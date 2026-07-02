Card 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Card 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。
在 v2 中，Card 使用独立导出的子组件：
CardHeader、
CardBody、
CardFooter。
在 v3 中，Card 使用复合组件模式，子部件以
Card.* 形式显式组合：
v2： 独立组件：
CardHeader、
CardBody、
CardFooter
v3： 复合组件：
Card.Header、
Card.Title、
Card.Description、
Card.Content、
Card.Footer
|v2 组件
|v3 组件
|说明
CardHeader
Card.Header
|功能等价
CardBody
Card.Content
|已重命名
CardFooter
Card.Footer
|功能等价
|—
Card.Title
|新增：用于标题区标题
|—
Card.Description
|新增：用于标题区描述
|v2 prop
|v3 位置
|说明
shadow
|—
|已移除（例如使用 Tailwind
shadow-sm、
shadow-md）
radius
|—
|已移除（例如使用 Tailwind
rounded-lg）
fullWidth
|—
|已移除（例如使用 Tailwind
w-full）
isHoverable
|—
|已移除（请使用 Tailwind 的 hover class）
isPressable
|—
|请在 Card 内使用
button 或
a 包裹可点击区域
isBlurred、
isFooterBlurred
|—
|已移除（例如使用 Tailwind
backdrop-blur-*）
isDisabled
|—
|已移除（请使用条件渲染处理）
disableAnimation、
disableRipple
|—
|已移除
allowTextSelectionOnPress
|—
|已移除（不再适用）
classNames
|—
|在各子部件上使用
className
v2： 无
variant prop（主要通过 shadow / radius 控制观感）
v3： 提供
variant prop：
transparent、
default、
secondary、
tertiary
v3 的 Card 结构如下：
- 组件结构：请使用复合组件，而不是 v2 的独立导出子组件。
-
CardBody →
Card.Content：组件已重命名。
- 新增子组件：
Card.Title 与
Card.Description，用于结构化标题区。
- 大量样式 prop 已移除：请改用 Tailwind CSS class。
- 可点击 Card：不要用
isPressable，改为在 Card 内使用
button 或链接。
- 模糊效果：请使用 Tailwind
backdrop-blur-* class，而不是相关 prop。
- 变体：新增用于表达语义层级 / 视觉强调度的变体体系。
-
classNames 已移除：在各子部件上使用
className prop。