Pagination 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
Pagination 是单个组件，通过 props 在内部完成所有渲染：
在 v3 中，Pagination 采用复合组件模式，需要显式组合各个部分：
v2： 单个
Pagination 组件，通过
total prop 自动生成页码项
v3： 复合组件：
Pagination、
Pagination.Summary、
Pagination.Content、
Pagination.Item、
Pagination.Link、
Pagination.Previous、
Pagination.PreviousIcon、
Pagination.Next、
Pagination.NextIcon、
Pagination.Ellipsis
v2： 由
total、
siblings、
boundaries 等 props 自动生成页码
v3： 手动组合页码项，完全掌控布局与行为；可自行实现分页逻辑或使用分页 hook。
|v2 prop
|v3 对应
|说明
total
|—
|已移除（请手动组合条目）
page
|—
|通过在
Pagination.Link 上使用
isActive 管理当前页
initialPage
|—
|请在外部自行管理状态
onChange
|—
|请在各个
Pagination.Link 上使用
onPress
siblings
|—
|已移除（请手动组合条目）
boundaries
|—
|已移除（请手动组合条目）
dotsJump
|—
|已移除（省略号点击请自行处理）
loop
|—
|已移除（请自行实现）
showControls
|—
|请组合
Pagination.Previous 与
Pagination.Next
isCompact
|—
|已移除（请用 Tailwind CSS 控制样式）
showShadow
|—
|已移除（请使用 Tailwind
shadow-* 类）
size
Pagination 上的
size
|与 v2 相同（
sm、
md、
lg）
variant
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
color
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
radius
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
isDisabled
Pagination.Link、
Pagination.Previous、
Pagination.Next 上的
isDisabled
|按条目分别控制，而非全局
disableCursorAnimation
|—
|已移除
disableAnimation
|—
|已移除
renderItem
|—
|请直接组合子节点
getItemAriaLabel
|—
|请在各条目上设置
aria-label
classNames
|—
|请在各复合子组件上使用
className
v2： 提供
usePagination hook，便于自定义实现
v3： 无内置 hook——请直接组合分页项，或自行实现分页逻辑
v3 Pagination 的结构如下：
- 组件结构：由单个自动生成式组件，改为需手动组合的复合组件。
- 页码生成：
total /
siblings /
boundaries props → 结合自定义分页逻辑手动渲染页码项。
- 当前页：
page /
initialPage props → 在各个
Pagination.Link 上使用
isActive。
- 导航控件：
showControls prop → 直接组合
Pagination.Previous 与
Pagination.Next。
- 省略号：由自动生成 → 在需要处手动放置
Pagination.Ellipsis。
- 事件：单一
onChange → 各
Pagination.Link 上的独立
onPress 处理函数。
- 新能力：
Pagination.Summary 用于展示结果数量；可通过
PreviousIcon /
NextIcon 的 children 自定义图标。
- Hook 移除：
usePagination → 请自行实现分页逻辑。
- 样式 props 移除：
variant、
color、
radius、
isCompact、
showShadow → 请使用 Tailwind CSS。
-
classNames 移除：请在各复合子组件上使用
className。