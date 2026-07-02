ButtonGroup
ButtonGroup 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
结构变化
在 v2 中，
ButtonGroup 用于将按钮分组：
在 v3 中，
ButtonGroup 的基本结构相同，但加强了 prop 继承：
主要变化
1. 导入路径
v2： 从
@heroui/react 导入
v3： 从
@heroui/react 导入（同一个包，但导入方式已统一）
2. Prop 继承
v2： ButtonGroup 会向子按钮传递
size、
color、
variant、
radius、
isIconOnly、
isDisabled、
disableAnimation、
disableRipple 与
fullWidth。
v3： ButtonGroup 会向子按钮传递
size、
variant、
isDisabled 与
fullWidth。
color 与
radius 等 prop 在按钮上已不存在（由
variant 取代），
disableAnimation 与
disableRipple 已从设计系统中移除。
3. 隐藏分隔符
v3： 新增
hideSeparator prop，可隐藏按钮之间的视觉分隔线。
总结
- 在 ButtonGroup 上设置
size、
variant、
isDisabled与
fullWidth，会作用到所有子按钮（v3 用单一的
variant取代了 v2 的
color+
variant组合）
- 使用新增的
hideSeparatorprop 可隐藏按钮之间的分隔线
- 结构保持不变；已被移除的 prop（
radius、
disableAnimation、
disableRipple）在 v3 的 Button 上已不再可用