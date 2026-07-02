NumberInput → NumberField 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，NumberInput 是单个组件，通过 prop 配置：
在 v3 中，NumberField 改为复合组件：
v2：
NumberInput
v3：
NumberField
v2： 单个组件，通过 prop 配置
v3： 复合组件：
NumberField.Group、
NumberField.Input、
NumberField.IncrementButton、
NumberField.DecrementButton
|v2 prop
|v3 位置
|说明
onValueChange
onChange
|事件处理函数已重命名
label
|—
|改用
Label 组件
description
|—
|改用
Description 组件
errorMessage
|—
|改用
FieldError 组件
variant
variant（在 NumberField 上）
|简化为仅
primary |
secondary
color
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
size
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
radius
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
startContent
|—
|手动将内容放入 Group 中
endContent
|—
|手动将内容放入 Group 中
labelPlacement
|—
|通过布局类自行处理
hideStepper
|—
|省略
NumberField.IncrementButton 与
NumberField.DecrementButton
isClearable
|—
|请手动实现清除功能
classNames
|—
|改在各子组件上使用
className prop
isWheelDisabled
|—
|已移除
v3 NumberField 遵循以下结构：
- 组件重命名：
NumberInput →
NumberField
- 组件结构：必须使用复合组件（
NumberField.Group、
NumberField.Input 等）
- 标签 / 描述 / 错误：改用独立组件（
Label、
Description、
FieldError）
- 步进按钮：必须显式包含
NumberField.IncrementButton 与
NumberField.DecrementButton
- 事件处理函数：
onValueChange →
onChange
- 简化变体：v3 仅支持
variant="primary" 与
variant="secondary"；
color、
size、
radius 已移除——请改用 Tailwind CSS
- 移除 content prop：
startContent、
endContent —— 请手动放置
- 移除清除按钮：
isClearable 已移除——请自行实现
- 步进控件：
hideStepper 已移除——通过省略相应按钮实现
- 移除 labelPlacement：
labelPlacement 已移除——请通过布局自行实现