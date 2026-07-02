Skeleton 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，Skeleton 会包裹其子节点，并根据
isLoaded 显示或隐藏：
在 v3 中，Skeleton 改为独立的占位符，由你自己手动控制其可见性：
v2： 包裹子节点，并根据
isLoaded 显示/隐藏
v3： 独立占位符——可见性由你自行控制
|v2 prop
|v3 位置
|说明
isLoaded
|—
|通过条件渲染手动控制可见性
disableAnimation
animationType
|改用
animationType="shimmer" | "pulse" | "none"（用
"none" 禁用动画）
classNames
|—
|直接使用
className prop
children
|—
|Skeleton 不再包裹内容
-
animationType —— 控制动画类型：
"shimmer"（默认）、
"pulse" 或
"none"
在 v3 中，你可以创建一次性扫过所有 Skeleton 的同步微光效果。在父容器上加上
skeleton--shimmer 类，并将每个子 Skeleton 的
animationType 设为
"none"：
这种方式适用于卡片类布局——你需要的是一次统一扫过整体的微光，而不是每个 Skeleton 各自独立地播放动画。
在 v3 中，你可以通过 CSS 变量在全局设置默认的动画类型：
各个组件上的
animationType prop 可以覆盖该默认值。
- 不再包裹子节点：Skeleton 不再包裹其子节点——它本身就是一个独立的占位符
- 不再有
isLoaded prop：通过条件渲染手动控制可见性
- 动画控制：
disableAnimation →
animationType（
"shimmer"、
"pulse"、
"none"）
- 样式：
classNames → 直接使用
className prop
- 简化的 API：组件更简单，专注于占位符职责
- 同步微光：在父容器上使用
skeleton--shimmer 类，并将子 Skeleton 的
animationType 设为
"none"，即可实现统一的微光扫过效果