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HeroUI
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ButtonGroup

ButtonGroup 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 ButtonGroup 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，ButtonGroup 用于将按钮分组：

import { ButtonGroup, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <ButtonGroup>
      <Button>First</Button>
      <Button>Second</Button>
      <Button>Third</Button>
    </ButtonGroup>
  );
}

在 v3 中，ButtonGroup 的基本结构相同，但加强了 prop 继承：

import { ButtonGroup, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <ButtonGroup>
      <Button>First</Button>
      <Button>Second</Button>
      <Button>Third</Button>
    </ButtonGroup>
  );
}

主要变化

1. 导入路径

v2：@heroui/react 导入
v3：@heroui/react 导入（同一个包，但导入方式已统一）

2. Prop 继承

v2： ButtonGroup 会向子按钮传递 sizecolorvariantradiusisIconOnlyisDisableddisableAnimationdisableRipplefullWidth

v3： ButtonGroup 会向子按钮传递 sizevariantisDisabledfullWidthcolorradius 等 prop 在按钮上已不存在（由 variant 取代），disableAnimationdisableRipple 已从设计系统中移除。

3. 隐藏分隔符

v3： 新增 hideSeparator prop，可隐藏按钮之间的视觉分隔线。

总结

  • 在 ButtonGroup 上设置 sizevariantisDisabledfullWidth，会作用到所有子按钮（v3 用单一的 variant 取代了 v2 的 color + variant 组合）
  • 使用新增的 hideSeparator prop 可隐藏按钮之间的分隔线
  • 结构保持不变；已被移除的 prop（radiusdisableAnimationdisableRipple）在 v3 的 Button 上已不再可用

Button

Button 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Card

Card 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 导入路径2. Prop 继承3. 隐藏分隔符总结