateRangePicker
|✅ 可用
|查看指南 →
|TimeInput
|TimeField
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Divider
|Separator
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Drawer
|Drawer
|✅ 可用
|查看指南 →
|Dropdown
|Dropdown
|✅ 可用
|查看指南 →
|Form
|Form
|✅ 可用
|查看指南 →
|Image
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|Input
|TextField、Input、InputGroup
|✅ 可用
|查看指南 →
|InputOTP
|InputOTP
|✅ 可用
|查看指南 →
|Kbd
|Kbd
|✅ 可用
|查看指南 →
|Link
|Link
|✅ 可用
|查看指南 →
|Listbox
|ListBox
|✅ 可用
|查看指南 →
|Modal
|Modal
|✅ 可用
|查看指南 →
|Navbar
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|NumberInput
|NumberField
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Pagination
|Pagination
|✅ 可用
|查看指南 →
|Popover
|Popover
|✅ 可用
|查看指南 →
|Progress
|ProgressBar
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|CircularProgress
|ProgressCircle
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Radio
|Radio
|✅ 可用
|查看指南 →
|RadioGroup
|RadioGroup
|✅ 可用
|查看指南 →
|RangeCalendar
|RangeCalendar
|✅ 可用
|查看指南 →
|Ripple
|❌
|❌ 已移除
|参见 Button 的水波纹效果 →
|ScrollShadow
|ScrollShadow
|✅ 可用
|查看指南 →
|Select
|Select
|✅ 可用
|查看指南 →
|Skeleton
|Skeleton
|✅ 可用
|查看指南 →
|Slider
|Slider
|✅ 可用
|查看指南 →
|Snippet
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|Spacer
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|Spinner
|Spinner
|✅ 可用
|查看指南 →
|Switch
|Switch
|✅ 可用
|查看指南 →
|Table
|Table
|✅ 可用
|查看指南 →
|Tabs
|Tabs
|✅ 可用
|查看指南 →
|Toast
|Toast
|✅ 可用
|查看指南 →
|Tooltip
|Tooltip
|✅ 可用
|查看指南 →
|User
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
v3 中新增的组件
v3 引入了一系列 v2 中尚未提供的全新组件：
|组件
|用途
|文档
|TextField
|增强型文本输入框，支持 label 与 description
|查看文档 →
|TextArea
|多行文本输入组件
|查看文档 →
|AlertDialog
|用于确认与提醒的模态对话框
|查看文档 →
|Label
|无障碍的表单标签组件
|查看文档 →
|Description
|表单字段的辅助说明文本
|查看文档 →
|FieldError
|表单字段的错误信息显示
|查看文档 →
|Fieldset
|对相关表单字段进行分组
|查看文档 →
|InputGroup
|将多个输入框组合在一起
|查看文档 →
|Surface
|带有层级样式的容器组件
|查看文档 →
|Disclosure
|可展开 / 可折叠的内容区域
|查看文档 →
|DisclosureGroup
|用于管理多个 Disclosure 区域的复合组件
|查看文档 →
|SearchField
|带清除按钮与可选加载状态的搜索输入框
|查看文档 →
|DateField
|配合日历选择器的日期输入框
|查看文档 →
|TimeField
|时间输入组件
|查看文档 →
|Tag、TagGroup
|用于选择或展示的 Tag 与 TagGroup
|查看文档 →
|ColorPicker
|颜色选择（ColorArea、ColorField、ColorSlider、ColorSwatch、ColorSwatchPicker）
|查看文档 →
|CloseButton
|用于关闭或解除浮层的触发按钮
|查看文档 →
|ErrorMessage
|表单字段错误信息展示（基于 React Aria 集成）
|查看文档 →
其他迁移指南
- Hooks 迁移指南：将 Hooks 从 v2 迁移到 v3 的详细说明
- 样式迁移指南：更新工具类、颜色 token 与组件样式的综合指南
获取帮助
如果你在迁移过程中遇到问题：
- 查看 v3 文档
- 查阅具体组件的迁移指南
- 在 GitHub Discussions 中查找或提问
- 加入 Discord 社区